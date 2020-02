Het systeem van CO2-compensatie moet beter, maar hoe?

CO 2 -compensatie laat te wensen over. Klimaatschade wordt er onvoldoende mee ingelost en projecten overschatten vaak hun CO 2 -besparing, bleek deze week uit onderzoek van Trouw. Het moet beter, vinden ook de aanbieders van de compensatie. De hoop is gevestigd op beter toezicht en projecten in eigen land.

Voor een kleine meerprijs kunnen consumenten de CO 2 -uitstoot van een vliegreis of autorit compenseren. Bedrijven als KLM en Shell investeren dat geld in duurzame projecten over de grens, zoals bosplant in Zuid-Amerika of de bouw van windmolens in Azië.

Projecten in de gaten houden

Lars Hein, hoogleraar Ecosystem services and environmental change aan de Wageningen Universiteit, erkent dat CO 2 -compensatie gebreken vertoont: “Het systeem is niet perfect”. Toch heeft hij zijn vertrouwen erin niet verloren. We moeten wereldwijd minder CO 2 uitstoten en daartoe alle mogelijke middelen gebruiken, vindt hij. Maar: “Projecten moeten wel beter in de gaten gehouden worden.”

Chinese windmolens, bijvoorbeeld, zijn al rendabel en leveren daarom minder compensatiewaarde op, meent Hein. Ook het uitdelen van houtbesparende kookstellen in arme landen, heeft een keerzijde: “Ontwikkelingsorganisaties doen dit al dertig jaar, maar het is moeilijk uitvoerbaar. Die kookstellen gaan vaak kapot, of mensen willen ze niet gebruiken.”

De enige projecten waar Hein heilig in gelooft hebben te maken met bebossing. “Ontwikkelingslanden hebben vaak beperkte middelen om bos te beschermen.” Daar gaat de ontbossing dan ook het hardst, zegt hij, onder meer door beperkte handhaving: “In Indonesië is bijvoorbeeld veel illegale houtkap, ook in nationale parken.” Dit maakt het voor compensatiebossen ook niet bepaald makkelijk. Maar, zegt Hein: “We zien juist dat die bossen relatief goed beschermd worden.”

Compensatie in eigen land

Er gaan ook stemmen op voor compensatie in eigen land, omdat een project dan beter controleerbaar is. Een stuk of twintig niet-gouvernementele organisaties en bedrijven, waaronder Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, maakten daar al plannen voor in 2017. Dit voorjaar gaan de eerste projecten van start, zegt secretaris Wytze van der Gaast. “Denk bijvoorbeeld aan het aanplanten van bos, maar ook het verhogen van het waterpeil in veenweidegebieden.”

Hein heeft twijfels bij een CO 2 -bos op eigen bodem: “Nederland is klein en de grond is duur.” Investeren in veenweidegebieden vindt hij daarom een beter idee. Verdroogd veen is jaarlijks verantwoordelijk voor 6 miljoen ton CO 2 – dat is ongeveer vier procent van de totale CO 2 -uitstoot in Nederland.

Toch valt of staat een project niet met de locatie, maar met de berekening en controle van de CO 2 -compensatie, meent Hein.

Radarsatellietbeelden

CO 2 -bossen in binnen- en buitenland moeten hun voortgang rapporteren, maar dit is vaak niet goed meetbaar. Zij schatten bijvoorbeeld wat een hectare bomen gemiddeld aan CO 2 vasthoudt. Dit werkt fraude in de hand. Het antwoord, volgens Hein, zijn radarsatellietbeelden: “Vanuit de ruimte kun je inzoomen tot boomniveau en precies zien wat ermee gebeurt.”

Onder veenweiden in Nederland moeten grondwaterbuizen ruimhartige CO 2 -schattingen voorkomen. Die meten de waterstand dagelijks, volgens Van der Gaast: “Dit kan je digitaal en op afstand aflezen, zodat de grondeigenaar onmogelijk kan sjoemelen.”

