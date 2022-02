Hoe harder de wind, hoe meer energie? Nee, zo simpel is het niet

Storm, dat klinkt als feest voor windmolens. Zwiepende wieken produceren een tophoeveelheid groene stroom. Maar daar zitten wel grenzen aan, zegt directeur Arthur Vermeulen van Pure Energie, dat stroom van Nederlandse windmolens verkoopt. De meeste (moderne) turbines zijn zo ontworpen dat ze vanaf windkracht 5 of 6 een optimale hoeveelheid stroom produceren met hun draairondes, zegt windenergiekenner Vermeulen.

“Waait het harder dan dat, zeg windkracht 7, 8 of 9, dan is de elektriciteitsproductie wat hoger, maar niet veel. Molens zijn niet ontworpen voor stormachtig weer, want dat komt relatief weinig voor.” Het maximale wat de windturbines zonder problemen voor hun kiezen kunnen hebben is ongeveer windkracht 10, ofwel een snelheid van 90 kilometer per uur.

Gaat de wind nog gekker tekeer, dan is het voor de gemiddelde moderne windmolen te veel van het goede. In dat geval kunnen de wieken worden stilgezet. Slechts enkele hypermoderne turbines kunnen tot windkracht 12 moeiteloos doordraaien. Het afschakelen is bedoeld als risicobeheer. Boven windkracht 10 neemt de kans op kortsluiting, slijtage en andere schade toe. Oudere modellen moeten al eerder in de ruststand, want die zijn minder sterk gebouwd.

Geen vingerknip

Donderdag wordt windkracht 9 tot 11 verwacht van Eunice. Het zal er dus om hangen of turbines vrijdag stilgezet worden, hoe vaak en hoelang. Het uitzetten van windmolens is geen kwestie van een vingerknip. Eerst moet de wind zo’n tien minuten ‘onverantwoord’ krachtig zijn. Dan nog kunnen moderne molens eerst de wieken wat wentelen voor verminderde weerstand, voordat een stopbevel nodig is.

“Afschakelen gebeurt volautomatisch”, zegt Vermeulen. Er hoeft geen beheerder naar een windturbine toe te gaan om ergens aan te draaien. “Er zit software in.” Van afstand kijken energiehandelaren op schermen wel mee of alles goed verloopt, maar in principe gaan windmolens uit zonder dat iemand ook maar een knopje hoeft aan te raken. De wieken gaan dan in ruststand, ze draaien in de juiste hoek, zodat de wind erlangs glijdt.

Zakt de wind weer onder kracht 10, dan beginnen de turbines weer te draaien. Veel stroom betekent in de energiehandel: goedkope stroom. Vermeulen: “Met de storm vrijdag verwachten we, omdat veel turbines langdurig maximale productie bereiken, landelijk best een topproductie.”

