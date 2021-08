Hiphop en performance: kunst om reflectie over het klimaat aan te jagen

Rapper Ruwhel Emers en kunsthistorica Julia Kantelberg hebben iets gemeen. Ze zien kunst als een sleutel naar de oplossing van de klimaatcrisis.

Het begon vorig jaar met een oproep, een filmpje op Linkedin van de landelijke klimaatgezant Marcel Beukeboom. Hij was op zoek naar ‘klimaatambassadeurs van de toekomst’. Jongeren, bedoelde hij daarmee, die willen uitdragen hoe belangrijk het is dat de klimaatcrisis wordt opgelost. En hij wilde geen mensen uit de groene bubbel, die zich toch al in de milieubeweging begeven. Want, was zijn gedachte, die bereiken vooral mensen die al overtuigd en betrokken zijn.

“Een vriend van me, muzikant Sammie Sedano, had die oproep gezien. Yo, dat is iets voor jou, zei hij tegen me”, zegt de Rotterdamse rapper Ruwhel Emers (28), op een bankje in de binnentuin van het Rijksmuseum in Amsterdam. “Mijn eerste reactie was: nooo, zeker niet.” Wat wist Emers nou van het klimaat? Veel te weinig om klimaatambassadeur te worden, dacht hij. “Maar ik heb toch gereageerd. Want ik ben er wel mee bezig, vanuit mijn christelijke opvoeding. Kijk hoe slecht wij omgaan met de resources op aarde. En het is duidelijk dat hoe wij met dieren omgaan op aarde niet klopt. Wij zijn als mensen nu de aarde aan het slopen. Dat klopt niet, want van nature zijn wij makers en genezers, geen destroyers.”

Nieuwe klimaatambassadeurs De officiële klimaatgezant van Nederland, Marcel Beukeboom, is met dit werk gestopt. Hij treedt aan bij de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de VN in Rome. Daar blijft Beukeboom zich bezighouden met ­klimaat en milieu. Prins Jaime de Bourbon de Parme, de zoon van prinses Irene, begint deze zomer als nieuwe klimaatgezant van Nederland, een functie waarin hij bijvoorbeeld met ministers meereist naar onderhandelingen en de VN-klimaattop. Naar verwachting werft hij na de zomer een team van jongeren, die samen de nieuwe klimaatambassadeurs van de toekomst worden.

Uit die overtuiging, eigenlijk meer een levenshouding dan een klimaatmissie, is de muzikant bezig met het milieu. Hij laat zich ontmoedigen door slecht klimaatnieuws, zoals het IPCC-rapport maar gaat de strijd aan door het klimaat in zijn songtekst te verwerken. Maar belangrijker nog: hij probeert concerten en festivals duurzamer te maken. “Ik ben best wel brutaal hoor”, grijnst hij. “Ik zeg tegen de projectleider van Rotterdam Festivals: ‘Hoe gaan jullie verduurzamen?’ Zij moest lachen. Dan zeg ik: ‘Jullie moeten wel, anders gaat een groene concurrent jullie kapot maken’.”

Julia Kantelberg (28) moet erom lachen. Zij kan die bravoure wel waarderen. Zelf meldde ze zich ook aan als klimaatambassadeur, een team waar acht buitenbeentjes van de milieuwereld zich bij aansloten. “Toen ik kunstgeschiedenis studeerde volgde ik ook vakken milieu-ethiek”, zegt Kantelberg, die werkt als assistent-conservator bij het Rijksmuseum. “Toen dacht ik: het milieu is waar het echt om gaat. Ik wilde ­bijdragen aan de oplossing. Maar ik wist niet hoe, ik dacht dat ik dat buiten de kunst moest zijn.” Maar nee, ontdekte de kunsthistorica, juist binnen de kunst ligt een sleutel tot de oplossing: “Kunstwerken kunnen iets wat grafieken over CO2-uitstoot nooit kunnen doen. Ze laten ons reflecteren, ze geven ons een verbeeldingskracht om te zien hoe iets op een andere manier zou kunnen. Ze raken onze emoties.” Met die insteek voelde Kantelberg zich ook als een vis in het water in het klimaatteam van klimaatgezant Marcel Beukeboom.

De aarde: beste creatie ooit

Ze hebben elkaar een keer of tien gezien en gesproken, online en in het echt. Nu zitten ze samen in de tuin van het Rijksmuseum, naast een kleine botanische kas. Want het is eigenlijk best toevallig dat ze allebei als kunstliefhebber als klimaatambassadeur aan de slag gingen. Emers vanuit de muziek en het woord, Kantelberg vanuit de schilder- en performancekunst. Ze herkennen daarin veel van elkaar. Kantelberg zit te knikken, als de Rotterdamse rapper vertelt hoe mensen betrokken kunnen raken bij het milieu door kunstvormen die laten zien hoe wonderschoon de aarde is. “Het is de ­beste creatie ever”, zegt hij. Op zijn beurt herkent hij veel in de visie van Kantelberg, dat kunst niet belerend moet zijn of moet vertellen hoe iemand klimaatvriendelijk kan leven. “Kunst heeft een unieke positie, waarin het mogelijk is dat toeschouwers zelf moeilijke onderwerpen bevragen.”

Neem een recent project van De Ambassade van de Noordzee, gaat Kantelberg verder. “Het publiek moest zich daarbij voorstellen: hoe is het om een paling in de Amsterdamse grachten te zijn.” Participatieve kunst dus. “Dat zet mensen aan het denken.” Kantelberg was daarom ook onder de indruk van een performance van de Finse kunstenaars Terike Haapoja en Laura Gustafsson, die toeschouwers lieten doen alsof ze de juryleden in een Amerikaanse rechtszaak waren. In hun ‘rechtszaal’ kwamen dieren op voor hun rechten. Het was aan het publiek om te bepalen welke straf moet staan op het stropen van wolven. Of, denk nog iets verder door: wat is een passende straf, voor het opsluiten van een varken of het maaien van een grasveld waar een sprinkhaan woont? “Zo’n kunstproject reflecteert op morele verantwoordelijkheden, het creëert empathie met de natuur.”

Rapper Ruwhel Emers en kunsthistorica Julia Kantelberg Beeld Martijn Gijsbertsen

“Heel mooi, alles wat zij zegt”, reageert Emers. In de rapscene ziet hij die empathie en waardering voor de natuur ook ontstaan. “Hiphop is een harde wereld, met gangsterrappers en dure juwelen. Maar je bent geen sukkeltje meer als je gaat rappen over het milieu. Daar komen steeds grotere groepen luisteraars voor. Rappers maken mooie ­videoclips, in het bos, op stranden, bij watervallen. Dat is echt een trend aan het ­worden.”

Toch is het milieubewustzijn soms nog ver te zoeken. Op een schrijverskamp, zegt Emers, werd hij vorige week nog in zijn gezicht uitgelachen toen hij andere deelnemers vertelde dat “we allemaal een dik probleem hebben als de wereld nog een graad opwarmt”. Dat is precies wat de wetenschap heeft vastgesteld. Maar ja, één graad opwarming klinkt als weinig. “Denk je dat je nu ­alles weet, omdat je klimaatambassadeur bent?”, kreeg Emers te horen. Toch is hij wel heel enthousiast, omdat steeds meer jongeren betrokken worden bij duurzaam leven. “We gaan supersnel de goede kant op. Wat nog zou helpen, is als religieuze leiders zouden zeggen: ‘Yo, begin de aarde te fixen’.”

Kantelberg ziet in de hedendaagse kunst een enorme betrokkenheid bij de klimaatcrisis. Grote exposities zoals de biënnales barsten van de schilderijen, installaties en films die aan het denken zetten. “Wat doen we met de aarde, als we de mens zo boven de natuur stellen.” In het Rijksmuseum richtte ze er zelf een ‘groene tour’ over in.

Reizen zonder vliegtuig

Voor de foto bij dit artikel wil ze wel met Emers poseren naast de FK 23 Bantam, het vliegtuigje van Frits Koolhoven uit 1918. “Dat vliegtuig werd ontworpen als gevechtstoestel in de Eerste Wereldoorlog. Vliegen, dat is toch het sublieme, iets wat de mens heel lang niet kon. Dat vliegtuig laat voor mij zien hoe de mens het tóch deed en zichzelf boven de natuurwetten stelde.” De tour stelt jongeren een simpele vraag: Waar ben je voor het laatst met het vliegtuig geweest? En: Hoe lang zou het denk je duren om daar te komen zónder vliegtuig?

Dat is een aardige manier om jongeren aan het denken te zetten, vindt Emers. Hij ziet in zijn omgeving ook veel jongeren die van de klimaatcrisis niets willen horen. “Ik ben zo blij met documentaires zoals die van David Attenborough. Mensen vinden het leuk om Nexflix te kijken, weet je. Dan krijgen ze toch informatie over hoe dope de natuur is, hoe alles samenhangt in ecosystemen.”

Kunst, in welke vorm dan ook, kan volgens Kantelberg stem geven aan de waarde van milieu. “Zeker als het gaat om het nadenken over de relatie mens-natuur. Om daar mensen bij te betrekken hoef je echt niet bij Milieudefensie te gaan werken”, zegt ze. Kantelberg heeft niet zo veel op met activisme, zegt ze. “Verandering begint bij reflectie.”

Over reflectie gesproken, dan heeft Emers nog wel een idee om in de groep te gooien. “Als wij, de samenleving, het geld dat naar oorlog voeren gaat, zouden pakken en investeren in een betere wereld – je weet toch, bomen planten en water reinigen – dan fixen we best wel snel een heel groot probleem.”

Lees ook:

Kunstenaars schetsen op de Biënnale van Venetië inktzwarte scenario’s voor de toekomst

Stijgende zeespiegels, uitgestorven dieren, spooksteden, vervuilde oceanen en het wrak van een vluchtelingenschip. Kunstenaars schetsten op de Biënnale van Venetië in 2019 al inktzwarte scenario’s voor de toekomst van de aarde en mensheid.