Heel vegaminnend Europa gaat aan de nepvlees-Whopper uit Breda

Hij ziet eruit als een hamburger en de naam zal liefhebbers als muziek in de oren klinken. Toch is de Rebel Whopper, de nieuwe snackschijf-op-een-broodje die sinds dinsdag te koop is in ruim 2400 Europese filialen van fastfoodketen Burger King, géén plak rundvlees. Het is een plantaardige burger op basis van soja en tarwe. En: het is een product van Nederlandse bodem.

Is bij Burger King het besef doorgedrongen dat vleesconsumptie een grote impact heeft op de omgeving? Dat valt te bezien. Zoals het een multinational betaamt, gaat het in de eerste plaats om geld. Met een vegetarisch product kunnen klanten worden bediend die voorheen het fastfoodrestaurant meden. Dat bleek dit voorjaar wel in de Verenigde Staten toen Burger King de Impossible Whopper op het menu zette. Die burger van nepvlees zorgde voor 6 procent extra omzet.

Knutselen

Reden genoeg om ook in Europa een vleesloze schijf te introduceren. Maar: niet alles wat in de VS mag, mag hier. De Amerikaanse namaakburger bevat genetisch gemodificeerde ingrediënten die in de EU niet toegelaten zijn.

Daarop belde Burger King met De Vegetarische Slager in Breda. Die maakt al plantaardige gehaktballen en worstebroodjes, dus waarom geen burger voor op een broodje? Na een jaar knutselen is het resultaat nu verkrijgbaar.

Carnivoren

De samenwerking met Burger King is een grote stap voor De Vegetarische Slager. Oprichter Jaap Korteweg begon negen jaar een delicatessenwinkel met vleesvervangers. Inmiddels levert De Vegetarische Slager aan zeventien landen en is het bedrijf verkocht aan Unilever.

Hartstochtelijke carnivoren kunnen overigens gerust zijn. Op het menu van de keten staat nog altijd vooral vlees: stukken dood dier in wel twintig varianten.

