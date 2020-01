Het iconische vogelbekdier wordt ernstig bedreigd door de Australische bosbranden

Hij siert zelfs een Australisch muntstuk, zo trots zijn de Australiërs op ‘hun’ vogelbekdier. Maar door de recente bosbranden is het bijzondere dier ernstig in de knel gekomen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Nieuw-Zuid-Wales. De rivieren en meertjes waarin het vogelbekdier leeft, zijn verdampt of vervuild met as. Ook verdwijnen garnaaltjes en kleine vissen die het vogelbekdier graag eet. Op een filmpje van de Australische natuurbeschermingsorganisatie Aussie Ark is te zien hoe vrijwilligers in de getroffen gebieden dode vogelbekdieren uit een rivier halen.

Bovendien zijn de problemen van het vogelbekdier nog niet voorbij als de bosbranden zijn geblust, verklaart wetenschapper Gilad Bino tegenover persbureau Reuters. Hij werkte mee aan het onderzoek en vreest dat klimaatverandering het vogelbekdier fataal zal worden. “De situatie verslechtert. De toenemende droogte en extreme hitte gaan er zeker voor zorgen dat het dier op sommige plekken verdwijnt.” Sinds de kolonisatie van Australië is het aantal vogelbekdieren met ongeveer 40 procent afgenomen.

Ecologische ramp

Het vogelbekdier of platypus komt alleen voor in het oosten van Australië en Tasmanië. Het DNA van het dier is een echte lappendeken; het heeft kenmerken van vogels, reptielen én zoogdieren. Zo heeft het vogelbekdier een snavel, maar ook een staart die lijkt op die van de bever. Ook bijzonder is dat het vrouwtje eieren legt en haar jongen zoogt. Het vogelbekdier deelt die eigenschap alleen met de eveneens in Australië levende mierenegel.

In Nederland kennen we het vogelbekdier vooral uit het geliefde Gouden Boekje ‘Rollebollebeest’ van Richard Scarry. In het prentenboek vindt een konijn een mysterieus ei, waar een ‘rollebollebeest’ uit tevoorschijn komt. Rollebollebeest stelt konijn en zijn vrienden voor een raadsel: wat voor dier is hij? Uiteindelijk besluiten de dieren dat het niet uitmaakt. Bovendien herkennen alle dieren iets van zichzelf in hem.

De wetenschappers die het onderzoek naar de status van het vogelbekdier uitvoerden, hopen dat de Australische regering maatregelen zal nemen om het vogelbekdier beter te beschermen. Ze willen bijvoorbeeld dat de regering de bouw van nieuwe dammen in rivieren uitstelt of aanpast.



Veel bijzondere diersoorten lijden onder de aanhoudende bosbranden en hitte in Australië. Onder andere koala's, suikereekhoorns en walibi’s, een soort kleine kangoeroes, hebben het moeilijk. De dieren zijn vaak niet snel genoeg om te kunnen ontkomen aan de vlammen. Inmiddels is de situatie voor veel dier- en plantensoorten zo penibel, dat experts de bosbranden inmiddels aanduiden als een ‘ecologische ramp’.

