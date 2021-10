Hoe zit het met uw klimaatdepressie? Doe de test

De Uitslag

Meestal A: U bent wel erg van niks aan het handje. Toch maar eens vaker ook de Duurzaamheid- & Natuur-pagina’s van deze krant lezen.

Meestal B: U hebt een donkerbruin vermoeden dat het de verkeerde kant op gaat. Hopelijk draagt deze test een steentje bij aan nog meer bewustzijn.

Meestal C: Gefeliciteerd: u bent zeer eco-bewust én strijdbaar. Wellicht mogen we u volgend jaar in de hoogste regionen van de Duurzame top 100 verwelkomen.

Meestal D: U lijdt aan een zware klimaatdepressie en hebt in wezen het gelijk aan uw kant. Maar niemand is erbij gebaat als u stijf van het Sint Janskruid in uw bed blijft liggen.