Het stroomnet is overbelast en dat is fnuikend voor het klimaat én de bouw

Vier van de vijf belangrijkste Nederlandse industriegebieden liggen in regio’s waar geen nieuwe stroomaansluitingen meer mogelijk zijn omdat het elektriciteitsnet overbelast is. Hierdoor kunnen fabrieken niet overstappen van olie, gas en kolen op duurzame energie zoals wind, zon of groene waterstof. En dat terwijl de industrie verantwoordelijk is voor een derde van de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen, en snel moet omschakelen naar duurzame energie, wil Nederland voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs.

Van de honderd Nederlandse bedrijven met de hoogste CO2-uitstoot bevindt bijna een derde zich in gebieden waar het stroomnet vol zit. Nog eens 27 bedrijven staan in gebieden waar netbeheerders overbelasting verwachten. Dat blijkt uit een inventarisatie van Investico voor Trouw en De Groene Amsterdammer. De problemen zijn zo groot, waarschuwen energienetbeheerders, dat de klimaatdoelen in 2030 onhaalbaar zijn zonder ‘krachtig’ overheidsingrijpen.

‘Een grof schandaal’

De zware industrie noemt de krapte op het stroomnet ‘een grof schandaal’. “Infrastructuur is dé toegangspoort tot onze energievoorziening”, zegt Hans Grünfeld van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW), belangenbehartiger voor de zakelijke elektriciteit- gas- en waterafnemers in Nederland. “Iedereen moet toegang hebben.” Volgens Grünfeld hebben de netbeheerders verzuimd om dat te regelen.

De Noord-Hollandse gedeputeerde Edward Stigter (Klimaat en energie, GroenLinks) noemt de problemen ‘dramatisch’. “Bedrijven zijn al jaren bezig met het maken van verduurzamingsplannen. Nu ze ermee aan de slag willen, horen ze dat het niet kan.”

Ook het plan om tot 2030 bijna 900.000 nieuwe woningen te bouwen zal mislukken als het capaciteitsprobleem niet snel wordt opgelost, waarschuwen de netbeheerders. Zij kennen lang niet alle gemeentelijke nieuwbouwplannen, en kunnen zich dus niet voorbereiden. Gemeenten willen bovendien geen nieuwbouwwijken zonder scholen en supermarkten, maar het stroomnet biedt daarvoor geen ruimte. Alleen al in Amsterdam loopt hierdoor de bouw van tienduizenden woningen jaren vertraging op. Dit knelpunt speelt in de helft van de provincies.

Geen kabels gelegd

“Overheidsbedrijven Tennet, Liander, Enexis en Stedin hebben zich de afgelopen jaren onvoldoende voorbereid op de energietransitie”, zegt Frans Rooijers, directeur van onderzoeksbureau CE Delft. Eerder deed hij in opdracht van de netbeheerders onderzoek naar het stroomnet. Volgens Rooijers waren netbeheerders vooral gericht op kostenbesparing. “Ze hadden in hoog tempo elektriciteitsstations, transformatoren en dikkere kabels moeten aanleggen maar hebben dat onvoldoende gedaan.”

De energienetbeheerders zien dat zelf anders. Zij zeggen dat ze niet, of veel te laat, zijn meegenomen in de plannen voor duurzame energieproductie. “Het is alsof je tegen ProRail zegt dat er twee keer zoveel treinen gaan rijden, maar niet vertelt waar”, zegt een Stedin-woordvoerder. “We hadden eerder, harder op de trom moeten slaan”, zegt de woordvoerder van regiobeheerder Alliander over de problemen op het net. Landelijk stroomtransporteur Tennet: “Als de energietransitie sneller gaat dan verwacht, is het stroomnet niet direct aangepast.”

Oud-milieuminister Ed Nijpels, de controleur van het Nederlandse klimaatakkoord, vindt het onbegrijpelijk dat de energietransitie hapert door problemen op het stroomnet. “Netbeheerders zijn niet van de vijand, maar in handen het Rijk, provincies en gemeenten. Van de burgers dus”, zo wijst hij op het grote maatschappelijke belang van verduurzaming. Nijpels roept het kabinet op om met noodwetgeving het werk van de netbeheerders te vergemakkelijken.

Het blijft knellen tot 2030

Minister van Energie en Klimaat Rob Jetten zegt in een reactie dat de regering is overvallen door de hoeveelheid wind- en zonnestroom. “We dachten dat we in een geleidelijke transitie zaten, maar het is heel disruptief en dat vraagt ook wel wat van de aanpak.” Op die aanpak was het ministerie niet voorbereid. “Je mist de inhoudelijke experts die het voor je kunnen doen”, zegt Jetten. “Die kennis zijn we nu weer aan het opbouwen, of het nu over waterstof of kernenergie gaat. We nemen nu weer experts aan die echt begrijpen hoe het werkt.”

Toch voorziet Jetten aanhoudende problemen. “Het is zo disruptief, dat ik niet kan beloven dat we dit kunnen bijbenen. Dit blijft gewoon knellen tot zeker 2030.”

