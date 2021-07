Hoe verantwoord is vegakaas gemaakt van noten, tofoe en bonen?

Cashewnoten, tofoe en bonen vormen de basis voor veganistische kaas. Op die manier wil Brad Vanstone van het bedrijf Willicroft moeder natuur dienen.

Hoe zou de wereld eruit zien met moeder natuur aan het hoofd van grote bedrijven? Veganistische kaasmaker Willicroft doet vast een gooi. Hun voorlopige antwoord: minder zuivel en meer bonen.

Brad Vanstone groeide op in een boerenfamilie, waar hij de liefde voor land en vee met de paplepel kreeg ingegoten. Toch gelooft hij niet meer in zuivel als basis voor kaas. Koeien en schapen vormen een te grote belasting voor het milieu, vindt hij.

Hij experimenteert met cashewnoten, tofoe en bonen als basis voor veganistische kaas. Het assortiment van zijn bedrijf Willicroft bestaat onder meer uit de ‘dit is geen kaasfondue’ fondue, de ‘dit is geen feta’ feta en de ‘dit is geen kaassaus’ saus. In de winkel in Amsterdam zijn ook plantaardige kazen van andere merken te koop.

Moeder natuur als CEO

Om het duurzaamheidsgehalte van zijn bedrijf nog wat op te krikken, kondigde Vanstone in het voorjaar aan dat hij moeder natuur benoemde tot de hoogste baas, de CEO. Hij riep andere ondernemers op hetzelfde te doen, door minstens drie voorbeelden van milieuvriendelijke beslissingen te laten zien. Ook moeten bedrijven zich aansluiten bij een relevant keurmerk voor hun sector en dat binnen twee jaar ‘halen’. Inmiddels doen vijftien bedrijven mee met het initiatief.

Vanstone dient moeder natuur allereerst met zijn product. Plantaardige kaas is in zijn ogen veel beter voor het milieu dan dierlijke kaas. Daarnaast is hij bezig met de aanvraag van het B-Corp keurmerk, dat de hele bedrijfsvoering van Willicroft kritisch doorlicht.

Veganistische kazen van het bedrijf Willicroft, die voornamelijk zijn gemaakt van cashewnoten en witte bonen Beeld Willicroft

De eerste twee biologische nepkazen worden in het najaar verwacht. Het hele assortiment bestaat tegen die tijd voor minstens de helft uit biologische ingrediënten. Willicroft publiceert vanaf de herfst ook de CO2-voetafdruk van elke kaassoort, die is doorgerekend door adviesbureau EcoChain.

Bij een levenscyclusanalyse van vorig jaar bleek de grootste bijdrage aan de CO2-voetafdruk te komen van de cashewnoten. Hoewel voor de teelt van cashewnoten volgens Vanstone vijf keer minder water nodig is dan voor de teelt van amandelen (en vier keer minder CO2-uitstoot oplevert), zijn bonen nóg milieuvriendelijker. Daarom worden de cashewnoten gaandeweg vervangen door witte bonen.

Goudse 10 kilo uitstoot

Experts bevestigen de milieuwinst van plantaardige kaas. “Een kilo Goudse belegen kaas levert 10 kilo CO2-uitstoot op,” zegt Paulien van der Geest van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. “Dat is meer dan een kilo kip (6,8 kilo CO2-uitstoot) of varken (7 kilo).” Melk vervangen door noten scheelt ontzettend veel. “Een kilo noten levert 3,2 kilo CO2-uitstoot op, een kilo bonen ongeveer 1 kilo.”

Wolter Elbersen, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit, voegt daar de milieubelasting van het mestoverschot aan toe. “Het broeikaseffect van zuivel zit niet alleen in de methaanuitstoot van koeien in de wei, maar ook in de mest. Als we zouden willen, zouden we de broeikasuitstoot van mest in Nederland fors omlaag kunnen krijgen. Er is veel laaghangend fruit dat niet wordt benut.”

Willicroft koopt de noten zo verantwoord mogelijk in. “Meer dan de helft van de wereldwijde productie van cashewnoten vindt plaats in Afrika, terwijl minder dan 5 procent daar ook wordt verwerkt,” zegt Vanstone. “Wij halen de biologische cashewnoten uit Burkina Faso en laten ze daar ook verwerken.”

Elbersen is betrokken bij een onderzoek naar de productie van cashewnoten in Tanzania en Mozambique. Hij bevestigt dat de noten voor het pellen en branden meestal naar India en Vietnam worden verscheept. “Door de verwerking ook in het land van de teelt te laten plaatsvinden, kan meer waarde aan de noten worden toegevoegd en werkgelegenheid worden gecreëerd.”

Patrick Van Damme, hoogleraar tropische agronomie aan de Universiteit Gent, weet dat cashewnoten het doorgaans goed doen op relatief droge en arme grond. “In Ivoorkust worden cacaoplantages vervangen door cashewplantages, omdat cashewnoten meer opbrengen dan cacaobonen. De grond is door de intensieve cacaoteelt sterk verarmd. Cashewbomen hebben weinig irrigatie nodig en zijn redelijk gezond.”

Cashewteelt kan duurzaam

Niels Anten, hoogleraar gewas- en onkruidecologie aan de Wageningen Universiteit, zegt dat cashewbomen goed gedijen in een gemengd ecosysteem. “Als je cashewbomen mengt met andere gewassen heeft dat veel voordelen voor de bodem. In potentie kan cashewteelt duurzaam zijn, zeker omdat er veel kleinschalig wordt geteeld.”

Dus zelfs als Willicroft cashewnoten als basis voor de plantaardige kaas zou blijven gebruiken, is plantaardige kaas veel beter dan zuivelkaas. Anten wijst erop dat de nakomelingen van de koeien die de melk voor kaas produceren voor de helft bestaan uit stiertjes. Die hebben meestal geen lang leven; ze worden vetgemest en geslacht.

Van Damme vraagt zich wel af hoe de kazen smaken. “Als je mensen wilt overhalen plantaardig te eten, moet je een goed product leveren. Dat geldt zeker voor veganistische kaas, die is vaak wat ‘slap’.”

Een korte steekproef op internet laat gematigd positieve recensies zien over Willicroft, vooral in de categorie ‘valt niet tegen’. En wie te veel van kaas houdt om het volledig af te zweren, kan wellicht parttime veganist worden. Van flexitariër naar flexinist?

In de serie Groene Claim worden als duurzaam aangeprezen producten kritisch bekeken.

