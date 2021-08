Het grootste zoogdier op aarde zwemt weer voor de Spaanse kust: goed nieuws of slecht nieuws?

Voor het eerst sinds veertig jaar zijn blauwe vinvissen, de grootste zoogdieren ter wereld, gezien voor de Atlantische kust van Spanje. Deze walvis kwam na overbevissing niet meer voor in deze regio.

Pas in 1986 deed Spanje de jacht op deze majestueuze kolossen van de zee in de ban. Maar toen was het al te laat. In de zee voor de kust van Galicië, zuidelijk grenzend aan de Golf van Biskaje, kwamen ze niet meer voor.

Tot het einde van de negentiende eeuw kon er niet op deze enorme walvissen gejaagd worden omdat vissersboten te klein en niet gemechaniseerd waren. Ze konden de blauwe vinvis qua snelheid niet bijhouden. Maar dat veranderde in de eerste helft van de twintigste eeuw. In die tijd werden in de wereldzeeën ongeveer 320.000 blauwe vinvissen geharpoeneerd.

Bij het aanbreken van de tweede helft van de vorige eeuw, was de walvissoort wereldwijd ernstig in zijn voortbestaan bedreigd. De blauwe vinvis bestaat uit vijf ondersoorten, waarvan sommige zich ietwat beginnen te herstellen nadat de Internationale Walviscommissie (IWC) een verbod uitvaardigde in 1970 op de vangst van deze walvissen.

Gemengde gevoelens over terugkeer

Bij het Bottlenose Dolphin Research Institute in Galicië zijn de gevoelens over het weerzien met de blauwe vinvis gemengd. In 2017 werd de eerste gezien; het jaar daarop een tweede. Beide keerden in 2020 terug naar de Spaanse wateren en ookeen derde exemplaar werd gespot. Vermoedelijk zijn het de nazaten van enkele walvissen die de slachtpartij van meer dan veertig jaar geleden overleefden.

Vermoed wordt dat de blauwe vinvissen de kust van Galicië in het collectieve geheugen hebben opgeslagen en daarom terugkeren. Een andere theorie van de marinebiologen van het walvisinstituut ter plekke is dat door de opwarming van het klimaat, en dus ook van de zeeën, de vinvissen naar het noorden uitwijken om naar plankton te zoeken. De biologen constateren geen toename van krill en kreeftjes in het water voor de Spaanse kust. Dit kan betekenen dat de habitat rond de evenaar door opwarming kleiner wordt. Maar zekerheid bestaat hier niet over.

Er zijn maar weinig blauwe vinvissen over. Ze staan op de Rode Lijst van de internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN met de status ‘bedreigd’. Alleen de Antarctische ondersoort is ‘ernstig bedreigd’, het voorportaal van ‘uitgestorven’. Over deze zoogdieren, waarvan de grootste met een lengte van meer dan 33 meter langer zijn dan dinosaurussen, weten wetenschappers nog heel weinig.

Lees ook:

Waarom een blauwe vinvis niet nóg groter is

Het is het grootste dier ooit. Een blauwe vinvis kan 30 meter lang worden en wel 200 ton zwaar. Om dit gigantische lijf continu van zuurstof te voorzien pompt een enorm hart (ruim 300 kilo) het bloed met imposante slagen rond (80 liter per hartslag