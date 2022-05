Hoe moeten EU-landen verder zonder olie, gas en kolen uit Rusland?

Olie

De Amerikaanse president Biden sloot de poort voor olie uit Rusland ruim voordat de Europese Commissie afgelopen week een boycot opperde, per eind dit jaar. De Verenigde Staten kunnen dat ook makkelijker doen, legt hoogleraar duurzame energiesystemen Kornelis Blok van de TU Delft uit. “De VS zijn een belangrijke olieproducent, die weg werd ruim voor de Trump-periode ingeslagen. Olie uit moeilijk winbare reserves wordt gewonnen door het ‘kraken’ van de bodem. Een deel van de nationale olie hebben de VS zelf nodig, maar er is ruimte voor export.”

Omdat EU-landen beperkte voorraden olie in hun bodem hebben zitten in kleine veldjes, vooral onder de Noordzee, zullen ze een deel bij de Amerikanen in moeten kopen als de boycot op Russische levering van kracht wordt. “Maar er zijn meer exportlanden waar Europa in de mondiale handel snel olie kan kopen”, zegt Blok. Hij noemt Venezuela, Nigeria als belangrijke voorbeelden. Ook Canada heeft grote olie-ladingen in de aanbieding. Dat land wint olie uit de omstreden teerzanden, waarbij de winning gepaard gaat met veel milieuvervuiling. Om die reden zullen EU-landen wellicht voorzichtig zijn met het inslaan van Canadese scheepsladingen om de industrie, tankstations en terminals te vullen.

Maar al te kieskeurig kunnen olie-consumenten niet zijn, denkt Blok. “De tijd van makkelijk winbare olievoorraden is voorbij.” Olie inruilen voor duurzame energiebronnen heeft weliswaar de voorkeur van de Europese Commissie, maar dat vergt een lange adem. “Elektrisch vervoer kan versneld ingevoerd worden, maar je stapt er niet zomaar op over”, zegt Blok. “Waterstof is ook nog onvoldoende in omloop.” Wat wel relatief snel veel olie zou kunnen vervangen is volgens de hoogleraar het gebruik van biodiesel en bio-ethanol. Die olie wordt gemaakt van organisch afval en kan bijgemengd worden in de diesel- en benzinetank.

Olie valt te vervangen, maar minder energie gebruiken is vele malen beter

Ook klimaatexpert Jan Paul van Soest noemt het verstoken van biobrandstof als manier om de olievraag iets te beperken, zodat de pijn van een Poetin-boycot behapbaar blijft. “Het aandeel biodiesel vergroten kost relatief weinig tijd en moeite.” Bij het vergroten van het aandeel ‘biogrondstoffen’ komt wel een nieuw discussiepunt om de hoek kijken, zegt Van Soest. “Biodiesel mag alleen uit reststromen geproduceerd worden, want anders gaat de biomassa die je erin stopt ten koste van biodiversiteit en landbouwgronden.” Dat is onwenselijk, zeker nu de voedselprijzen al stijgen als gevolg van de oorlog in Oekraïne, dat geldt als graankamer van Europa.

Beeld Brechtje Rood

Vele malen beter is het om simpelweg mínder olie op te souperen, benadrukt Van Soest. Dat kan door de auto te laten staan of vuile fabrieken minder te laten draaien. “Energie besparen, dat is het meest verstandig.” Van Soest kan daarom geen begrip opbrengen voor de fiscale maatregelen waarmee EU-landen zoals Nederland de prijs aan de pomp kunstmatig willen dempen. “Oliedom”, noemt hij dat. Dit houdt de vraag hoog. “En naast Rusland zijn er ook andere regimes waar Europa niet te afhankelijk van zou moeten willen zijn.” Van Soest noemt Saoedi-Arabië als voorbeeld van een exporteur waar EU-landen beter niet te zwaar op kunnen gaan leunen.

Het schrappen van olie-import vanuit Rusland op een volledig duurzame manier opvangen kan deels maar is moeilijk, zegt Van Soest. E-auto's kunnen ‘versneld uitgerold’ worden, maar dat vraagt om een technische en sociale omslag. “Vrachtwagens en schepen kunnen hun brandstoftank gaan vullen met waterstof, maar dat moet dan liefst wel groene waterstof zijn.” Op dit moment is vooral grijze waterstof in omloop in de industrie, een energiedrager die is geproduceerd met fossiele energie. “Daar schiet het klimaat nog niets mee op.”

Steenkolen

Dat Europese landen 46 procent van de steenkolen in hun energiemix (Polen, Duitsland, Griekenland, Tsjechië en Nederland leunen er sterk op voor stroomproductie) uit Rusland halen is opmerkelijk veel, vindt klimaatdeskundige Jan Paul van Soest. Dat kan er mee te maken hebben dat de import van steenkool uit Zuid-Amerika en Zuid-Afrika is afgenomen vanwege schandalen over misstanden in mijnbouw en zogenoemde ‘bloedkolen', waarachter het leed van mensenrechtenschendingen schuilgaat . Of dat verband bestaat is onduidelijk. Hoe dan ook moet Europa bijna de helft van het steenkolengebruik op een andere manier invulling gaan geven, als de boycot die de Europese Commissie eind dit jaar wil doorvoeren van kracht is. “Meer steenkolen importeren uit een land als Australië kan sowieso”, zegt Van Soest.

Beeld Brechtje Rood

Ondertussen kunnen Europese lidstaten ook zorgen dat ze hun kolencentrales minder of niet meer nodig hebben, door stroom te produceren met zonnepanelen en windmolens. Daar zijn veel EU-landen al druk mee. Maar het kost jaren voor een windmolenpark of zonnecentrale gebruiksklaar zijn. Bovendien, zegt Van Soest, zal de stroomvraag sterk toenemen in Europa, omdat auto’s elektrisch gaan rijden en huizen en kantoren hun cv-ketel zullen vervangen door een elektrische warmtepomp. “Vanwege die ‘elektrificatie’ van de energievoorziening is het maar de vraag of landen zonder hun kolencentrales kunnen, zeker nu ook elektriciteitscentrales die Russisch gas verstoken omstreden zijn.” In het licht van de oorlog noemt Van Soest het ongelukkig dat de Nederlandse regering kolencentrales een maximale capaciteit van 35 procent heeft opgelegd, bedoeld om het nationale klimaatdoel eindelijk te halen. “Dit leidt tot extra Russisch gasgebruik.” Een oplossing zou volgens Van Soest kunnen zijn dat er een eis komt die kolencentrales (en andere fossiele centrales) verplicht om broeikasgas op te opvangen en op te slaan indien ze meer gaan draaien.

Die CO 2 -opslag zou helpen, maar het is wel een tijdrovende klus, zegt hoogleraar duurzame energiesystemen Kornelis Blok. Wat in theorie snel zou kunnen is de energiecentrales deels vullen met biomassa (houtkorrels) in plaats van kolen. Maar die technologie is omstreden vanwege het risico dat houtstook gepaard gaat met kaalkap van bos en verlies aan biodiversiteit. Minister Jetten (klimaat, D66) geeft geen subsidie meer aan het verbranden van houtpellets in kolencentrales, dus met biomassa kan Nederland het wegvallen van Russische kolen niet opvangen.

Snelle plaatsing van meer zonnepanelen is in Europa haalbaar

Andere EU-landen kunnen dat welllicht doen, denkt Blok. Want zo omstreden als biomassa in Nederland is, zo geliefd is het in bijvoorbeeld Scandinavische landen zoals Zweden. “Wat helpt is dat ze daar eigen productiebossen hebben, voor een duurzame teelt.” De beste manier om de elektriciteitsproductie op peil te houden is het gebruik van meer windturbines en zonnecellen, vindt Blok. “De praktijk is wel dat de procedures om windparken te realiseren stroperig zijn, daar gaan jaren overheen.”

De snelle plaatsing van meer zonnepanelen is voor Europese landen wel haalbaar, aldus Blok. “In een paar maanden lukt het daken en loodsen vol te leggen.” Dat kan helpen om een zachte landing te creëren, bij het ingaan van de boycot op Russische kolen. Toch zullen zonnepanelen niet een-twee-drie alle stroomproductie kunnen overnemen die kolencentrales nu voor hun rekening nemen.

Al was het maar omdat de lokale stroomnetwerken waarmee zonne-energie getransporteerd moet worden niet solide genoeg zijn. Grote delen van het Nederlandse stroomnetwerk zitten al vol. Dat probleem speelt in andere EU-landen ook. Kabels in de grond zijn ontoereikend voor een hausse aan duurzame energie. De eigen broek ophouden kan in de Europese stroommix deels met kernenergie. Maar alleen landen die al veel nucleaire centrales bezitten, met Frankrijk aan kop, kunnen daar een beroep op doen bij het wegstrepen van Russische energietoevoer. Tekentafelambities, zoals de Nederlandse wens om enkele kerncentrales bij te bouwen, helpen lidstaten niet uit de brand.

Van Soest en Blok komen allebei uit op één optimale manier om verstandig met het weigeren van Russische kolen om te gaan: minder energie gebruiken. Dat kan in huizen door korter te douchen, maar fabrieken en kantoren kunnen grote slagen maken door energiezuinige machines en technologie te gaan gebruiken.

Gas

De afhankelijkheid van Russisch aardgas is dermate groot dat een harde boycot door de Europese Commissie nog niet aangekondigd is. Wel is in niet mis te verstane bewoordingen richting het Kremlin uitgesproken: hoe eerder Europa zonder jullie gas kan, hoe beter. Lidstaten en de energieconcerns die binnen de EU actief zijn proberen zich daar op voor te bereiden, in aanloop naar het nieuwe stookseizoen komend najaar. Een cynisch effect is dat energiebedrijven hun buffers de laatste weken zo vol mogelijk pompen, óók met gas uit Rusland zodat Poetin inkomsten genereert.

“Maar ook de import van vloeibaar gas uit andere landen is razend populair”, zegt hoogleraar Kornelis Blok van de TU Delft. Dat gas komt in schepen naar Europa toe, via havensteden in bijvoorbeeld Spanje, Italië en Frankrijk. Ook de Rotterdamse haven heeft een LNG-terminal. Met een technische installatie wordt het vloeibare gas (LNG) omgezet in vluchtig gas en in de bestaande buizen gepompt. Zo kan LNG de verwarming van huizen en de machines van fabrieken, kantoren en ziekenhuizen aan de gang houden. “Vloeibaar gas moet van ver komen, uit Qatar en Algerije bijvoorbeeld.” Sinds de Russische invasie in Oekraïne staan bijna alle lidstaten te springen om LNG. Knelpunt is hun beperkte importcapaciteit. Om te zorgen dat veel LNG-schepen kunnen aanmeren azen EU-landen op drijvende platforms waarmee het vloeibare gas binnengehaald kan worden.

Beeld Brechtje Rood

In de Groningse Eemshaven hopen ze twee flexibele ‘pop-up’ terminals neer te kunnen leggen, feitelijk een verankerd gasschip met een pijp naar land. Omdat Duitsland als een van de grootste Russische gasklanten ernstig verlegen zit om vervangende brandstof hopen de oosterburen ook gebruik te kunnen maken van een Groningse LNG-terminal. Dat is niet ondenkbaar, want Nederland werpt zich al jarenlang op als een soort draaischijf in de handel van gas in Europa – van oudsher vanwege de lucratieve gasbel in Groningen.

Scandinavië loopt voorop met het boren naar warm water in de bodem

Energiebesparing en duurzame technieken kunnen er deels aan bijdragen dat het Russische gas niet vervangen hoeft te worde door gas uit andere oorden, denkt klimaatexpert Jan Paul van Soest. Dat is wenselijk, legt hij uit, omdat het Klimaatakkoord van Parijs sowieso vereist dat Europa op termijn fossiele brandstoffen in de ban zal doen – tenzij de CO 2 wordt afgevangen en opgeslagen. Ook is de import van Amerikaans gas niet zaligmakend, omdat dit voor een belangrijk deel schaliegas betreft dat met injectie van chemicaliën uit de diepe bodem wordt gewonnen.

Bedrijven kunnen soms hun gasbehoefte aan de kant zetten door over te stappen op energie uit de bodem. Dit kan door te boren naar warm water in de bodem en dit met geothermiepompen omhoog te halen, waarin Scandinavië al voorop loopt. “Verder kunnen EU-landen de productie van biogas opvoeren”, zegt Van Soest. Dat is gas dat in (meestal vrij kleine) fabrieken geproduceerd wordt uit organische materialen zoals snoeiafval en mest. “Dat heeft nog een bijkomend voordeel”, zegt Van Soest. “Bij de productie van biogas kunnen ook voedingsstoffen zoals fosfaat afgetapt worden.” Ook die stoffen importeert Europa voor een deel uit Rusland, wat met een eigen productiecapaciteit niet meer nodig zou zijn.

Wat volgens Van Soest zou helpen is als de politiek een groot kapitaalfonds in het leven roept, waarmee grote gebruikers van aardgas duurzaam kunnen worden. “De publiekscampagne om thuis een paar graden lager te stoken was prima hoor, maar kijk ook naar de industrie en het bedrijfsleven.” Bedrijven zijn al verplicht om te investeren in gasvrije systemen die zij binnen vijf jaar terugverdienen dankzij de besparing die dat oplevert. “Maak daar snel werk van”, bepleit Van Soest. Minister Jetten (klimaat, D66) kondigde aan dat hij er, na jarenlange afwezigheid van controle en handhaving, op wil toezien dat bedrijven zich eindelijk aan de eisen gaan houden.

