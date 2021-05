Historische winst voor Milieudefensie: Shell moet zich inspannen om CO2-uitstoot drastisch te verminderen

Daarmee oordeelde de rechter in het voordeel van Milieudefensie, die het oliebedrijf voor de rechter daagde "Shell moet het zijne doen om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering”, aldus de rechter. De rechter verplicht nu het bedrijf om eind 2030 de CO2-uitstoot te hebben teruggebracht met netto 45 procent, ten opzichte van het niveau in 2019.

Het vonnis is een wereldwijd unicum. Nooit eerder verplichtte een rechtbank een groot oliebedrijf tot meer actie tegen de uitstoot van broeikasgassen. Die uitstoot draagt bij aan de opwarming van de aarde en daar moet Shell iets tegen doen, vinden de rechters.

Donald Pols, directeur van Milieudefensie, in de rechtbank van Den Haag in afwachting van de uitspraak. Beeld REUTERS

De zaak was aangespannen door Milieudefensie, gesteund door ruim 17.000 burgers. Ook andere organisaties, waaronder Greenpeace, Jongeren Milieu Actief en de Waddenvereniging, sloten zich aan als mede-eiser.

Belangrijk in het vonnis is dat de rechter een onderscheid maakt tussen de uitstoot die Shell als bedrijf zelf veroorzaakt en de uitstoot die voortkomt uit het gebruik van de fossiele brandstoffen die het verkoopt. Als het gaat om de multinational zelf, is de vermindering van 45 procent in 2030 een resultaatverplichting. Waar het gaat om de uitstoot van leveranciers én eindgebruikers, is het een ‘zwaarwegende inspanningsverplichting’.

Advocaat Roger Cox, die namens Milieudefensie de leiding had over de klimaatzaak tegen Shell, vindt de uitspraak “een keerpunt in de geschiedenis”. Hij noemt de zaak “uniek, omdat de rechter een groot vervuilend bedrijf heeft opgelegd dat het moet voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs”. Cox denkt dat de uitspraak grote consequenties kan hebben voor “andere grote vervuilers”.

Interim-directeur Andy Palmen van mede-eiser Greenpeace is net zo opgetogen. “Dit is een historische overwinning voor iedereen die getroffen wordt door de klimaatcrisis”, reageert hij. “Shell kan niet doorgaan met het schenden van mensenrechten. Een krachtig signaal voor de fossiele industrie. Steenkolen, olie en gas moeten in de grond blijven. Multinationals kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de klimaatcrisis.”

Fossielvrij NL, dat zich inzet voor een einde aan het gebruik van fossiele brandstoffen, vindt de uitspraak ook “historisch, geweldig nieuws”. Directeur Liset Meddens concludeert dat Shell bepaalde voorraden zal moeten gaan afschrijven en “olie en gas onder de grond laten waar het hoort”. Zij ziet in de uitspraak ook een reden voor pensioenfonds ABP om niet meer te investeren in “dit klimaatverwoestende bedrijf dat vandaag op z’n vingers is getikt door de rechter”.

Shell wil in beroep

Olie- en gasconcern Shell verwacht in beroep te gaan tegen de uitspraak in de klimaatzaak tegen het bedrijf. “We zullen ons blijven concentreren op deze inspanningen en verwachten in beroep te gaan tegen de teleurstellende uitspraak van de rechtbank van vandaag.” Waarom Shell teleurgesteld is, liet het concern vooralsnog in het midden.

Shell erkent dat er dringend actie nodig is om klimaatverandering aan te pakken. Over de wijze waarop de wereld dit moet doen, lopen de meningen van Shell en milieuorganisaties als Milieudefensie uiteen. Voor Shell staat bijvoorbeeld niet vast dat zij ook volledig verantwoordelijk is voor de uitstoot van eindgebruikers.

Lees ook:

Een interview met Roger Cox, advocaat van Milieudefensie

We zijn ervan overtuigd dat energietoegang voor iedereen geregeld kan worden met schone energiebronnen, zoals wind en zon.

Zelfs de IEA zegt het nu: pomp geen nieuwe olie en gas meer op

Het Internationaal Energie Agentschap, de club die ooit werd opgericht om olie makkelijk over de wereld te laten stromen, bepleit nu een radicaal andere koers. ‘Pomp geen nieuwe olie en gas meer op.’