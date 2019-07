Het stikstofarrest kan ook de biomassacentrale nekken

De onzekerheid over de komst van een grote biomassacentrale in Diemen stijgt. De vraag is of de vergunning voor de energiecentrale, die houtstukjes gaat verstoken, nog wel deugt. Daarover is twijfel ontstaan, als gevolg van de uitspraak van de Raad van State, die onlangs de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) afkeurde. Daardoor mogen er geen vergunningen naar projecten die stikstof uitstoten bij beschermde natuurgebieden.

De gemeenteraad van Diemen praat donderdag over het lot van de houtgestookte oven, die 120 megawatt energie kan produceren voor het warmtenet van Amsterdam en Almere. De energiecentrale zal stikstof uitstoten en moet daarvoor toestemming hebben.

Alle papieren zijn in orde, stelt een woordvoerder van Vattenfall, de Zweedse eigenaar van Nuon. Het bedrijf vroeg geen natuurvergunning met PAS-toets aan, ondanks het naastgelegen Naardermeer. Stikstofuitstoot van de nieuwe houtcentrale zou mogen onder een oude vergunning van een gascentrale op dezelfde locatie, die minder gaat draaien.

Maar volgens milieugroep MOB, die de PAS-rechtszaak won, rekent Vattenfall zich ten onrechte rijk. In een brief aan de gemeenteraad zet Johan Vollenbroek van MOB uiteen waarom de biomassacentrale er niet meer kan komen na het stikstofarrest. Hij rept van een “sjoemelvergunning”, omdat de houtcentrale meer stikstof zou uitstoten dan papieren van de gascentrale toestaan. Juridisch zou de bouw van de biomassacentrale onhoudbaar zijn. Volgens MOB is dat zo nodig verder aan te vechten bij de rechter.

Het is de regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUNH) die moet toetsen of de vergunning voor de biomassacentrale goed is. Dat wordt onderzocht, zegt een woordvoerder. Weliswaar heeft Vattenfall geen vergunning op basis van het PAS, maar voor de vergunning gebruikte het energiebedrijf wel het bijbehorende rekenmodel ‘Aerius’. Mogelijk zet het stikstofarrest daar ook een streep doorheen. Niet de RUNH maar het ‘crisisteam’ dat het kabinet opzette na het stikstofarrest onderzoekt dat. De uitspraak zet Lelystad Airport en mogelijk honderden bouw- en infraprojecten op losse schroeven.

