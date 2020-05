Het virus kan ook van nerts naar mens

Genetisch onderzoek van coronavirussen die zijn gevonden bij de dieren en medewerkers van besmette nertsfokkerijen in Noord-Brabant heeft uitgewezen dat dat één medewerker de infectie, waarvan hij inmiddels is hersteld, zeer waarschijnlijk heeft gekregen van de dieren.

Die transmissieroute is door virologen en het RIVM nooit uitgesloten, maar dit zou het eerste bewijs zijn dat het coronavirus Sars-Cov-2 door een landbouwhuisdier is overgebracht op de mens. Dit dwingt landbouwminister Carola Schouten, die dit nieuws dinsdagavond laat in een brief aan de Kamer meldde, tot nieuwe maatregelen.

De screening die al gaande was wordt uitgebreid tot alle nertsbedrijven in Nederland, de meldingsplicht voor (mild) zieke nertsen wordt aangescherpt, en er komt een langlopend onderzoek om te zien of de verspreiding van het virus uitdooft. Gebeurt dat laatste niet, dan bestaan het risico dat de nertsfokkerijen een reservoir worden voor latere uitbraken van Covid-19.

Zo ver is het nog niet. Volgens het RIVM is het risico buiten de stal verwaarloosbaar. In eerder onderzoek van het RIVM op de besmette nertsbedrijven bleken in stof en lucht geen virusdeeltjes voor te komen. Nu er een medewerker door nertsen is besmet, wordt wel een onderzoek gestart onder mensen in de omgeving bij wie Covid-19 is vastgesteld, meldt Schouten aan de Kamer. Doel is de genetische stamboom van het virus in kaart te brengen.

Virussen zijn genetisch veranderlijke wezens, doorlopend vinden er kleine veranderingen plaats in hun erfelijke factoren. Die veranderingen zijn te zien, en vormen een routekaart van de reis die het virus heeft afgelegd. Dergelijk genetisch onderzoek leidde tot de conclusie dat de betrokken medewerker zijn virusinfectie van nertsen heeft gekregen en niet van een ander mens. Genetisch onderzoek bij patiënten in de omgeving moet de routekaart verder inkleuren.

Vooralsnog is de route van mens naar mens voor het virus veel belangrijker, het is de hoofdweg in deze epidemie. De overdracht van mens naar dier en van dier naar mens lijken zijwegen. Dat geldt niet alleen voor nertsen maar ook voor huisdieren. Er zijn gevallen bekend van honden en katten die door mensen zijn besmet met Sar-Cov-2. Het omgekeerde is nog niet aangetoond, maar wordt door het RIVM niet uitgesloten.

Het geval dat zich nu op de nertsenfokkerij heeft voorgedaan is voor het gezondheidsinstituut geen reden zijn advies voor huisdieren te zullen aanpassen. Dat advies is nog steeds: houdt dieren binnen in huishoudens waar besmette mensen leven, en ga bij ernstige klachten van je huisdier naar de dierenarts.

Lees ook:

Het virus houdt zich schuil in het beest

Het nieuwe coronavirus is een zoönose, het sprong over van een dier, vermoedelijk een vleermuis. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt, en zeker ook niet de laatste. De meeste nieuwe infecties komen van een dier.