Het lawaai van de Formule 1 komt nu uit Provinciale Staten

De Formule-1-race op Zandvoort leidt tot spanningen in Provinciale Staten van Noord-Holland. Een hoorzitting met onafhankelijke deskundigen moet duidelijkheid scheppen over de vergunningen en milieuschade.

De meeste fracties in de Provinciale Staten van Noord-Holland kunnen er geen touw meer aan vastknopen. Ze kunnen hun bestuur onvoldoende controleren op de gang van zaken rond de Formule-1-race op Zandvoort omdat er te weinig betrouwbare informatie wordt overgedragen. Ze organiseren daarom buiten Gedeputeerde Staten om een hoorzitting met onafhankelijke deskundigen die hun licht moeten laten schijnen op het functioneren van de provincie.

Ongeloofwaardige overheid

Volgens Eric Smaling van de Socialistische Partij moet er snel een einde komen aan de ‘totale spraakverwarring’ rond de organisatie van de race volgend jaar mei. Fabian Zoon van de Partij voor de Dieren spreekt zelfs van een ‘ongeluk in wording’. Michiel Klein (ChristenUnie) heeft het over een ‘ongeloofwaardige overheid’. “Je kunt niet met droge ogen beweren dat de stikstofuitstoot door de Grandprix áfneemt. Dat doet de provincie wél.” En dat is nog maar de oppositie.

Ook twee partijen die deel uitmaken van de coalitie roeren zich. De PvdA klaagt bij monde van Jorrit Carton over een ingewikkelde vergunning voor het circuit en wil een ‘transparantere en zorgvuldige omgang met de procedures’. En Rosan Kocken van GroenLinks (samen met de VVD de grootste in de coalitie) uit openlijk haar twijfels over de manier waarop haar eigen provinciebestuur ‘de natuur aan de kant zet’. Zij is vooral geschrokken van het feit dat de provincie de inspraakprocedure heeft ingekort van 42 naar tien dagen, terwijl de race juist een controversieel project is. Ook plaatst ze vraagtekens bij het argument dat de provincie voor de rechter gebruikte: de aantasting van de beschermde duinen zou zijn toegestaan omdat er bij de race sprake is van een ‘dwingende reden van groot maatschappelijk belang’. Terwijl de provincie volgens Kocken juist de natuur zou moeten beschermen.

Cruciale informatie

Na de twee kort gedingen die natuurorganisaties afgelopen weken tegen de provincie als vergunningverlener aanspanden (en verloren), zien alleen de coalitiepartijen VVD en D66 de Formule-1-races nog als een feestje, gesteund door PVV en CDA.

Na een wat chaotisch debat vorige week waarin Gedeputeerde Staten nauwelijks antwoorden hadden op de vragen van de provinciale volksvertegenwoordigers, grijpen die laatsten nu naar het nieuwe middel van de ‘hoorzitting’. Deze moet plaatsvinden nog voor het kerstreces. Onafhankelijke deskundigen kunnen daarin bevraagd worden over de juridische aspecten van de (natuur)vergunningverlening en de stikstofproblematiek rond beschermde Natura 2000-gebieden.

Inmiddels hebben GroenLinks, de Partij voor de Dieren, de PvdA en de ChristenUnie het idee voor de hoorzitting ondersteund. Met de hoorzitting gaan de fracties helemaal buiten het bestuur en het eigen ambtenarenapparaat om. “Dat is niet bedoeld als een motie van wantrouwen tegen de eigen Omgevingsdienst (die namens de provincie de vergunningen afgeeft en controleert, red)”, zegt initiatiefnemer Eric Smaling van de SP. “Maar feit is óók dat we cruciale informatie niet uit de eigen organisatie kunnen ontvangen.”

Vaak verhullende rapporten

De gegevens over de stikstofneerslag bijvoorbeeld komen van gespecialiseerde bureaus die worden betaald door het circuit zelf en vaak verhullende rapporten leveren, zien de politieke partijen. Zo wordt daarin bijvoorbeeld niet gesproken van de feitelijke stikstofuitstoot, maar van ‘vergunde’: de ruimte die de vergunning biedt. En dat is iets anders. De provincie doet ook geen eigen onderzoek naar de milieueffecten.

Smaling verwijst tevens naar de correspondentie die de provincie na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) moest overdragen, maar waarvan grote delen waren zwartgelakt. Maar ook naar de ontwijkende antwoorden van Gedeputeerde Staten op gestelde vragen.

“Ik wil met de hoorzitting de kwestie rond het circuit ook depolitiseren”, zegt Smaling, “door aan onafhankelijke mensen met kennis van zaken te vragen wat nu precies de stikstofneerslag is, en of op basis van die cijfers er terecht een vergunning voor dit evenement is afgegeven.” Je zou het in dit debat bijna vergeten, maar het is volgens hem “goed om in deze kwestie naast de belangen óók de feiten op tafel te krijgen.”

Lees ook:

Uitspraak Zandvoort is slecht nieuws voor de natuurbescherming

De rechtbankpresident van Haarlem vindt dat ‘gezien de statuur van de Dutch Grand Prix en de grote maatschappelijke belangstelling daarvoor, er sprake is van een dwingende reden van groot belang’.