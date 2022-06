Het zal jaren duren, maar de natuur gaat stikstofreductie zeker merken

Wat schiet de natuur ermee op als de veestapel krimpt?

Stikstof vermest en verzuurt de natuur. Een heel klein deel van de planten – grassen, brandnetels, bramen – vaart daar wel bij, maar de bulk van de planten legt het loodje. Dat werkt ook door naar de dierenwereld. Veel insecten verdwijnen door vermesting en verzuring en uiteindelijk verdwijnen daardoor ook vogels en zoogdieren. Een bekend slachtoffer uit de dierenwereld is het korhoen, dat van de Veluwe verdween door de vergrassing van de heide en het bijbehorende gebrek aan insecten voor de kuikens.

De verzuring zorgt ook voor kalkgebrek in de natuur, waardoor jonge mezen op de Veluwe soms al in het nest hun pootjes breken.

De biodiversiteit gaat al geruime tijd meetbaar achteruit door de uitstoot van stikstof boven de zogeheten ‘kritische depositie’. Ondanks flinke reducties uit het verleden, is twee derde van alle reactieve, ofwel schadelijke, stikstof die in Nederland wordt uitgestoten en weer uit de lucht valt, afkomstig uit de landbouw. Bij die landbouw is dus ook nog steeds de grootste winst voor de natuur te behalen.

De opgave om stikstof terug te dringen is gekoppeld aan de ligging ten opzichte van Natura 2000-gebieden. Hoe dichter bij de natuur, hoe meer er gereduceerd moet worden. Zou het probleem niet beter beheersbaar zijn wanneer al die natuur op één of twee plekken geconcentreerd zou zijn?

“Dat is een illusie”, benadrukt Wim de Vries, hoogleraar milieusysteemanalyse aan de Wageningen Universiteit. “Ammoniak kan zich over honderden kilometers verspreiden. De hoeveelheid stikstof die via ammoniak uit de lucht komt, dus de depositie, is weliswaar hoger dicht bij een bron, maar per saldo ligt er gewoon een deken over heel het land en zelfs over heel Europa. Je kan je dus ook afvragen of zo’n gedetailleerde kaart wel een slimme aanpak is.”

“Misschien was het beter geweest om te zeggen: overal moet de veehouderij ten minste 25 procent reduceren, wat met technische maatregelen en zonder reductie van de veestapel goed te doen is. Vervolgens leg je een extra opgave bij de bedrijven en de gebieden die de grootste uitstoot hebben. Want laten we wel wezen, we hebben nou eenmaal wel democratisch afgesproken dat we in 2030 de helft van de uitstoot eraf zullen halen. Dan is het ook logisch dat sommige gebieden meer moeten doen en anderen minder.”

“Bedenk ook dat stikstof maar één van de grote problemen is waar we mee te kampen hebben. Het gaat óók om klimaatverandering en óók om de waterkwaliteit. We zouden die problemen veel meer in samenhang moeten aanpakken, in plaats van nu die eenzijdige focus op stikstofuitstoot vlak naast erkende Natura 2000-gebieden”, vindt De Vries

Zal de natuur echt reageren op het terugdringen van de stikstofuitstoot?

De coronacrisis heeft laten zien dat reductie vrijwel direct te meten is. Toen iedereen noodgedwongen thuis moest werken, registreerden de ‘stikstof-satellieten’ vrijwel direct minder stikstofoxiden – voornamelijk afkomstig van het verkeer – in de lucht. “Maar de reactie van de natuur kan wel even op zich laten wachten”, stelt De Vries.

Aan de rand van Wageningen volgt emeritus hoogleraar natuurbeheer Frank Berendse samen met collega’s al tientallen jaren een serie proefveldjes. Na het terugdringen van de stikstofuitstoot in de jaren negentig – een prestatie die voor een groot deel op het conto van de landbouw kon worden geschreven – zagen Berendse en collega’s al vrij snel verschillende planten terugkeren tussen de monoculturen van grassen. “Maar voordat de natuurgebieden de overmaat aan stikstof en de bijbehorende problemen echt kwijt zijn, daar zullen vele jaren overheen gaan”, waarschuwt De Vries.

Iets minder dan de helft van de stikstof die hier neerdaalt, komt uit het buitenland. Heeft het dan wel zin om hier zoveel ingrijpende maatregelen te nemen?

“We exporteren viermaal zo veel stikstof als dat we importeren”, nuanceert De Vries. “Stikstof is daarmee een internationaal probleem, met een hoofdrol voor grote uitstoter Nederland. Natuurlijk moeten andere landen ook hun steentje bijdragen. Maar aan de Europese onderhandelingstafel kunnen we pas een vuist maken als wij zelf eerst ook een stevige bijdrage leveren. Per hectare zijn wij nog steeds de grootste uitstoter in Europa.”

