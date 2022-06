Hoe een vogelnaslagwerk van drieënhalve kilo tot stand kwam. ‘Vind maar eens een eerstejaars tafeleendenwoerd’

Drieënhalve kilo weegt het, of beter: wegen ze samen, de beide delen van het kloeke handboek: een deel bevat alle zangvogels, het andere de rest. Er staan ongeveer zevenhonderd vogelsoorten in – iedere soort die minimaal vijf keer in Europa is waargenomen, is vermeld. Van Duivendijk geeft in zijn boek de actuele kennis over determinatiekenmerken van al die vogels weer. Oftewel: waaraan herken je vogelsoorten? Zes jaar werk had hij er aan.

“Ik heb er een kast vol vogelboeken voor geraadpleegd”, vertelt hij. “En veel foto’s, want die zijn essentieel voor soortherkenning. Ik raad vogelaars echt aan om foto’s te nemen. Een vogel zit nou eenmaal zelden stil, dus als je ’m op de foto weet te krijgen, kun je thuis op de computer aan het determineren gaan.”

Van Duivendijk leert nog regelmatig nieuwe variaties in de verschijningen van vogels kennen, waarbij foto’s een handig hulpmiddel en bovendien het bewijs zijn. Je kunt wel beweren dat sommige tureluurs bonter zijn dan andere, maar op de foto’s zie je het. Behalve boeken en foto’s bestudeerde de auteur ook laden vol met zogenoemde ‘balgen’, geprepareerde dode vogels die musea opgeslagen hebben.

Op de vraag of hij dag en nacht met deze titanenklus bezig was, antwoordt hij droogjes: “Nee, ik ben niet zo’n avondmens. Wel heb ik mijn driedaagse werkweek als longfunctieanalist in het ziekenhuis een tijd beperkt tot twee dagen, en de rest van de week was ik altijd wel een paar uur per dag met dit boek bezig.”

Bijleren

De auteur kijkt al sinds zijn jeugd naar vogels en bleef maar bijleren. Via het vroegere jeugdblad van Vogelbescherming leerde hij andere vogelaars kennen. Soms merkt hij dat fanatieke vogelaars wel heel snel concluderen dat ze een zeldzaamheid hebben gescoord. “In vogelaarskringen is de wens weleens vader van de gedachte”, zegt hij. “Vogelonderzoekers hebben vaak meer kennis over variatie binnen soorten, en over de diverse kleden dan sommige vogelaars.”

Die fanatieke vogelaars kunnen veel baat hebben bij dit handboek. Zo’n vijftien jaar geleden begon Van Duivendijk met het noteren van allerlei eigenschappen van vogels, die in de veldgidsen ontbraken. Die bundelde hij in de zogenoemde Kenmerkengids, een opsomming zonder plaatjes, die onder vogelaars al behoorlijk gretig aftrek vond. Die gids stond aan de wieg van het plan voor het huidige Europese determinatieboek, aan de hand van foto’s.

Het idee kwam van Marc Guyt van natuurfotobureau Agami. Samen met hem inventariseerde Van Duivendijk een enorme hoeveelheid beeldmateriaal. Tegenwoordig worden er zoveel vogelfoto’s gemaakt, ook van details, bijvoorbeeld op vogelringstations, waar veel gevangen vogels gefotografeerd worden. Maar vooral van zowel amateur- als beroepsfotografen. Ze hadden tweeduizend bruikbare foto’s maar nog veel meer hiaten, soms verrassende. Zo ontbrak een foto van een jonge knobbelzwaan die na de zomer in zijn bruingrijze lelijke-eendjeskleed de eerste volwassen witte veren krijgt. “Die kun je elke nazomer in iedere stadsvijver vinden”, zegt Van Duivendijk, “maar we hadden er geen goede foto van. Van een volwassen, volledig uitgekleurde bijeneter zijn duizenden foto’s, maar vind eens een eerstejaars tafeleendenwoerd. Of een kuifeend in eclipskleed. Geen vogelaar haalt daar zijn camera voor tevoorschijn.”

Pagina uit het Handboek Europese Vogels.

Verenpak

Een eerstejaars is een vogel tijdens het kalenderjaar waarin hij uit het ei kroop. Een eclipskleed is het onopvallende verenpak dat woerden dragen als ze tijdens de rui na de paartijd hun kleurrijke uitdossing verliezen. “Gelukkig bleek fotograaf Fred Visscher juist gek te zijn op eenden. Voor bijvoorbeeld een tafeleend in zijn eerste winter konden we gegarandeerd bij hem terecht. Soms ging hij er speciaal voor op pad.” De bij Agami aangesloten fotografen leverden op verzoek de 3500 ontbrekende foto’s. Enkele platen, zoals van die jonge knobbelzwaan, zijn elders opgeduikeld.

Hoewel het boek volgens de auteur niet alleen voor gevorderde vogelaars bedoeld is, zullen beginners die vooral naar de vogels op de voedertafel kijken wellicht terugdeinzen voor de enorme hoeveelheid soorten. “Zou kunnen”, beaamt Van Duivendijk, “al vind ik het zelf juist leuk om van de gewoonste vogels bijvoorbeeld te achterhalen hoe oud ze zijn. Ik vind het bekijken van een merel in de tuin haast even leuk als vogels kijken in de natuur. Het ontdekken van variaties of afwijkende kleuren in de algemeenste soorten is echt een verrijking van het vogelen. Neem nou de smient, in de winter een van onze talrijkste eenden. Bijna geen vogelaar keurt de vrouwtjessmienten een blik waardig. Terwijl je, als je goed kijkt, een heel spectrum kunt ontdekken tussen bruine en grijze vrouwtjessmienten. Trouwens, hoe meer je op die vrouwtjessmienten let, des te groter de kans wordt dat je een Amerikaanse smient ontdekt!” Dat is een zeldzame dwaalgast waarvoor menig vogelaar een eind reist om haar (of hem) af te vinken.

Een vrouwtje Amerikaanse smient heeft een grijzige kop met een donker masker, een gespikkelde hals en een hoger voorhoofd dan gewone smienten. De Amerikaanse heeft een witte ondervleugel en meer wit op de bovenvleugel. Een ‘vollere nek’ van de Amerikaanse smient is deel van wat Van Duivendijk de ‘lichaamsstructuur’ noemt.

De lichaamsstructuur is ook van belang om de taiga- en de toendrarietgans uit elkaar te houden: “Een relatief klein formaat, korte, dikke hals en meer compact lichaam is typisch voor Toendra. De snavelvorm is (…) vrij kort driehoekig en met een duidelijke ‘grijns’.”

Beeld Pagina uit boek

Telegramteksten

Het zijn korte telegramteksten. “Anders zou het boek nog dikker zijn geworden”, verklaart Van Duivendijk, “en het gaat alleen om determinatie op basis van uiterlijke kenmerken. Het is in wezen een fotoboek met korte toelichtingen en streepjes die de kenmerken aanwijzen. Er zijn maar een paar soorten die vrijwel alleen op basis van hun geluid te onderscheiden zijn, zoals de twee soorten bergfluiters. Ook de bosrietzanger, waarvan je soms een glimp te zien krijgt als ie verstopt in de bosjes zit te zingen, is goed te determineren op zijn uiterlijk. Maar je houdt hem niet lang in de kijker, dus zou ik met klem adviseren er een foto van te maken!”

Hoewel het leefgebied van vogels wel iets zegt over de trefkans, staat er omwille van de beknoptheid geen ecologische informatie in het boek. Onder de soortnaam staat ruwweg waar in Europa de soort voorkomt, maar verspreidingskaartjes ontbreken, omdat die “nog een jaar werk en honderd extra pagina’s hadden betekend”, zegt de auteur. “Bij de witkopeend staat ‘ZW en ZO Europa’. Die wordt als dwaalgast echter ook weleens in Nederland gezien, dus je kunt niets uitsluiten. Toch zou ik er bij twijfel tussen een algemene en een zeldzame soort die op elkaar lijken, van uitgaan dat het de algemene is, tenzij je doorslaggevende kenmerken vaststelt. Dat kan niet altijd, zoals ik ook in mijn boek schrijf. IJslandse grutto’s bijvoorbeeld zijn in broedkleed feller gekleurd, met een dieper oranje hals en meer oranjerood-met-zwarte bovendelen. Maar in de winter zie je dat niet. Ze hebben een lichaamsstructuur met gemiddeld kortere poten en snavels, maar daarin is enige overlap, dus een zeker kenmerk is dat niet.”

Nils van Duivendijk, Handboek Europese Vogels, alle kenmerken in beeld, deel 1 en 2. Beeldredactie Marc Guyt. KNNV Uitgeverij. €89,95.

