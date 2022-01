Het is economie versus natuur in het smalste stukje Nederland. ‘Een bos opofferen past niet in deze tijd’

Verkleed als vleersmuis of vlinder demonsteerden ruim 150 mensen zaterdagmiddag in het Maaslandpark in Sittard tegen de voorgenomen kap van een half bos in het smalste stukje van Nederland, een strook van vijf kilometer tussen België en Duitsland.

Leden van Amelisweerd niet Geasfalteerd waren vanuit Utrecht naar Limburg gereisd om de betogers te steunen in hun protest.

“Een bos opofferen voor onzekere economische uitbreiding past niet in een tijd waarin we te maken hebben met een klimaatcrisis en een biodiversiteitscrisis”, zegt woordvoerder Kirsten Kluivers. “We hebben alle bossen nu hard nodig. Het duurt zeker een eeuw voordat een nieuw bos dezelfde hoeveelheid CO2 opslaat als dit ruim tweehonderd jaar oude bos bij Holtum.”

Red het Sterrebos is een samenwerkingsverband van omwonenden, actiegroepen, milieuorganisaties en politieke partijen, die zich verzet tegen de voorgenomen kap van een populierenbos en een deel van het Sterrebos dat deel uitmaakt van de buitenplaats Wolfrath en sinds 2016 in bezit van autofabrikant VDL Nedcar, voortgekomen uit het vroegere Daf. Het Sterrebos is in de 18de eeuw aangeplant als hakhoutbos en later gebruikt voor de jacht. Er leven reeën, dassen, hagedissen, vleermuizen en vlinders.

VDL Nedcar wil een deel van het Sterrebos kappen - ruim 160 bomen, zegt woordvoerder Miel Timmer - voor de aanleg van een tweede productielijn. Die is nodig om nieuwe klanten te kunnen trekken. Momenteel maakt het bedrijf auto’s voor BMW, maar dat houdt eind volgend jaar op.

Met een tweede lijn denkt het bedrijf aantrekkelijker te zijn en is het ook flexibeler bij een overlap tussen BMW en een nieuwe klant. Er lopen onderhandelingen met de Amerikaanse bouwer van elektrische auto’s Rivian.

Omwille van het economisch belang en het behoud van ruim vierduizend banen stelde Limburg eind 2020 een provinciaal inpassingsplan (Pip) vast voor de uitbreiding van VDL. Direct daarop verleende de provincie VDL een kapvergunning en een half jaar later ook ontheffing van verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming te behoeve van diverse vleermuissoorten, de kleine ijsvogelvlinder, de levendbarende hagedis en de das.

De Raad van State schorste beide besluiten in oktober vorig jaar. VDL mag geen bomen kappen in afwachting van een bodemprocedure die is aangespannen door vier bezwaarmakers: een manege, een wegrestaurant, de Stichting Ecologisch Vleermuis Onderzoek Nederland en Stichting De Groene Sporenwolf. De manege is inmiddels door VDL opgekocht.

Op verzoek van het autobedrijf behandelt de Raad van State de bezwaren donderdag 13 januari. VDL heeft haast, omdat potentiële klant Rivian ook in Engeland terecht kan en duidelijkheid wenst over de tweede productielijn, die het mogelijk zou maken naast pickups en SUV’s ook bestelbusjes in elkaar te zetten.

Zowel de provincie als VDL Nedcar benadrukken dat het verlies aan natuur ruimschoots zal worden gecompenseerd. “We realiseren ons dat je oude bomen niet een op een compenseert, daarom gaan we veel verder dan wettelijk vereist, ook in de verhuizing van dieren”, zegt de woordvoerder van gedeputeerde Stephan Satijn.

Beeld ANP

VDL hoopt nog met De Groene Sporenwolf tot een oplossing te komen, zegt Miel Timmers. Dat leek te lukken, beaamt secretaris Dirkjan van der Hoven van de milieugroep uit Nieuwstadt, het dorp dat het meest met de geplande uitbreiding te maken krijgt. “VDL wilde wel meegaan in onze voorstellen om de overlast beperken, maar de provincie houdt vast aan het Pip. Het enige dat overbleef was een voetgangersbrug over de N297 en een informatiecentrum in het voormalige stadhuis. Dat zou de kers op de taart moeten zijn, maar we missen een robuuste natuurcompensatie als taart.”

Gedeputeerde Satijn liet de Limburgse statenleden afgelopen week weten dat een eventuele afwijking kan leiden tot herziening van de Pip, met nieuwe inspraakrondes en onderzoeken.

De provincie staart zich blind op ‘megalomane projecten’, zegt Van der Hoven. “In het smalste stukje van Nederland ligt ontzettend veel industrie en er wordt nog steeds bijgebouwd. Maar die werkgelegenheid is helemaal niet nodig, die mensen zijn hier niet, er zijn al 20.000 vacatures. En het neemt al onze ruimte in. Wij zoeken een balans, we willen hier kunnen leven.”

Lees ook:

Er wordt wel flink gekapt, maar weinig jong bos aangeplant

Er wordt te weinig nieuw bos aangeplant. De controle op het compenseren van verloren natuur voor wegen en woningen schiet tekort, zegt wetenschapper Eric Arets.

Tegenvaller voor VDL Nedcar: Amerikaanse busjesproducent Canoo haakt af

VDL Nedcar had gehoopt dat het elektrische busjes kon gaan maken voor het Amerikaanse bedrijf Canoo. Maar Canoo kiest voor een andere optie.