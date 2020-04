Het natuurbrandseizoen is geopend. Zijn we inmiddels beter voorbereid op een droog seizoen?

Het natuurbrandseizoen is zondag geopend met een heide- en bosbrand in het Mensingebos bij Roden in Drenthe. Een forse brand vernietigde tien tot vijftien hectare natuur, inmiddels is de brand onder controle, meldt de brandweer. Het zal zeker niet de laatste Nederlandse bosbrand van 2020 zijn, voorspelt Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese bossen aan de universiteit van Wageningen.

Het is toch erg nat geweest deze winter, is de grond niet vochtig genoeg?

“Er is wel voldoende grondwater door de regen die gevallen is, maar de bovengrond is alweer heel erg droog. Dat zie je overigens vaker in april en mei, dan zijn er altijd veel branden in Nederland.”

De afgelopen jaren leed Nederland onder de droogte en de voortdurende dreiging van natuurbranden, zijn we inmiddels beter voorbereid op een droog seizoen?

“Nauwelijks. De droogte zorgt voor veel sterfte onder lariksen en fijnsparren. De bomen verzwakken door de droogte en worden vatbaar voor schadelijke bastkevers, die geven hen de genadeklap. Er is veel dood hout in het bos als gevolg van die bomensterfte en dat dient als brandstof. De brand in Drenthe zal zeker niet de laatste van het jaar zijn, voorspel ik.”

De coronacrisis zorgt voor minder economische activiteit en ook minder CO2-uitstoot, is dat goed nieuws voor de natuur?

“Ja, maar er schuilt wel een gevaar in op dit moment wat betreft die branden. Mensen gaan, heel begrijpelijk, veel de bossen en de natuur in. En de meeste branden ontstaan door menselijke invloed. Het is dus nog maar afwachten hoe dat de komende weken gaat uitpakken.”

Denkt u dat de coronacrisis een positief effect kan hebben op klimaatverandering op lange termijn?

“Ik vrees dat we snel weer terug zullen gaan naar onze oude patronen om zo snel mogelijk economisch herstel te krijgen. Het zag er vóór deze crisis binnen de Europese Unie best goed uit, EU-commissaris Frans Timmermans kwam met zijn plannen voor een groener Europa, er leek wel wat te gebeuren. Maar de aandacht voor klimaatverandering is verslapt, vrees ik. Ik ben er voor de lange termijn niet gerust op dat dit goed gaat uitpakken, ook al is er voor nu minder CO2-uitstoot. Ik vrees juist dat de klimaatverandering niet wordt aangepakt en dat we meer droogte krijgen in Nederland en dus ook meer bosbranden.”

Lees ook:

Niet het bastkevertje, maar het klimaat nekt de fijnspar

In de Drentse bossen knaagt een kevertje massaal naaldbomen dood. Normaal gesproken kunnen de sparren er prima tegen, maar door de droogte van de afgelopen jaren zijn ze zo verzwakt dat ze zich niet meer verweren.