Hoogleraar stikstof: boeren moeten snel technische, financiële en psychologische hulp krijgen

Begeleiding. Zowel technisch, financieel als psychologisch. Dat is wat provincies spoedig moeten gaan bieden aan boeren, die naar aanleiding van de stikstofplannen van het kabinet willen verduurzamen, verplaatsen, krimpen of stoppen. Daarvoor pleit hoogleraar stikstof Jan Willem Erisman, een van de meest toonaangevende experts binnen het stikstofdebat van de afgelopen jaren.

“Boeren zitten nu met vragen, wensen en zorgen. Zorg dat ze daarmee goed terecht kunnen.” De provincies moeten, in samenwerking met gemeentes, wat Erisman betreft lokaal bedrijfsdeskundigen inschakelen voor hulp richting klein en natuurinclusief boeren en vertrouwenspersonen voor psychologische begeleiding. “Dat ontbreekt, terwijl de emoties bij boeren begrijpelijkerwijs hoog oplopen.”

De stikstofplannen die het kabinet vrijdag presenteerde noemt Erisman ‘een belangrijke en goede stap’. Om de kwetsbare natuur te laten herstellen van de stikstofdeken is een forse verandering in de Nederlandse landbouw onontkoombaar, onderschrijft Erisman.

Hoewel verkeer, energiecentrales en bouw ook stikstof uitstoten komen de binnenlandse stikstofemissies grotendeels (46 procent, volgens eerdere RIVM-cijfers) uit de landbouw. Dat het kabinet per regio een daling van stikstof eist met soms 70 of 80 procent is de enige realistische optie om de schade door stikstof in Natura2000-gebieden weg te nemen.

Een melkveehouderij nabij natuurpark de Groote Peel. In onder meer het gebied rond de Peel moet de uitstoot met 70 tot 80 procent omlaag. Beeld ANP

“Het plan dat er nu ligt zal een grote stap richting natuurherstel betekenen”, zegt Erisman, die niet uitsluit dat in specifieke gebieden (het Hoogveen) in de toekomst meer reductie nodig is. Minder stikstofuitstoot resulteert in de praktijk in een toenemende soortenrijkdom.

“Dat kan lukken wanneer de stikstofdepositie drastisch daalt. De natuur is gelukkig veerkrachtig, dus de stikstofschade in Natura2000 kunnen we echt te boven komen, zeker in combinatie met herstelmaatregelen zoals begrazing van overwoekerde gebieden door schapen of het afplaggen van stukken grond. Herstel van de natuur, het doel van de stikstofplannen, zal hoe dan ook jaren vergen.”

‘In veel gevallen kan een boer kiezen voor krimp’

Een deel van de boeren zal (vrijwillig) stoppen als gevolg van de stikstofeisen, beaamt Erisman. Toch is het niet zo, onderstreept hij, dat een deel van de boerderijen stopgezet wordt en dat de rest op oude voet doorgaat. “In veel gevallen kan een boer mogelijk kiezen voor krimp, door een deel van zijn vee weg te doen.”

Daarbij kan natuurbeheer en het kiezen voor milieuvriendelijke methoden een manier zijn om groen en duurzaam de toekomst in te gaan. “Op die manier kan een boerenerf zélf weer een beetje bij de natuur gaan horen”, schetst Erisman.

Door schaalvergroting, landbouwgif en monocultuur (raaigras) verdween die functie. Hoewel een leek het er niet zomaar aan afziet, bevestigen talloze studies dat de staat van de natuur beroerd is. Natuurinclusief boeren kan bloemenranden, insecten en weidevogels op het erf terugbrengen. Dat biedt, naast het herstel van Natura2000-gebieden, een prachtig perspectief voor Nederland, aldus de hoogleraar. “Bedenk je eens dat 70 procent van ons landoppervlak landbouwgrond is. Als die aan natuurwaarde wint door natuurinclusief werken, in combinatie met grondwaterverhogingen, dan verbetert ons landschap sterk.”

Op Schiermonnikoog blijkt dat het kan

Op Schiermonnikoog ziet Erisman dat het kan. “Zeven melkveehouders hebben daar een eigen plan ingediend bij de provincie, om aan de stikstofeisen te voldoen. Ze deden 30 procent van hun koeien weg en verduurzaamden, waardoor de uitstoot al 40 procent daalde. Ondertussen zitten die zeven boeren er allemaal nog.”

Dat idyllische plaatje zal lang niet overal haalbaar blijken, beseft de hoogleraar. Een deel van de boeren zal neigen naar uitkoop, omdat ze geen perspectief meer zien binnen de harde stikstofnormen. Gebrek aan opvolging of financiële problemen kunnen daarbij meespelen. “Ik zou zeggen: laat de keuze aan de boer.” Dit is in lijn met het kabinetsvoornemen, dat mikt op (vrijwillige) uitkoop via de provincie.

Het is volgens Erisman niet zo dat vooral megastallen zullen overwegen te stoppen, óf vooral kleine boeren met geringe slagkracht. “We zullen een mix van boeren overhouden in het toekomstige landschap”, schat hij in.

Jan Willem Erisman, bijzonder hoogleraar Integrale Stikstofproblematiek. Beeld Bram Petraeus

