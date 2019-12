Hema stopt met knetterbal-vuurwerk om plastic afval

De Hema stopt per direct met de verkoop van knetterballen. Het is klein vuurwerk, dat leidt tot veel plastic troep. De beslissing volgt na een campagne van zwerfafvalraper Dirk Groot en plastic soup surfer Merijn Tinga.

De twee voeren al een tijdje actie tegen de knetterballen. Groot en andere afvalrapers zeggen dat zij het hele jaar in plantsoenen en in natuurgebieden plastic halve bolletjes vinden van ontplofte knetterballen. Het vuurwerk mag het hele jaar door worden verkocht, het gaat om plastic balletjes die zijn gevuld met kruit. Na het aansteken van een lontje knallen de balletjes uit elkaar. Vrijwel niemand neemt de moeite om de plastic omhulsels na het afsteken op te rapen en netjes weg te gooien, zeggen de twee.

Groot, die dit jaar werd gekozen tot nummer 1 van Trouw’s Duurzame 100, en Tinga willen dat er een verbod komt op de verkoop van vuurwerk dat plastic rommel veroorzaakt. Zij bereiden met juristen van de rechtenfaculteit in Leiden rechtszaken voor tegen winkelbedrijven die de knetterballen verkopen, zoals Big Bazar, Aldi, Action, Intratuin en bol.com.

Ze hebben collega-afvalrapers opgeroepen tot 31 januari te registreren waar de resten van knetterballen worden aangetroffen. Volgens Groot en Tinga zijn er inmiddels in heel Nederland 25.000 plekken geregistreerd waar de plastic halve balletjes zijn gevonden. Op twintig plaatsen in het land worden de geraapte balletjes inmiddels ook ingezameld.

Groot: “Wij zijn niet tegen vuurwerk, maar wel tegen eenmalige pretproducten waarvan de verpakking in de natuur achterblijft”. Volgens hem zijn er prima alternatieven voor de knetterbal, zoals het knetterlint, dat helemaal uit papier bestaat.

Kassablokkade

Tjeerd Jegen, CEO van de Hema, heeft de twee laten weten dat zijn bedrijf direct stopt met de feestdagen-verkoop van knetterballen. “Knetterballen voldoen niet aan de ambitie die wij hebben”, aldus Jagen. Het winkelbedrijf wil in 2020 al het plastic voor eenmalig gebruik uit de schappen weren. “We stellen een kassablokkade in om te zorgen dat de verkoop per direct stopt”, aldus Jegen in een mail aan de twee actievoerders.

Tinga hoopt dat een eventuele uitspraak van een rechter straks kan worden gebruikt tegen andere vormen van eenmalig plastic die het milieu belasten, zoals ballonnen. Een rechtszaak zal waarschijnlijk niet eerder dan volgend voorjaar dienen.

