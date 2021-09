Het vogelinstinct, surfen tegen plastic soep en natuurrechten: vier duurzame boeken die je moet lezen

Van het vogelinstinct tot zorgen over ecocide en plastic. Trouw bespreekt vier nieuwe boeken.

De Plastic Soup Surfer blijft golven bedwingen

Stel je een wereld voor waar baby’s al voor de geboorte zijn blootgesteld aan plastic, waar nóg meer microplastic in ieders bloed en urine zit dan nu het geval is. Als we niets doen, wordt zo’n wereld werkelijkheid, meent Merijn Tinga. En dus wilde hij ‘iets’ doen. Tinga, bioloog en kunstenaar, maar vooral bekend als de Plastic Soup Surfer, is een plasticactivist met een geheel eigen aanpak. Met een zelfgemaakt kiteboard, opgetrokken uit tien kilo aangespoeld plastic afval dat is gejut binnen een straal van 250 meter op het Nederlandse strand.

In het voorwoord van Tinga’s boek spreekt Floortje Dessing haar bewondering uit voor deze energieke, surfende man, een doorbijter met een duidelijke boodschap. Het boek biedt daarbij een mooi persoonlijk inkijkje. Uitvoerig schetst de surfer zijn tochten op de plank. Ook rept hij over de tegenslagen, als hij aanklopt bij politici en directeuren van bedrijven die plastic verwerken. Bij hen is vooral een lange adem nodig, de overtocht naar Engeland is vooral fysiek slopend, zeker als de surfplank verstrikt raakt in een ronddrijvend groen visnet. Tijdverlies zorgt er mede voor dat hij de overtocht niet eigenhandig volbrengt, maar het is wel illustratief voor Tinga’s aanklacht: er drijft te veel plastic troep in zee.

Successen zijn er ook. Tinga droeg op bij aan de invoering van statiegeld op plastic petflesjes deze zomer. Zijn petitie gericht aan de Haagse politiek is bijvoorbeeld meer dan 50.000 keer ondertekend. Daar ging het hem om. Bewustwording is namelijk niet genoeg voor de surfende activist, mensen én de wetgever moeten ook in actie komen, vindt hij. En: plastic opruimen is geen oplossing, we moeten voorkomen dat het überhaupt in de natuur belandt. De Plastic Soup Surfer blijft daarom golven bedwingen tot het volgende succesje binnen is: afvalscheiding op scholen moet volgens hem nu ook vanzelfsprekend worden. De echte strijd is pas net begonnen, maar, zo weet hij, als eenling kun je verschil maken.

Merijn Tinga

Plastic Soup Surfer - Hoe één persoon verschil kan maken

Uitgeverij Hollandia, 288 pagina’s, €20,99

Een oase van biodiversiteit op een balkonnetje

Geen tuintje achter, volkstuin, weiland of bosperceel, maar een kaal Amsterdams stadsbalkon van 10 meter breed en 1,10 meter diep. Dat is waar journalist en natuurschrijver Caspar Janssen het mee moest doen toen hij twee jaar geleden in februari een experiment startte: hoe maak ik hiervan een oase van biodiversiteit?

In een kleine 160 pagina’s laat Janssen in Het bijenbalkon zien hoe je dat doet. Belangrijk, nu de natuur op het platteland steeds minder te zoeken heeft. Janssen is een begenadigd schrijver, publiceerde diverse vlotgeschreven boeken over de natuur, zijn Caspar loopt, een voettocht door de landschappen van Nederland, stond niet voor niets vorig jaar op de shortlist van de Jan Wolkers Prijs. Ook van zijn balkonscènes maakt hij een smakelijk avontuur, vooral dankzij zijn persoonlijke aanpak. Zelfs voor wie helemaal geen balkon of grote bijen-, vlinder- of soortgelijke ambities heeft. Het moderne leven zit immer vol gedoe en Janssen weet niks van tuinieren (‘ik maaide vroeger bij mijn ouders het gras thuis’) en stuit dus op veel dilemma’s. Te beginnen bij de aanschaf van potten voor het balkon (zijn die lelijke kunststoffen bakken wel een verantwoorde keus?) of wat je daar aan aarde eigenlijk in moet stoppen (ideaal blijkt de aarde van molshopen).

Uiteindelijk draait het toch vooral om de plantenkeus: met welke krijg je zoveel mogelijk variatie aan zweefvliegen, bijen en andere insecten op je balkon? Lang niet alles komt bij hem uit de Intratuin of met een witte bestelbus de straat ingereden, Janssen krijgt veel deskundig advies, over het gebruik van biologische zaden, van ‘inheemse soorten’ of dat sommige bijvriendelijke planten ook gewoon in het gemeenteplantsoen staan. Zo krijg je als lezer veel informatie mee – bijvoorbeeld dat paarse en roze bloemen relatief veel dag- en nachtvlinders aantrekken. Uiteindelijk draait het vooral om de oogst. Het is natuurlijk heel leuk dat hij al in april een bijzondere waarneming doet, een blauwzwarte honingbij, maar die komt waarschijnlijk aangevlogen uit het verromelde tuintje van zijn benedenbuurman. Maar wat is de opbrengst van zijn balkonnetje? Spoiler: verbazingwekkend veel.

Caspar Janssen

Het bijenbalkon. Van een kaal terras naar een zoemende balkonjungle.

Atlas Contact, 160 pagina’s, €21,99

De vogelaar die ons leert kijken

Slechts weinigen kunnen zeggen dat ze in hun negende levensjaar al begonnen aan hun levenswerk. Voor ornitholoog David Allen Sibley is dit wel het geval. Als kleine jongen begon hij met het tekenen van vogels, waarvoor hij veel tijd met zijn vliegende vrienden doorbracht.

Zo trad hij in de voetsporen van zijn vader Fred – ornitholoog aan Yale – maar streefde hem snel voorbij. Sibley’s jeugdliefde ontpopte zich tot een obsessie. Tijdens zijn studie was te weinig tijd voor het bestuderen en tekenen van vogels, dus hij stopte. Als fulltime vogelaar was die tijd er wel. Vogels kenden zo veel meer verscheidenheid in kleur, grootte, gedrag en geluid dan was terug te vinden in de vogelgidsen. Zo was het idee geboren voor wat nu de bekendste vogelgids van Noord-Amerika is: The Sibley Guide to Birds.

In zijn recentste boek kruipt Sibley in het verenkleed van de Noord-Amerikaanse vogels die hij zijn leven lang al bestudeert. Wat hij wil laten zien, vat hij samen in de titel: Hoe het is om een vogel te zijn. In het met verwondering doordrenkte voorwoord benadrukt hij dat het vogelinstinct meer is dan blinde gehoorzaamheid, maar complexe besluitvormingsprocessen teweegbrengt en ‘een vogel motiveert door gevoelens van tevredenheid, angst, trots’. Toch komt de lezer er niet achter hoe het voor de bonte strandloper is als hij de druk van een kokkel op zijn snavel voelt en of een witte ibis is vervuld door moederlijke liefde bij het opbraken van voedsel voor haar jong. Sibley beschrijft het mechanisme en gedrag nauwkeurig. Maar altijd van buiten naar binnen kijkend.

Gelukkig is er genoeg te bekijken. Het boek is, uitzonderingen daargelaten, een prachtige exhibitie van Sibley’s gouacheschilderingen. De fragmentarische indeling is een ongelukkige keuze. Algemene vogelfeiten staan bij soorten waar deze speciaal van toepassing zijn, zonder te vermelden hoe dit voor andere vogels geldt. Bloemlezend gaat Sibley door de encyclopedie van het vogelrijk. Als er een vogel voor Sibley’s verrekijker opduikt, vergroot hij alles wat de vogel uniek maakt. Wist-je-datjes die de lezer leren hoe het is om vogelaar te zijn.

David Allen Sibley

Hoe het is om een vogel te zijn

Uitgeverij Luitingh-Sijthoff, 240 pagina’s, €24,99

Tijd om ook de natuur rechten te geven

Wat heeft de Franse Revolutie te maken met de klimaatcrisis? Bar weinig, zou je zeggen. Maar auteur Erik Kaptein heeft nog geen 100 pagina’s nodig om te bewijzen dat de ecologische crisis volop overeenkomsten kent met de revolte van 1789.

Kaptein studeerde in 1982 af in Wageningen als landschapsarchitect en promoveerde op de relatie tussen mens en natuur. Daar kijkt hij dan ook naar in zijn gebundelde essay Rechtsgelijkheid voor de natuur. Moet de natuur, die nu zo onder druk staat wegens uitputting van de aarde, rechten krijgen zoals de onderklasse die in 1789 kreeg, is de centrale vraag. Die beantwoordt Kaptein vrijwel direct met ‘ja’. De schade aan planten en dieren, ‘de levende natuur’, is volgens hem zo vernietigend voor de aarde dat het hoog tijd is voor een nieuwe Verklaring van de Rechten, dit keer niet voor de Mens maar voor de Natuur.

Dat betoog bladert niet makkelijk weg. Zo dun als de bundel is, zo diepgravend is de inhoud. Historische en filosofische kanten van zowel de Franse Revolutie als de klimaatcrisis komen langs. Hierdoor brengt Kaptein tot leven dat een groep die in de verdrukking zit (eind 18de eeuw het volk, nu de natuur) een revolutie kan ontketenen, waarbij een elite privileges moet opgeven ten gunste van de benadeelden. Weerstand daartegen is er natuurlijk ook. De adel en geestelijkheid moesten toch buigen, zodat de burgerij rechten en een eerlijkere behandeling kreeg. Nu zal de mens, en grote vervuilers in het bijzonder, een toontje lager moeten zingen om het ‘niet-menselijk leven’ recht te doen.

Het verhaal van Kaptein past helemaal in deze tijdsgeest, waarin activisten het beschadigen van natuur als ecocide bestempelen. Discussie over het verlenen van wettelijke rechten voor de natuur barst los. Niet alleen in academisch debat, maar ook in praktijk. Rechters in de hele wereld krijgen zaken voorgeschoteld, over bossen en dieren die onrecht aangedaan wordt. Ook daar geeft Kaptein een geschiedenislesje bij: in de jaren zeventig al pleitte de Amerikaanse hoogleraar biologie Arthur Galston voor een internationale strafwet op natuurvernietiging.

Erik Kaptein

Rechtsgelijkheid voor de natuur – waarom niet-menselijk leven rechten verdient

ISVW Uitgevers, 96 pagina’s, €14,95

