Het regent boetes tijdens de hertenbronst

De bronst is deze weken op het hoogtepunt. Om de dieren rust te gunnen zijn delen van de Veluwse bossen tijdelijk afgesloten, maar veel bezoekers lopen toch in gebieden waar ze niet mogen komen. Onder meer Natuurmonumenten heeft de hulp van boswachters uit andere delen van het land ingeroepen voor extra avondtoezicht.

Tijdens de bronst gaan mannelijke edelherten meestal in de schemering op zoek naar vrouwtjes. Dat doen ze door harde oergeluiden te maken, het zogenoemde burlen. Andere hertenmannetjes die in de buurt komen worden bestreden met het gewei. Dat zorgt voor imposante vechtpartijen, die elk jaar heel veel belangstelling trekken. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Nationaal Park De Hoge Veluwe organiseren tal van bronstexcursies, maar die zaten ook dit jaar weer in een mum van tijd helemaal vol.

Een aantal wandel- en ruiterpaden, wegen en fietsroutes is tijdens de bronst afgesloten. De opgewonden herten hebben rustgebieden nodig om bij te komen van de strijd. Verstoring door mensen is te uitputtend voor ze, legt De Hoge Veluwe uit. In het nationale park gelden de afsluitingen de hele dag. Op andere plekken op de Veluwe moet het vanaf het eind van de middag tot de volgende ochtend stil zijn. Maar een aantal bezoekers gaat toch de afgesloten gebieden in, onder meer om foto's en filmpjes te maken van de herten.

De natuurbeheerders waarschuwen dat er tot ongeveer medio oktober nog volop wordt gecontroleerd in de bossen. Volgens hen is de bronst goed te zien vanaf observatieplekken die wel geopend zijn. "Als iedereen zich aan de regels houdt, zoeken edelherten het open veld op en zijn ze goed zichtbaar. Maar als de dieren schrikken verbergen ze zich in de bossen", aldus de boswachters.