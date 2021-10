Hoe bedrijven mist optrekken om groen te lijken

Het was een droog berichtje op Twitter. ‘Mede dankzij de gebruikte stevige lijnen, helmen en kleding (alle gemaakt van olieproducten) is de Greenpeace-demonstratie vandaag veilig verlopen. We zijn elke dag in actie om samen met anderen de CO2-uitstoot naar netto nul te brengen, en werken ook graag samen met Greenpeace.’

Afzender: Shell Pernis.

Mede dankzij de gebruikte stevige lijnen, helmen en kleding (alle gemaakt van olieproducten) is de Greenpeace-demonstratie vandaag veilig verlopen. We zijn elke dag in actie om samen met anderen de CO2-uitstoot naar netto nul te brengen, en werken ook graag samen met Greenpeace. pic.twitter.com/xgFVND7dXE — Shell Pernis (@Shell_Pernis) 4 oktober 2021

Daar klommen afgelopen maandag demonstranten van Greenpeace tegen de ronde opslagtanks van de grootste olieraffinaderij van Europa. Het was de aftrap van een Europese actie om via een burgerinitiatief een reclameverbod voor fossiele brandstof gedaan te krijgen.

Had Shell daar toch even de waaghalzen tuk, zou je kunnen denken, een snedige opmerking om ze even terug te brengen in de realiteit. Vervolgens deed het twitteraccount Shell Pernis precies dat waar klimaatactivisten tegen ageren: etaleren wat het bedrijf allemaal doet aan groene energie. ‘Op frituurvet de wereld rond’, bijvoorbeeld, bij een plaatje van een groot containerschip. Een sommetje erbij hoeveel patat we daarvoor moeten verorberen wil dat zoden aan de dijk zetten, stond er niet bij, over realiteit gesproken.

Groen imago

Het punt van Greenpeace en clubs als Reclame Fossielvrij is juist dat het marketingbudget van dit soort bedrijven in grote mate wordt ingezet voor een groen imago. Het onderzoeksplatform DeSmog, opgericht om helderheid te verschaffen in de groene mist die bedrijven optrekken, heeft het geturfd de afgelopen anderhalf jaar.

Uit deze week gepubliceerd onderzoek blijkt dat bijna twee derde van de berichten op sociale media van zes grote Europese fossiele energiebedrijven, waaronder Shell, de eigen groene inspanningen aanprijzen. Al die reclame creëert een beeld alsof deze ondernemingen al een heel eind zijn met hun bijdrage aan de overgang naar schone energie.

De werkelijkheid is dat zeker 80 procent van de activiteiten van deze zes bedrijven te maken heeft met het opdiepen van fossiele brandstoffen waarvan het overgrote deel domweg verstookt wordt, wat een gigantisch klimaatprobleem veroorzaakt.

De olie gebruikt voor producten als touwen en helmen, is daar slechts een fractie van. Daarop wijzen, is wel even grappig, maar leidt af van de kern. Die is dat het massaal verbranden van olie, kolen en gas snel drastisch naar beneden moet om de aarde leefbaar te houden.

Het groen geschilderde plaatje zorgt ervoor dat deze bedrijven acceptabele overlegpartners blijven, invloed kunnen uitoefenen op beleid, aan tafel zitten bij de beslissers of sponsor mogen zijn van wetenschapsmusea. Dat moet stoppen, stellen de actievoerders, want ze zijn vooralsnog onvoldoende deel van de oplossing. Geen van deze bedrijven heeft doelen die aantoonbaar in lijn zijn met het Parijse klimaatakkoord dat de opwarming tot ruim onder de 2 graden wil houden.

De strijd tegen fossiele giganten geeft ook een ongemakkelijk gevoel. Mensen vragen zich af hoe fout ze bezig zijn als ze tanken bij Shell, niet iedereen heeft van de ene op de andere dag een elektrische auto of ander vervoer. Het is niet verboden om benzine of diesel te verkopen, dat zal ook niet binnenkort gebeuren.

Fictief spotje

Het probleem is dat heel veel van deze ondernemingen – en dat geldt ook voor de staal, de chemie en andere grote vervuilers – er niet in slagen zelf, uit eigen beweging, dat te doen wat nodig is voor een klimaatbestendige wereld. In een – fictief – spotje op de site van Milieudefensie gebeurt dat wel. De ceo’s van onder meer Tata Steel, Friesland Campina, Rabobank en Shell zitten daar in een vergadering. De laatste zegt, enigszins geëmotioneerd: “Shell stopt met olie.” De mannen zijn verbijsterd en sputteren. Maar een voor een gaan ze overstag en sluiten zich aan met ferme plannen. Ook investeerders ING en ABP zitten aan tafel en beloven hun geld terug te trekken uit fossiel.

Dit is echter niet de realiteit en daarom lanceert de milieuclub een idee zodat het wel werkelijkheid wordt. Dat is een ‘klimaatplicht’: de overheid moet bedrijven verplichten hun activiteiten aantoonbaar af te stemmen op het klimaatdoel van Parijs. Een volkomen logische gedachte.