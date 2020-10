Het Groot Barrièrerif sterft nu razendsnel

Twee weken lang observeerden wetenschappers het 2300 kilometer lange Groot Barrièrerif. Ze onderzochten vanuit de lucht 1036 koraalriffen en constateerden dat het zuidelijk deel nu ook is aangetast. Ze publiceerden hun bevindingen in het Royal Society Journal, dat deze week verscheen.

Tijdens vijf hittegolven sinds 1998 is het koraal verbleekt en uiteindelijk gestorven. De periodes tussen de hittegolven worden steeds korter, waardoor de hersteltijd onvoldoende is. Vooral de laatste hittegolven in 2016, 2017 en 2020 zijn catastrofaal geweest voor grote delen van het rif.

Al eerder was geconstateerd dat het noordelijk deel van het rif ernstig was aangetast. In 2017 werd het centrale deel getroffen. Dit jaar breidde het blekingsproces, als gevolg van temperatuurstijging van het zeewater, zich uit naar het zuidelijk deel van het koraalrif. Er zijn nog steeds grote, massieve stabiele kolonies met levend koraal, maar de neergang in absolute aantallen is enorm, concluderen de onderzoekers. In 2016 was een derde van het rif gestorven, inmiddels is dat al meer dan de helft.

Koraal dat door een tijdelijk hogere watertemperatuur verbleekt, kan zich herstellen als het daarna lang genoeg met rust wordt gelaten. Dan komen de babykoralen weer langzaam terug en zo ook de fenomenale kleuren van het rif. Nu er geen langere tussenliggende periodes zijn, zoals de laatste vijf jaar het geval was, leggen veel koraalsoorten het loodje. De grote moederkoralen gaan dood, en dan is er veel minder nageslacht.

Biodiversiteit in gevaar

De tafelkoralen zijn het meest aangetast en zelfs bijna verdwenen uit het noordelijkste deel van het Barrièrerif. Door het sterven van het koraal verdwijnen ook de schuilplaatsen, met hun hoekjes en gaten, voor scholen kleine vissen. Zo komt de biodiversiteitsketen in dit deel van de oceaan steeds verder in gevaar.

Binnenkort gaan de onderzoekers onder water kijken wat de blijvende effecten zijn van de hittegolf van dit jaar. Ze kunnen dan vaststellen of er kans is op herstel van de getroffen gebieden. Niet getroffen koraalriffen liggen ver in het noorden, ver uit de kust. En ook in het zuiden zijn stukken onaangetast die op afgelegen plaatsen liggen. Het Groot Barrièrerif heeft de laatste jaren ook geleden onder twee zware orkanen en een plaag van doornenkroon-zeesterren die koraal eten.

De wetenschappers van het Australische onderzoeksinstituut dringen er nogmaals op aan dat de afspraken van het Klimaatverdrag van Parijs uit 2015 worden nagekomen. Landen zouden alles op alles zetten om een stijging van de temperatuur op aarde onder de twee graden te houden en liefst minder dan 1,5 graad. Als dat niet lukt, en de opwarming van de aarde gaat naar drie of vier procent, dan is het definitief gedaan met het koraal van het Groot Barrièrerif.

