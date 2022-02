Hondenpoep is geen reden om de stikstofuitstoot vanuit de veehouderij niet flink te verminderen

Vlaamse onderzoekers hebben uitgerekend dat drukbezochte natuurgebieden naast de stad Gent jaarlijks gemiddeld 11 kilogram stikstof per hectare te verwerken krijgen in de vorm van hondenpoep en -plas.

Dat is veel. Ter vergelijking, de hoeveelheid stikstof die door luchtvervuiling neerdaalt – in Vlaanderen net zo’n groot probleem als in Nederland – bedraagt gemiddeld ongeveer 22 kilogram per jaar per hectare. En overmaat aan stikstof schaadt de biodiversiteit die in natuurgebieden juist veilig zou moeten zijn.

Viel het aandeel van de landbouw dus wel mee?

Tegenstanders van krimp van de veehouderij, de belangrijkste bron van stikstofdepositie, haastten zich te concluderen dat het aandeel van de landbouw dus wel meeviel. Niet de veestapel moest worden aangepakt, maar de hondenstapel.

Die redenatie slaat de plank mis. Los van het feit dat de onderzochte gebieden niet representatief waren voor de Nederlandse natuurgebieden, is een cruciaal verschil dat stikstof uit luchtvervuiling vrij gelijkmatig neerdaalt op het hele gebied. Hondenontlasting daarentegen komt vooral terecht langs paden waarover hondenbaasjes wandelen, en veroorzaakt plaatselijke verruiging. Een optimist kan stellen dat honden de variatie vergroten.

Belangrijker is dat hondenpoep naast stikstof ook andere mineralen bevat die essentieel zijn voor het plantenleven, zoals fosfor, kalium, magnesium, ijzer en kalk. Deze mineralen zijn in veel natuurgebieden schaars door eeuwenlange roofbouw, en omdat bodemverzuring – mede door hoge stikstofdepositie – ze heeft doen weglekken.

‘De walvispomp’

Dat gebrek aan mineralen ondermijnt uiteindelijk het hele voedselweb. Stikstof, zwavel en koolstof kunnen komen aanwaaien, maar voor andere essentiële mineralen zijn planten aangewezen op bodemverwering. Ze lekken continu weg en komen met rivieren uiteindelijk allemaal in de diepzee terecht.

Er is van nature – naast zeewind – maar één manier waarop mineralen terug het land op komen: met dieren. Walvissen brengen mineralen uit de diepzee naar de bovenlaag van de zee, waar ze door plankton en vissen worden opgenomen. De stoffen komen vervolgens aan land met vogels en met vissen die de rivieren op trekken om te paaien. Grote zoogdieren en insecten transporteren de mineralen de heuvels op.

Het is tegenwoordig onvoorstelbaar, maar deze zogenaamde ‘walvispomp’ was ooit een kolossale nutriëntenstroom. De mens heeft hem nagenoeg lamgelegd: cruciale diersoorten zijn gedecimeerd en worden in hun trek ernstig belemmerd. Je zou de stroom hondenpoep dus kunnen zien als walvissurrogaat: de hondenpomp.

Ook de baasjes van die honden zorgen voor uitstoot

Maar die pomp heeft wel een hoge prijs. Je krijgt er hondenplas bij, en die bevat wel hoofdzakelijk stikstof. Je krijgt er hondenbaasjes bij met auto’s die stikstofoxiden uitbraken. Baasjes die bovendien het afsluiten van schadelijke wegen door natuurgebieden tegenhouden, zoals op de Posbank.

Verder bevat hondenpoep vaak ontwormingsmiddelen en andere chemicaliën die schadelijk zijn voor mestkevers en andere beestjes die de poep verwerken. En wat dacht u van de eigenaardige gewoonte om hondenpoep in een zakje te doen en dat vervolgens in de natuur te gooien in plaats van in de afvalbak? Bovenal zijn honden een formidabele bron van verstoring van het dierenleven in natuurgebieden.

Al met al zijn er talloze redenen om honden uit natuurgebieden te weren, maar wat betreft de hondenpoep ligt het subtiel. Hoe dan ook is hondenpoep geen reden om de stikstofuitstoot vanuit de veehouderij niet flink te verminderen.

Patrick Jansen is ecoloog en universitair hoofddocent in Wageningen en schrijft voor Trouw om de week een column. Eerdere afleveringen vindt u hier.