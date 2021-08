Het jachtluipaard: de Sifan Hassan van het dierenrijk

Hoewel ik niet van sport houd, moet ik bekennen toch af en toe iets van het nieuws uit Tokio tot me te nemen. Vooral als het om interessant nieuws gaat. De terugkeer van Tom Dumoulin. De worstelingen van Simone Biles met zichzelf. De vlucht van Kristina Timanovskaja. En de ongelooflijke prestaties van Sifan Hassan.

Een hele prestatie, voor een zoolganger

Dinsdag struikelde ze, waarna ze in een werkelijk wonderbaarlijke wederopstanding het hele deelnemersveld eruit liep. Wat adrenaline al niet met een mens kan doen! Nog geen halve dag later won ze goud op de 5000 meter in een tijd van krap 15 minuten. Dat is een snelheid van 20 kilometer per uur; je moet als normaal mens flink doorfietsen (zonder accu) om dat bij te houden. Marathonlopers halen dat moyenne ook. Woensdag won Hassan de halve finale van de 1500 meter. Ik schrijf dit op donderdag; wanneer u dit leest zijn er wellicht nog meer wonderen geschied.

Zo’n snelheid zo lang volhouden is een prestatie voor een zoolganger. Bij de zoogdieren kennen we dieren die op de puntjes van hun tenen lopen (de hoefgangers, zoals paarden en antilopen), op de hele teen (de teengangers, bijvoorbeeld honden en katten) of op de hele voetzool. Die laatste categorie worden zoolgangers genoemd; voorbeelden zijn beren, dassen en mensen, inclusief atleten.

Beeld EPA

Zoolgangers zijn slenteraars; ze kunnen bij het lopen en rennen minder gebruikmaken van de veerkracht van hun achillespees. Die pees werkt als een springveer, die bij het afzetten energie afgeeft. Daardoor kunnen hoef- en teengangers veel efficiënter en daarmee harder rennen; de beste sprinter van de spelen in Tokio kan een rennende hond niet bijhouden.

Geen hoop bonkige spieren, maar pezen

De echte hardlopers van het dierenrijk hebben niet zozeer een hoop bonkige spieren als wel veel pezen. Iedereen die wel eens een paardenbeen heeft bekeken weet dat. Lange poten helpt ook: een hazewindhond loopt harder dan een even grote hond van een ander ras.

De beste sprinter van het dierenrijk is de cheeta, ofwel het jachtluipaard, Acinonyx jubatus. Deze ranke poes is de gazelle onder de roofdieren. Op zijn hoge en slanke poten, meer pees dan spier, kan hij een topsnelheid halen van wel 100 kilometer per uur. Dat houdt hij weliswaar niet lang vol, maar stel je eens voor: een cheeta die eventjes een auto op de snelweg bijhoudt!

Die anatomie met hoge, slanke poten en veel pezen als springveren is een aanpassing aan het bestaan op de savanne. We zien het bij gazelles, bij zebra’s, bij struisvogels. En bij de cheeta. De jachtluipaarden komen in grote delen van Afrika voor en er is nog een bedreigde relictpopulatie in Iran. De ondersoort Acinonys jubatus soemmeringii komt ook in Ethiopië voor, het land waar Sifan Hassan werd geboren. Ook zij is rank en pezig.

Ik vermijd graag alle sportgedoe en de hysterie en commerciële rimram eromheen, met zwatelende interviews tegen de achtergrond van een verzameling kleurige logo’s en flesjes ongezonde frisdrank. Het waren heerlijk rustige weken; de krant was snel doorgelezen, radio en tv amper aan. Maar van die cheeta heb ik genoten.