Hoe de zeldzame wespendief uit het Stuttebosch verdween

Plannen voor het kappen van bomen roepen altijd emoties op. Dus wat als een boom geveld wordt mét nest van een zeldzame roofvogel? De boswachter geeft uitleg.

Vogels zingen in het Stuttebosch in Zuidoost-Friesland. Het oogt vredig, alsof hier afgelopen winter niks is gebeurd. Toen verstoorden kapmachines, ingehuurd door Staatsbosbeheer, alle vredigheid. Tot ontzetting van vrijwilligers van de Werkgroep Roofvogels Nederland ging daarbij ook een boom met het nest van wespendieven tegen de vlakte.

Wespendieven zijn grote, zeldzame roofvogels. Ze lijken op buizerds maar eten wespen. Ze komen als een van de laatste trekvogels uit Afrika, zodat er in de kuikentijd wespenlarven te plunderen zijn. Ze broeden vaak op een nest dat een jaar eerder is gebouwd. Ze maken zo’n nest met vooruitziende blik.

Hoge douglasspar

Vorig jaar zomer ontdekte natuurliefhebber Appie Bles tijdens een wandeling een nest in het Stuttebosch. “Het zat bovenin een enorme Douglasspar en werd door een wespendief bezocht,” vertelt hij, “Daar zou het jaar erop vast gebroed worden.” Hij lichtte René Riem Vis van de Werkgroep Roofvogels Nederland in, die vervolgens de boswachter van Staatsbosbeheer verwittigde.

Riem Vis en mede-roofvogelaar Jan Stelma plaatsten toen ook bij het nest een camera, om te checken welke wespendief het betrof – ze kennen de broedvogels uit de streek. Riem Vis beklom daarvoor de hoge, rechte boom met stijgijzers aan zijn schoenen.

De camerabeelden lieten een broedpaar zien, dat eerder 3,3 kilometer verderop in een grove den had genesteld. “Die broedpoging mislukte,” vertelt Riem Vis, “de vogels waren blijkbaar uitgeweken naar het Stuttebosch. Dat bos was tien jaar geleden ook al flink uitgedund, maar was kennelijk genoeg hersteld om in te broeden. Destijds voerden we dezelfde discussie met Staatsbosbeheer; er kwam zelfs politie aan te pas.” Er klinkt moedeloosheid en ergernis in zijn stem. Leden van de werkgroep delen regelmatig informatie met terreinbeheerders, maar, zo leert de ervaring, daar gebeurt in de praktijk bitter weinig mee.

Vierde jaar met dezelfde vrouw

Het wespendiefmannetje in kwestie werd al jaren gevolgd door Riem Vis, Stelma en Jan Brinkgreve, die de vogels fotografeert. “We hebben hem in 2014 gevangen en geringd,” zegt Riem Vis. “We weten precies wat hij aan jongen grootbracht en met welke vrouw. Hij is nu voor het vierde jaar met dezelfde vrouw, zijn derde sinds 2014.”

Toen Riem Vis na het broedseizoen de camera verwijderde, zag hij dat er op diverse bomen naast de nestboom groene stippen waren gezet. “Die gebleste bomen zouden gekapt worden. De nestboom zelf had gelukkig geen stip,” zegt hij. Hij waarschuwde de boswachter, en mailde een inventarisatieverslag met plattegrond waarop niet die ene boom, maar wel het perceel omcirkeld was. “Wespendieven zijn zo gevoelig voor verstoring, dat je om hen te sparen een stuk bos, een perceel, moet laten staan,” vertelt Riem Vis. “Dat weet de boswachter ook, we hebben dat meermaals besproken.” De plattegrond kwam te laat; intussen was er al gekapt, bleek later.

Rafelman

Op 7 mei zag Jan Brinkgreve dat de wespendiefman terug was uit Afrika. “Hij vloog weg van het Stuttebosch,” vertelt Brinkgreve, “Ik herken de vogels aan hun strepenpatroon, ze zijn allemaal anders. Deze noemen we Rafelman, vanwege de verfomfaaide toppen van zijn vleugelveren. Die gehavende veren komen vast doordat ie zo woest tekeergaat bij het plunderen van wespennesten, dacht ik nog. Maar ook: waarom blijft ie niet bij zijn nest? Dat leek me niet in de haak.”

Jan Stelma zocht vervolgens het wespendievennest op. “De boom met het nest was omgezaagd", zegt hij, “Zo zonde!” Ook Bles ging nog eens kijken: “Het hele perceel was gedund en niet alleen de gebleste bomen ernaast, ook de nestboom zelf was gekapt.”

Stronk van gekapte Douglasspar Beeld Koos Dijksterhuis

In het Stuttebosch zal boswachter Emiel uitleggen hoe dat kon gebeuren. Hij wil zijn achternaam niet in de krant, uit vrees voor represailles door dierenvrienden. Dat een boswachter de pers uitgebreid te woord staat over een omgezaagd nest, is uitzonderlijk. Ook de roofvogelaars zijn verrast; Jan Stelma komt er speciaal voor naar het bos.

Flora- en faunacheck

“We beheren natuurbossen en multifunctionele bossen zoals dit: natuur én houtproductie,” vertelt Emiel. “Er zijn drieëndertig Douglassparren geveld, goed voor bijna tachtig kuub hout. Voordat de velmachine komt, inspecteert de blesser het bos. Die markeert de bomen die gekapt worden, maar zou rond een wespendievennest niet expres markeren. Hij vraagt mij waar nesten zitten. Ik hoor dat te weten. Na het blessen doet een gespecialiseerd ecologisch bureau een laatste flora en fauna-check. Dat heeft rond de dassenburcht de bomen gemerkt, zoals je daarginds ziet.”

Dat perceel is inderdaad gemarkeerd. Er is niet gekapt en de sporen van de machine gaan eromheen. Helaas heeft ook dat ecologische bureau het roofvogelnest niet opgemerkt. “Toen ik vorige zomer hoorde dat hier zich een wespendief aan het settelen was, en er een nest was ontdekt, had ik de precieze nestlocatie moeten vragen en aan de blesser moeten doorgeven,” vervolgt Emiel. “Dat heb ik niet gedaan en dat is een blunder. Maar verder hebben we ons gehouden aan de Gedragscode Bosbeheer.”

Daarin staat dat tussen 15 maart tot 15 juli binnen 50 meter van een nestboom niet gekapt wordt. Buiten die periode wel, tenzij “er zich een broedgeval bevindt”. De kap vond buiten de broedtijd plaats, de wespendieven zouden pas in de lente komen. “Maar,” erkent de boswachter, “een bijzondere nestboom én bomen direct naast een bijzondere nestboom worden ook buiten die periode niet geveld.” Dat ging dus fout, concludeert Stelma.

Wespendief Rafelman bij een wespennest Beeld René Riem Vis

Emiel trekt die conclusie in twijfel. “Die bomen rond het nest waren geblest en zijn gekapt,” zegt hij. “De nestboom zelf was niet gemarkeerd en het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat er een ongebleste boom gekapt is.”

Open plek met spronken

Als dat klopt en de roofvogelmannen zich vergissen, dán zou de nestboom er dus nog moeten staan. Emiel weet helaas niet waar dat zou zijn, maar Stelma wel. De mannen lopen samen over het brede spoor van de velmachine het bos in. De enorme Douglas met nest zou ook dankzij de klimsporen van de stijgijzers gemakkelijk terug te vinden moeten zijn. Maar nu is er een open plek met afgezaagde sparrenstronken. Geen boom. Geen nest. Geen spoor van klimijzers.

Zou misschien de blesser of de machinist weten waar de boom gebleven is? Maar dat gaat Emiel te ver. Het houdt hier voor hem, hij wil hun contactgegevens niet verstrekken. Later appt hij nog: “Je mag mij op mijn woord geloven dat ik de onderste steen bovengehaald heb. Ik heb geen enkele onzorgvuldigheid of fout kunnen ontdekken.”

Houtoogst

Stelma neemt de lege plek nog eens in zich op. “Het bos is dermate uitgedund, dat het ongeschikt is geworden voor wespendieven”, stelt hij vast. Rafelman en zijn vrouwtje zijn niet voor niets vertrokken; misschien bouwen ze elders een nest voor volgend jaar. “Boskap en wespendieven gaan slecht samen.” Waarop Emiel verklaart dat als een ouder bos geschikt voor wespendieven, het ook geschikt is voor houtoogst. “Wespendieven hebben een voorkeur voor de dichte bossen die wij juist graag uitdunnen,” zegt hij. “Daarom ook zijn wespendieven zo moeilijk te vinden!”

Juist daarom mag Staatsbosbeheer een beroep doen op de expertise van de Werkgroep Roofvogels, om te achterhalen waar zeldzame vogels nestelen - al ging dat dit keer mis.

Op de bosgrond ligt een verfomfaaide roofvogelveer. Van wespendief Rafelman? “Nee,” zegt Stelma, “van een buizerd.”

De volledige naam van de boswachter van Staatsbosbeheer is bij de redactie bekend.

