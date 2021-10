Headbangende vogel, voer voor cryptozoölogen

Wanneer is een diersoort uitgestorven? Dat lijkt een simpel te beantwoorden vraag, namelijk wanneer het laatste exemplaar van de betreffende soort is doodgegaan. De werkelijkheid is ingewikkelder. Ja, de trilobieten zijn uitgestorven en de dinosaurussen zijn dat ook, evenals de mammoet en de dodo. Ze zijn er eenvoudigweg niet meer en daar bestaat geen enkele twijfel over. Maar voor soorten die te boek staan als recentelijk uitgestorven, kan er altijd nog een sprankje hoop zijn dat er ergens, diep in de jungle of hoog in de bergen, toch een exemplaar of wellicht een kleine populatie overleeft. Niet iedere vierkante kilometer van onze aardkloot is zo goed bekend en onderzocht als Schiermonnikoog of het Vondelpark.

Deze week kwam er bericht dat de Amerikaanse grote ivoorsnavelspecht officieel is uitgestorven en prompt was er iemand die meldde er een te hebben gezien, of gehoord. Er is weliswaar geen enkel bewijs dat de soort er nog is, maar afwezigheid van bewijs is nog geen bewijs voor afwezigheid.

Ivoorsnavelspech Beeld Universal Images Group via Getty

Die theoretische onzekerheid voedt een bijzondere en niet altijd even serieus te nemen tak van de biologie, de cryptozoölogie. Cryptozoölogen zoeken diersoorten waarvan ze het bestaan vermoeden maar waaromtrent geen hard bewijs bestaat dat ze inderdaad bestaan. De meer fantasierijke cryptozoölogen zoeken naar soorten als de yeti, de eenhoorn of de Amerikaanse bigfoot. Hun wat meer realistisch denkende collega’s zoeken naar soorten die ooit wel geleefd hebben maar waarvan al jaren geen exemplaar meer is gespot. Soms lukt dat nog ook; zo bleek in 1938 dat de coelacanth nog op grote diepte in de oceaan rondzwom en dus toch niet was uitgestorven.

Grootste spechtensoort van Noord-Amerika

De grote ivoorsnavelspecht Campephilus principalis is er misschien ook zo een. Het is (of was) de grootste spechtensoort van Noord-Amerika. Het dier, met een vervaarlijke en inderdaad ivoorkleurige snavel, leeft (of leefde) in de moerasbossen van de zuidelijke Verenigde Staten. Een iets kleinere ondersoort leeft (of leefde) op Cuba. De dieren van het vasteland worden van snavel tot staartpunt wel een halve meter lang en wegen dan ruim een pond; hun afmeting is ongeveer die van een kraai – vergelijk dat eens met de relatief kleine spechtensoorten die in ons land voorkomen zoals de grote bonte specht, die ondanks zijn imposante naam kleiner is dan een merel. Alleen de (inderdaad hoogstwaarschijnlijk ook uitgestorven) Mexicaanse keizerspecht Campephilus imperialis werd net iets groter dan de ivoorsnavelspecht en was daarmee ook de grootste spechtensoort ter wereld.

Spechten zijn vogels die als belangrijkste middel van bestaan het headbangen hebben ontwikkeld. Zowel voor het uitbeitelen van nestholtes als voor het tevoorschijn hakken van larven uit de boombast timmeren ze er lustig op los. Slimme anatomische voorzieningen zorgen ervoor dat ze er geen permanente hersenschudding aan overhouden. Op Cuba worden ze toepasselijk carpintero genoemd – timmerman.

De nu uitgestorven verklaarde grote ivoorsnavelspecht zal de gemoederen nog wel even bezighouden. De moerasbossen waarin ze leven zijn buitengewoon slecht toegankelijk en bovendien zijn ze ontzettend schuw en verstoppen ze zich onmiddellijk wanneer ze iemand in de buurt vermoeden. Waarnemingen waren sowieso al een zeldzaam verschijnsel. Dus wie weet!