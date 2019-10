Hoe de wetenschap werd overgeslagen bij het klimaatberaad

Alleen de eerste zes maanden waren inspirerend

Er mochten dan geen wetenschappers aan de klimaattafels zitten, de wetenschap had wel een mol: Laetitia Ouillet. Zij zat aan bij de energietafel vanwege haar ervaring bij energiebedrijven. Ze was bovendien als energiestrateeg – niet als wetenschapper – aan de TU Eindhoven verbonden.

De eerste zes maanden herinnert Ouillet zich als inspirerend. “Ik hoorde de ideeën en kon kritische vragen stellen.” Tegelijk organiseerde ze haar achterban vanuit de wetenschap. Wat was er mogelijk met innovatie, hoeveel geld zou ervoor nodig zijn? De antwoorden inventariseerde ze met workshops waarbij hoogleraren en kennisinstituten zich verenigden.

Toen de overleggen overgingen in onderhandelingen bleek dat haar ideeën hun weg niet vonden in het onderhandelingsdocument van de energietafel. De oorzaak: de financiële rugdekking voor nieuw fundamenteel onderzoek was er niet. “De ministeries van onderwijs, cultuur en wetenschap en economische zaken communiceerden niet of mondjesmaat met elkaar.” Het verleggen van de geldstromen van de topsectoren, waar nu een deel van het budget voor wetenschap op gebaseerd is, daar had Economische Zaken geen trek in, ontdekte Ouillet.

In een overleg dit voorjaar had Ouillet alles op alles gezet om de wetenschappelijke inzichten die zij bij haar achterban verzameld had in het voorstel te krijgen. “Daarvan bleek 98 procent niet te zijn overgenomen door het ministerie van economische zaken. Ik voelde me naïef dat ik gedacht had dat hier kabinetsbeleid voor aangepast zou worden.” Ze mailde het ministerie dat ze de energietafel verliet. Er kwam geen antwoord. “De keren erna stond ik in de notulen die ik nog wel kreeg als ‘afwezig’ of als ‘ziek’ genoteerd. Er is nooit gemeld waarom ik niet meer kwam.”

Economische Zaken verwijst in reactie naar de selectiecriteria die in 2018 vastgesteld werden. De partijen die voor de hoofdtafels werden uitgenodigd moesten een ‘concrete bijdrage kunnen leveren aan de transitie binnen de sector, kennis over de sector kunnen inbrengen en met mandaat afspraken kunnen maken’. Dit leidde ertoe dat universiteiten buiten beschouwing bleven. Het ministerie gaat niet in op Ouillets vertrek.