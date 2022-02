Gun panelen een zonnige oude dag op een nieuw dak

De laatste tijd is er veel te doen over oude zonnepanelen die bij gebrek aan beter in de shredder verdwijnen. Doodzonde. Er is namelijk echt wel iets beters: een tweede leven op een nieuw dak. En binnenkort komen er dankzij TNO heel goed recyclebare panelen.

Binnenkort moeten mijn elf jaar oude zonnepanelen op mijn woonkamerdak plaats maken voor 22 nieuwe, veel krachtiger panelen. Die nieuwe panelen gaan de stroom opwekken die ik nodig heb voor de warmtepomp die vanaf het najaar mijn huis warm moet houden. Maar die oude panelen zijn nog lang niet aan hun eind. Zonde om die zomaar op de schroothoop te gooien.

Nu ben ik de gelukkige eigenaar van een huis met twee dakdelen: een op de woonkamer en een op de slaapkamer. De laatste heeft wel wat last van schaduw, maar ook weer niet heel erg. Aangezien mijn panelen nog nagenoeg werken alsof ze net nieuw zijn - ik heb in elf jaar nauwelijks iets van afnemend rendement gemerkt - verhuis ik mijn ‘oudjes’ naar het slaapkamerdak. Daar zullen ze nog vele jaren veel stroom opwekken, wil ik wedden.

Mijn twaalf oude panelen moeten het veld ruimen voor 22 nieuwe, veel krachtiger panelen. De twaalf doen het nog zo goed dat ze een zonnige oude dag op een ander deel van het dak krijgen. Beeld Vincent Dekker

‘Oudjes’ is bij panelen trouwens een relatief begrip. In principe moeten ze na twintig jaar nog zeker 80 procent van hun rendement over hebben. Leverden ze in de eerste jaren zo'n 2500 kWh per jaar op, na 20 jaar moet dat nog altijd 2000 zijn.

Afgaande op de eerste elf jaar zal het eerder 2300 kWh worden. Hoe dan ook produceren ze nog volop stroom. En na 20 jaar houdt dat niet plotseling op. Dus als je ruimte genoeg hebt: gooi oude panelen niet weg maar gun ze gewoon een zonnige oude dag.

Ik schaf er nog wel een nieuwe omvormer voor aan. Bij de oude omvormer wordt de kans toch groot dat ie het een keer begeeft. Bij aanschaf werd me een levensduur van vijf tot tien jaar voorspeld. Ik mag dus toch al niet klagen dat ie tien jaar vlekkeloos heeft gewerkt.

Ik wil er best reclame voor maken, het is een Omnik, maar helaas kunt u die niet meer kopen. Het merk is een paar jaar geleden failliet gegaan. Ik maak nu van de gelegenheid gebruik om een iets ‘te kleine’ omvormer aan te schaffen. Die zal over een heel jaar gezien wellicht wat meer stroom uit mijn panelen weten te halen dan de net iets te grote Omnik. Het inzicht dat bij omvormers kleiner beter is dan groter, is nog maar een paar jaar oud...

ZonNext voor oude panelen

Wie net als ik meer zonnestroom van zijn dak wil maar geen plek heeft voor zijn oude panelen, hoeft ook nog niet meteen naar de gemeentewerf te rijden. Er is een heel sympathiek initiatief, ZonNext, dat vraag en aanbod voor oude panelen bij elkaar brengt.

Op de site van ZonNext (‘een weeshuis voor zonnepanelen’) staan projecten waar je je panelen aan kunt schenken. Je kunt ze ook zonder specifiek doel aanbieden en dan komen ze op de site te staan als een aparte set waarop belangstellenden kunnen inschrijven. Particulieren die op een tuinhuis nog wat dakruimte over hebben, kunnen zo bijvoorbeeld aan een voordelige set komen.

ZonNext zorgt ervoor dat de panelen worden getest alvorens ze worden aangeboden. Zo is de koper altijd verzekerd van werkende panelen en is ook duidelijk hoe krachtig ze nog zijn, hoeveel Wattpiek. Met dit tweede leven voor zonnepanelen wil ZonNext diverse doelen bereiken.

Zonnepanelen vergen bij de productie energie, en hoe langer ze daarna energie leveren, hoe groter het klimaatrendement op de oorspronkelijke energie-investering. Daarnaast beperk je de afvalberg en zorg je ervoor dat er iets goedkopere panelen beschikbaar komen voor mensen met een smalle beurs.

Helemaal circulair

Vooralsnog is het aantal tweedehands panelen nog beperkt, maar zo'n vijf jaar geleden werden zonnepanelen echt populair in Nederland, dus kun je verwachten dat over vijf of tien jaar steeds vaker oude panelen door nieuwe vervangen zullen worden. Al was het maar omdat ook warmtepompen in Nederland nu een snel groeiende markt vormen en dus steeds meer huishoudens meer stroom gaan gebruiken.

Mocht een paneel kapot zijn gegaan of om andere redenen geen tweede leven kunnen krijgen, dan rest nu nog niet veel anders dan de shredder. Daarbij kan vrijwel alles van een paneel uiteindelijk weer worden hergebruikt.

Een paneel bestaat in feite voor driekwart uit glas en voor 10 procent elk uit plastic en aluminium. Zo'n 5 procent is silicium, en ook dat kan tegenwoordig prima worden teruggewonnen. Het Duitse Fraunhofer Institut heeft een methode ontwikkeld om al die stoffen, plus nog 1 procent reststoffen, te scheiden, wat voor Duitsland nu al van belang is omdat daar de zonnepanelen al vijf tot tien jaar eerder populair werden dan in ons land.

Demontabele panelen

Nog mooier nieuws heeft het Nederlandse TNO. In het laboratorium in Petten heeft dit onderzoeksinstituut zonnepanelen ontwikkeld die aan het einde van hun nuttig leven heel makkelijk uit elkaar gehaald kunnen worden, waarna alle materialen kunnen worden hergebruikt.

Een paneel bestaat uit een aantal lagen, van onder meer glas, silicium zonnecellen, een folie met elektrische bedrading, een plastic achterkant en telkens een folie ertussen die als soort lijmlaag dient. Die lagen worden op elkaar geperst om te voorkomen dat er vocht tussen komt die de zonnecellen aantast en zijn daarna niet meer van elkaar te halen. Dus moet je er dan in een shredder korreltjes van maken, waarna je chemisch de diverse stoffen terugwint.

Bij TNO hebben ze ‘lijmlagen’ ontwikkeld met een ingebouwd ‘triggermechanisme’ dat aan het eind van de levensduur van de panelen geactiveerd kan worden. De lijm laat dan los en de verschillende lagen kunnen makkelijk van elkaar worden gescheiden.

Onder meer de Nederlandse panelenfabrikant Exasun doet mee aan de ontwikkeling ervan en de resultaten zijn al zo goed dat de productie van de nieuwe panelen nu wordt opgeschaald. Ik zal met mijn zeventig jaar het recyclen van deze panelen vermoedelijk niet meer meemaken. TNO denkt namelijk dat de nieuwe panelen al gauw dertig jaar meegaan.

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Lees meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon. Vincent Dekker heeft ook een podcast, onder meer over zonnepanelen - beluister die via deze link of zoek hem op via de bekende kanalen.

Lees ook:

Zonnepanelen geven ook na dertig jaar nog bijna het volle pond

Zonnepanelen blijken veel minder snel te verouderen dan tot nu toe vaak wordt beweerd. Ook na twintig of zelfs dertig jaar geven ze nog vrijwel het volle pond.