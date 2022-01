Hoe een eeuwenoud Egyptisch koelsysteem verkoeling biedt zonder de aarde verder op te warmen

Je zult maar een vinding hebben waarvan je vermoedt, nee, zeker weet dat deze de opwarming van de aarde met een halve graad kan beperken. Hoe breng je die boodschap geloofwaardig over, in een tijd dat zelfs overbodige luxeartikelen als ‘goed voor de planeet’ aan de man worden gebracht?

Deze vraag houdt Arthur van der Lee, manager bij Dutch Climate Systems (DCS), vaak bezig. “Er zijn nog niet veel mensen die weten dat airconditioners een belangrijke aanjager zijn van de opwarming van de aarde”, zegt hij. Koelvloeistoffen zijn - ironisch genoeg - een krachtig broeikasgas. Deze zogenoemde F-gassen zijn zelfs duizenden malen krachtiger dan CO2. Die F-gassen lekken weg tijdens het gebruik van koelinstallaties, en vooral wanneer ze aan het eind van hun levensduur worden afgedankt. Daar komt het energieverbruik van de apparaten nog eens bovenop. Hoe meer we koelen, hoe warmer de aarde. Tenzij, zo zegt Van der Lee, we massaal overstappen op de IceCubes van Dutch Climate Systems.

Zo op het oog is zo’n IceCube gewoon een vergelijkbaar lelijke bak met gaten die op luchtaan- en -afvoer moeten worden aangesloten. Alleen is dit systeem geïnspireerd door het oud-Egyptische principe van poreuze kruiken, waaruit het water geleidelijk door de wand kon verdampen. Die verdamping onttrekt energie aan de omringende lucht, zodat deze afkoelt. DCS vertaalde dit eeuwenoude koelsysteem naar een technologische toepassing, die zowel koelt als ventileert. Met alleen water als koelmiddel. “Daar komt bij dat we dit product op een slimme manier combineren met energiezuinige luchtdroging”, aldus Van der Lee, “waardoor de IceCube nog effectiever koelt, terwijl het 80 procent minder energie verbruikt.”

Vijftien jaar ontwikkelingstijd

DCS is niet het enige bedrijf dat op het idee kwam om het principe van koeling door de verdamping van water toe te passen, erkent oprichter en CEO Ton Letwory. “Die producten zijn echter alleen geschikt voor grote fabriekshallen en missen eigenschappen waardoor ze beperkt toepasbaar zijn. Terwijl onze producten juist in ieder type gebouw toepasbaar zijn.” Letwory houdt de vergelijking bij voorkeur abstract.

De technologie is inmiddels gepatenteerd en de CEO biedt liever geen kijkje in de keuken. Ook fotograferen op de werkvloer behoort niet tot de mogelijkheden. Prijs, prestatie, productiecapaciteit: de concurrentie kan er een puntje aan zuigen, bezweren de heren. Het is nogal een claim, realiseren beiden zich. Van der Lee: “Aan onze IceCubes ligt vijftien jaar ontwikkelingstijd en een bulk aan wetenschappelijk onderzoek ten grondslag. Het is echt een revolutionaire innovatie. Maar zeg dat maar eens hardop, zonder dat het opgeblazen klinkt.”

Dutch Climate Systems bevindt zich inmiddels in de zogenoemde scale up-fase: de productie is gestart, maar nog kleinschalig. Een paar duizend koelingssystemen kunnen ze volgend jaar opleveren. Voor 2023 staat de verhuizing naar een vier keer zo groot bedrijfspand op de planning. “Wanneer we op een organische manier groeien”, zegt Letworthy, “worden we gewoon een gezond bedrijf. Maar voor een gezonde planeet moeten we nu versnellen. Als wij exponentieel groeien, kunnen we wereldwijd enorme impact maken.”

De CEO schuift een stapeltje A4tjes over tafel. “Hierin staat onze missie”, zegt hij bijna plechtig. Cooling the planet heet het document. “We gaan geen financiële modellen meer opstellen voor anderen”, zegt hij, terwijl hij achteroverleunt en zijn armen over elkaar slaat. Letwory is helemaal klaar met het herschrijven van businessmodellen om door de hoepel van financiers te springen. Tientallen keren deden ze dat al. “Maar uiteindelijk willen financiers altijd invloed”, heeft hij gemerkt. “Bij hen draait het onderaan de streep altijd om financieel rendement, óók in zogenaamd duurzame impactfondsen. Ik ga voor de legacy, voor wat ik nalaat aan de wereld. Winst moet ten dienste staan van de impact en niet andersom. Financiers die onze missie willen ondersteunen en versnellen zijn van harte welkom. Op ónze voorwaarden.”

Al eerder bleken financiers in te willen stappen zonder zeggenschap of exitstrategie. Het geld voor de eerste productielijn werd bijeengebracht door investeerders die vaak zelf ook ondernemer zijn. Van der Lee: “Een van hen kwam vanuit de trein op zijn vouwfiets naar ons bedrijf, hoorde ons verhaal aan en zei: ‘Ik geloof in jullie, ik doe het. Waar kan ik tekenen?’” Een financieringsfonds dat wilde investeren, kreeg het deksel op de neus. Van der Lee: “Ton zei tegen die vertegenwoordiger: ‘ Jullie passen niet bij ons. We willen niet dat jullie de bedrijfsvoering gaan bepalen.’” Letwory lacht luid. “Ik wil het zuiver houden in het bedrijf”, legt hij uit. “Investeringen moeten gedaan worden vanuit intrinsieke motivatie. Uiteindelijk is de familie van die vertegenwoordiger trouwens wél ingestapt als financier.”

Pure economische logica

Ook Vincent Trip, die kort bij het gesprek aansluit, gelooft heilig in deze principiële aanpak. En in het product. Trip was inhoudelijk zwaargewicht bij Philips, maar stapte drie jaar geleden over naar DCS. De CTO (Chief Technology Officer) maakte voor DCS van het oorspronkelijke stalen model van de airconditioner een versie van gerecycled plastic, die snel en op grote schaal geproduceerd kan worden. Trip staat te popelen om op te schalen. “Voor mijn gevoel modderen we nu maar wat aan. In dit tempo maken we pas over tien jaar een beetje impact. Dat kan echt véél sneller. Alles is er klaar voor. Maar daar is meer geld voor nodig. Terwijl: geld mag niet de boventoon gaan voeren. Dan raak je je missie kwijt.” Het is blijkbaar een wankel evenwicht.

Voor geïnteresseerden én voor twijfelaars stapelt het missiedocument van DCS cijfers op elkaar, keurig gestaafd door verwijzingen naar onderzoek. Gezien de enorme schade die van klimaatverandering te verwachten valt, is het ‘pure economische logica’ om te investeren in het tegengaan ervan, valt in het document te lezen. Bovendien, zo stelt het: “Met elke tiende graad minder opwarming kunnen we miljoenen mensenlevens redden.” Stap voor stap wordt voorgerekend hoe wereldwijd gebruik van de IceCube-technologie zou kunnen leiden tot 0,5 graad minder opwarming. DCS wil daarin meeliften op de wereldwijd exploderende verkoop van koelsystemen.

“Op dit moment gaat al zo’n 10 procent van het wereldwijde elektriciteitsverbruik op aan airconditioners”, licht Van der Lee toe. “Volgens projecties verdrievoudigt het verbruik in de komende dertig jaar. Wanneer we, door gebruik van ons systeem, het wereldwijde energieverbruik en de uitstoot van F-gassen kunnen minimaliseren, heeft dat een positievere klimaatimpact dan alle offshore windparken, elektrische auto’s ledverlichting, isolatiemaatregelen, aardwarmte en kernenergie bij elkaar.” Letwory lacht. “Ongelofelijk hè?”

