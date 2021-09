Het spant erom of burgerinitiatief om bijengif terug te dringen voldoende steun krijgt

Een miljoen handtekeningen op een totaal van totaal van 450 miljoen inwoners, dat moet te doen zijn. Toch spant het erom of het burgerinitiatief ‘Red bijen en boeren’ (#Savebeesandfarmers) deze week genoeg steun verwerft om een ommezwaai naar bijvriendelijke landbouw in Europa in gang te zetten. De initiatiefnemers willen het gebruik van synthetische pesticiden in 2030 met 80 procent zien afnemen en in 2035 volledig uitbannen.

De teller staat nu op ruim 966.000, het miljoen moet donderdag 30 september vóór middernacht zijn bereikt. Liefst nog meer, want bij de controle door de 26 lidstaten van de Europese Unie valt naar schatting 10 tot 15 procent van de ondertekenaars af, omdat er iets in de registratie van hun handtekening niet klopt, legt vrijwillig campagnemedewerker Tjerk Dalhuisen uit.

Bij voldoende handtekeningen moet de Europese Commissie serieus kijken naar het voorstel voor een pesticidenvrij landbouwbeleid. Tot dusver slagen de EU-lidstaten er niet in samen tot een beperking van chemische bestrijdingsmiddelen te komen, ondanks diverse alarmerende rapporten over de negatieve gevolgen van ‘bijengif’ voor bestuivende insecten en aanpalende natuur en gezondheidsrisico’s voor omwonenden. Ook plannen voor hervorming van het gezamenlijk landbouwbeleid zijn afgelopen zomer niet opgeschoten.

We verpesten het voor toekomstige generaties en voor onszelf

“Er is een heel ecosysteem aan het instorten om ons heen. Er moet echt zeer dringend iets gebeuren, anders hebben we het mooi verpest voor toekomstige generaties en voor onszelf”, zegt Dalhuisen. In Nederland steunen onder meer de Bijenstichting en Natuurmonumenten het burgerinitiatief, dat boeren wil belonen voor natuurvriendelijke landbouw. “Boeren moeten een goede boterham kunnen verdienen op een manier die de bodem niet uitput en de biodiversiteit niet om zeep helpt”, zegt Dalhuisen.

Hij wijst erop dat Europa op het punt staat de toelating voor de omstreden onkruidverdelger glyfosaat te verlengen na positieve adviezen van onder meer het Nederlandse College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). “Volgens het Ctgb kan het gebruik van glyfosaat volgens de huidige criteria geen kwaad. Maar de criteria voor toelating van pesticiden zijn opgesteld op basis van studies van de industrie. Wij willen dat de Europese Commissie met nieuwe criteria komt, op basis van de huidige stand van de wetenschap en van maatschappelijke wensen.”

