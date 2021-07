Hun helderwitte verenpak licht goudgeel op door de late zonnestralen of volle maan

Kleinste niet-bestaande drijfachtige. Was zeer algemeen, door overbejaging echter sterk in aantal afgenomen. Echte Middellandse Zeebewoner. Wordt zelden buiten habitat waargenomen. In extreem warme zomers zeer zeldzame dwaler in Nederland op de Zeeuwse Eilanden. Meest te vinden op volle zee, doch alleen bij weinig tot geen wind. Bij aanwakkerende wind en de daarmee samenhangende hogere golven zoekt het Zeewitje de luwte van eilanden of de beschutting van een van de vele mediterrane havens op. Grote groepen van vaak duizenden vogels kunnen ook neerstrijken in beschutte baaien en op afgelegen zandstranden, in afwachting van het gaan liggen van de wind. Verenkleed helderwit met gele accenten. Donkere buikvlek alleen waarneembaar wanneer de vogel uit het water is. Zie redelijk zware feloranje snavel.

Tegen het vallen van de avond kunnen grote groepen Witjes zich verzamelen op het spiegelgladde wateroppervlakte, teneinde gezamenlijk de nacht door te brengen. Het helderwitte verenpak licht, door de late zonnestralen of door een volle maan beschenen, goudgeel op, waardoor de zee in een sprookjesachtige ‘sterrenhemel’ lijkt te veranderen. Dit, in combinatie met het zachte, fluisterende kwaken, resulteert in een schitterend schouwspel, waarvoor menig natuurliefhebber speciaal naar de Middellandse Zee afreist.

Het uitermate smakelijke vlees van het Zeewitje, maakt deze erg gewild in de keuken van de Mediterrane landen. De voor een storm op het strand schuilende vogels worden dan ook fanatiek bejaagd. Met hagel, poot- en snavelklemmen, lijmstokken, in het zand verborgen vislijnen met beaasde haken, maar vooral met fijnmazige schietnetten worden de vaak vermoeide vogels gevangen, om vervolgens op traditionele wijze te worden bereid.

Enige voorbeelden van deze nationale specialiteiten zijn de volgende. Frankrijk: Blanche de mer en pâte feuilletée. Een aan de Côte d’Azur zeer populair voorgerecht, Witje van de zee in bladerdeeg. Griekenland (Peloponnesos): Keftïvas psoumi fourno. Zeewitje in vijgenblad met gefermenteerde knoflook en zwarte olijven in yoghurt uit de oven. Italië: Polli di mare marino alla Guiseppe. Een traditioneel streekgerecht van Sicilië, met inktvis gevulde Zeekip alla Guiseppe. Algerije: Gahahana al ‘abyia alkasakas gha’amel benslïman. Berbergerecht uit de bergachtige kuststreek Kabylië, Witvleugel met couscous in kamelenmelk uit de tajine.

De groep tegenstanders van het massaal vangen en eten van de Phrighilius Phis is groeiende en hoopt, met de inzet van diverse natuurorganisaties, in Brussel een jachtverbod af te dwingen, teneinde het Witje voor uitsterven te behoeden.

Volksvogelwijsheid:

Nog geen betrouwbare bronnen gevonden, onderzoek door de Vereniging ter Bescherming van Niet-Bestaande Vogels (VBNBV) is gaande.

