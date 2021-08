Het aangeharkte land heeft dramatische gevolgen voor de eikelmuis

De eikelmuis is slachtoffer van het strakgetrokken landschap. Ze leven her en der nog in het wild, maar hoeveel? Op onderzoek in het Limburgs Savelsbos.

De holle weg is nauwelijks begaanbaar. De overvloedige regen heeft het pad nog holler gemaakt en diepe, smalle geulen getrokken. Bij elke stap rolt grind weg; de klei geen geen elke houvast. Ontoegankelijk, maar niet voor Limburger Hub Reumers. Sterker nog: flink stappend over de holle weg schiet hij opeens de glibberige rechter wegflank op.

Bij gebrek aan grip voor de voeten hijst hij zich aan de takken 2,5 meter omhoog om bij een grijs, vierkant, ietwat Oost-Europees aandoend ding te komen dat aan een boom opgehangen is. Hij schuift een klep opzij, kijkt, sluit en daalt. “Niets”, is het karige verslag. De tred hervat om even verderop in het Savelsbos nabij Rijckholt (Zuid-Limburg) te belanden. Nog 19 eikelmuis­nestkasten te gaan.

Cameravallen

Het is half juli als Hub Reumers voor de tweede keer dit jaar twintig nestkasten gaat controleren op het gebruik door eikelmuizen. De kasten zijn in het kader van het ‘Beschermingsplan eikelmuis’ in het Savelsbos opgehangen. Rondom Rijckholt hangen er 20, elders in het bos nog eens 34.

“Met de nestkasten proberen we te achterhalen hoeveel eikelmuizen er in het Savelsbos leven. Dát ze hier voorkomen, is zeker. Vorig jaar nog zijn in een klein deel van het bos met cameravallen drie dieren gezien, is er een in het veld waargenomen en een dood aangetroffen. Vijf in een klein gebied, dus in het hele bos moeten het er meer zijn”, vertelt de eikelmuisvrijwilliger van heemkundevereniging Grueles terwijl hij een gevallen nestkast weer aan een boom ophangt.

Chaosdier

Het gaat uiterst beroerd met de eikelmuis. Tot ongeveer 1969 was de Eliomys quercinas nog min of meer algemeen, althans in en rondom het Savelsbos. Het inheemse dier komt uitsluitend in Zuid-Limburg voor, ook al omdat hier de noordgrens van zijn verspreidingsgebied ligt.

De eikelmuis, hier op een archieffoto, wordt ernstig bedreigd. Beeld Hub Reumers

Een dramatische achteruitgang volgde, de populatie decimeerde met nu naar schatting nog slechts enkele tientallen exemplaren in het Savelsbos als resultaat. Het bos is de enige locatie met een natuurlijke populatie.

Eikelmuizen zijn chaosdieren én cultuurvolgers met een voorkeur voor kalkrijk, kleinschalig landschap, legt Reumers uit. De slaapmuis knabbelt, knaagt, vangt en snaait voor de vuist weg; van jonge vogel tot appel en van hazelnoot tot wijngaardslak. Miljoenpoten zijn favoriet. Hij is actief gedurende de nacht en slaapt overdag in een holletje in schuurtjes, rommelhokjes, een stapel hout of stenen dat hij bekleedt met mos.

Hondsroos

Nederland is de afgelopen decennia steeds meer aangeharkt, constateert Reumers. “Overhoekjes, quasi-illegale, wat rommeliger volkstuinen en tuinhuisjes werden verboden en het kleinschalig landschap met her en der een paar hoogstamfruitbomen, een heg van eikelmuisstruweel oftewel tamme kastanjes,, hazelnoot, mei- en sleedoorn en wat dode bomen (goed voor veel miljoenpoten) werd grootschalig gemaakt.” De vrijbuitende eikelmuis raakte daarmee zijn natuurlijk leefgebied kwijt.

Savelsbos Beeld Brechtje Rood

Het Savelsbos herbergt de enige natuurlijke populatie: in Bemelen leeft een gefokte. In 2017 werden er op een volkstuinencomplex in Rijswijk (Zuid-Holland) 27 dieren gevonden die vermoedelijk met tuinmateriaal uit België of Frankrijk waren meegelift. Omdat het volkstuinencomplex plaats moest maken voor woningbouw en de eikelmuis zieltogend is, werd besloten met de Rijswijkse dieren te gaan fokken om deze uiteindelijk in het wild te kunnen uitzetten.

Gevaar voor inmenging van vreemde genen was er niet; het genenpakket van beide populaties komt overeen. Reumers, die onderwijl opnieuw een nestkast controleert zonder resultaat: “Maar ja, je weet natuurlijk niet of de twee groepen zomaar in pais en vree kunnen samenleven. Voor hetzelfde geld maken ze elkaar af.”

Dode bomen als duizendpootlokker

Daarom zijn de 44 gefokte dieren in 2017 op de Bemelerberg in Bemelen uitgezet. Door het aanleggen van ‘stepping stones’ als heggen met eikelmuisstruweel, dode bomen als duizendpootlokker en hoogstambomen, moeten de twee groepen die hemelsbreed maar ruim vier kilometer van elkaar verwijderd zijn, worden verbonden.”

Op een enkele plek wordt hieraan al gewerkt maar met enkele tientallen dieren blijven de Savelsbos-bewoners uiterst kwetsbaar. Bovendien is een verbinding en daarmee versterking van de oorspronkelijke populatie in het Savelsbos absoluut niet voldoende voor een definitieve redding. “Het landschap rondom moet weer eikelmuisproof worden. Rommeliger, gevarieerder en met meer voedsel- en nestelbomen en -struiken. Hoogstambomen zijn prachtig.”

Slaapnest

Inmiddels is het bos echt ontoegankelijk geworden voor een westerling die zulk geklauter over spekgladde hellingen vol verraderlijke boomwortels niet gewoon is en de conversatie wordt luidkeels en op afstand. Nestkast nummer vier blijkt ook alweer leeg en langzamerhand wordt Reumers’ verhaal over tientallen eikelmuizen in het bos almaar ongeloofwaardiger.

Maar de Limburger pareert, letterlijk ‘uit de hoogte’: “Het duurt altijd even voor de muizen nestkasten hebben ontdekt en als slaapnest in gebruik nemen. In Bemelen doen ze dat al wel, maar ja, daar sliepen ze er op de foklocatie ook in. Ze zijn het gewend.”

De tijd dringt voor de eikelmuis. Want ook al staat de gemeente inmiddels weer wat meer ongeorganiseerde bouwsels en volkstuintjes toe, dan nog is het landschap rondom het bos eikelmuisonvriendelijk. Dat terwijl verbeteringen heus zo ingewikkeld niet zijn, voert Reumers aan.

Ongeorganiseerde rommelhoekjes

Iedereen met een tuin of lapje grond kan helpen, net als natuurlijk de gemeente. Zijn heemkundevereniging heeft zelf van de heemtuin – de hoesweij – al een eikelmuistuin met 35 hoogstamfruitbomen, sommige heel oud met perfecte nestholten, tamme kastanjes, nestkasten en natuurlijk een paar ongeorganiseerde rommelhoekjes. Zo kan iedereen zien hoe het moet.

“Jaaaaa!”, klinkt het opeens vol enthousiasme vanuit het dichte hellingbos. In de veronderstelling dat de eerste muis van vandaag is gevonden gaat de route toch maar weer de onherbergzame woestenij in. Opgetogen laat Reumers in de nestkast kijken. De buit: een aangeknaagde hazelnoot….

“Gisteren was hij nog heel. Duidelijk bewijs van een eikelmuis. Gelukkig.” We klauteren naar beneden – “de andere nestkasten doe ik straks wel” – en lopen een idyllische hoogstamboomgaard in.

De kleine omweg blijkt een met ‘slinkse bedoelingen’. Een pruimenboom wordt een zakje pruimen onttroggeld. Vanmiddag een puntje pruimenvlaai bij de thee.

Eikelmuis De eikelmuis (‘fruitdiefje’) is een slaapmuis en meet van kop tot staart 20 tot 30 cm. Het dier houdt een winterslaap. De eikelmuis is niet zo seksbelust als andere muizensoorten. De vrouwtjes hebben meestal maar één worp per jaar met maximaal zeven jongen die pas na zeven weken zelfstandig zijn. Het dier is vocaal met een ‘groot repertoire. Van fluitgeluiden tot klaaglijk gezang en van kattengejank tot blazen.

