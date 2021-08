Het is alsof de schaapskopbrasem in zee een kunstgebit heeft gevonden en ingedaan

Op de sociale media is er tussen alle vileine scheldpartijen, gestoorde wappiebagger en hersenloos complotgedoe vaak ook allerlei leuks te vinden. Zo ging afgelopen week een foto viral (‘viraal gaan’ is in coronatijden wellicht een beetje vreemde uitdrukking) van een grote vis met een uiterst bizar gebit. Het beest haalde zelfs het RTL Nieuws, niet omdat een vissengebit dezelfde nieuwswaarde heeft als bosbranden, overstromingen of het nieuwe klimaatrapport, maar gewoon omdat je als nieuwsmedium ook weleens iets grappigs wilt melden. Het bericht betrof een vis met mensentanden, een zeevis met een gebit als in een tandpastareclame. Nee, zo meldde RTL, de foto lijkt gephotoshopt maar is dat niet.

Het ging om een schaapskopbrasem. Die vissensoort zult u hier in de Noordzee niet tegenkomen maar aan de Amerikaanse oostkust komen schaapskopbrasems vrij algemeen voor, ongeveer tussen Nova Scotia en Brazilië, met een zwaartepunt bij Florida. Ze leven in ondiep water en voeden zich met schelpdieren. De vissen kunnen ruim een halve meter lang worden en hebben een hoog en zijdelings afgeplat lichaam dat is voorzien van een zestal verticale donkere banden, zoiets als bij onze inheemse baars.

Flink wat fantasie nodig

Men zegt dat hun kop op die van een schaap lijkt. Er is flink wat fantasie bij nodig om die gelijkenis te zien, maar het heeft ze in het Engels de naam Sheepshead opgeleverd; in het Nederlands heten ze schaapskopbrasem; Archosargus probatocephalus in het Latijn. Binnen de beenvissen horen de dieren tot de orde der Perciformes (de baarsachtigen) en daarbinnen tot de familie van de zeebrasems of Sparidae. Met onze eigen brasems, wat zoetwatervissen zijn, hebben ze weinig meer gemeen dan de naam; het is bijna zoiets als de overeenkomst tussen paarden en nijlpaarden, die ook totaal niet verwant zijn aan elkaar, want brasems zijn zelfs geen baarsachtigen maar karpers.

De gebitvissen hebben trouwens ook een geografische naam voortgebracht, want een baai bij New York en de daaraan gelegen stadswijk van Brooklyn heten Sheepshead Bay. Maar goed, zo vreemd is dat nou ook weer niet want wij hebben het Braassemermeer.

Maar dat gebit, dat is dus wel bijzonder. Er zijn niet veel dieren die een set voortanden hebben die als twee druppels water lijkt op uw en mijn say cheese-glimlach. Alsof ze een door iemand in zee verloren kunstgebit hebben gevonden en ingedaan. Die tanden gebruiken ze om mosselen en andere schelpdieren van de zeebodem los te grazen. Vervolgens worden die met schelp en al fijngemalen tussen grote batterijen bolle maaltanden die zich op het verhemelte en tussen de onderkaken bevinden. Op de foto zijn die in de onderkaak goed zichtbaar. Zo’n gebit als een batterij grindkorrels is een aanpassing aan het vermorzelen van hard voedsel. De tanden worden wel placodonte tanden genoemd, naar uitgestorven reptielen uit de Triasperiode, de Placodontia, die ook zulke tanden hadden om schelpen te kunnen kraken.

Het beest op de foto is gevangen en gefotografeerd in North Carolina en was heel even een beroemdheid. Daarna is hij opgegeten, want de schaapskopbrasem geldt in de VS als een lekkernij. Liefst gefrituurd.