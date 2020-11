Grutto krijgt steun van minister, Japanse duizendknoop juist niet

De grutto en andere weidevogels als patrijs en gele kwikstaart krijgen de steun van minister Carola Schouten van landbouw en natuur. In een brief aan de Tweede Kamer uit ze haar zorgen over de neergaande trend in aantallen weidevogels, die de Boerenlandvogelbalans 2020 in oktober vaststelde. Samen met de zes weidevogelprovincies wil ze gaan werken aan de uitvoering van het Aanvalsplan grutto van oud-minister Pieter Winsemius.

Volgens dit plan worden dertig gebieden van tenminste duizend hectare aangewezen, waarin de boeren hun bedrijfsvoering afstemmen op het behoud van weidevogels. Het waterpeil moet er omhoog, er mogen minder koeien in de wei, maaien en grazen kan pas na het broedseizoen en mest mag het bodemleven niet verstoren.

Beheersafspraken nodig

Winsemius overhandigde zijn plan vorige week samen met de Friese gedeputeerde Douwe Hoogland aan Schouten. Die zei toen al dat ze ‘samen met boeren en andere overheden wil kijken hoe wij de doelen uit het Aanvalsplan grutto kunnen realiseren’. “De grutto hoort bij Nederland. Laten we samen aan de slag gaan.”

De uitvoering van het plan ligt grotendeels bij de ‘laagland-provincies’ Friesland, Groningen, Overijssel, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, waar veel weidevogels broeden. Maar om langdurige beheersafspraken te kunnen maken en de boeren te kunnen betalen voor minder opbrengst en meer beheer zijn aanpassingen in wet- en regelgeving nodig. De minister wil daar dus naar kijken, laat ze weten aan de Kamer die woensdag debatteert over haar landbouwbegroting.

Woekerende wortels

In dezelfde brief meldt Schouten dat vanaf juli volgend jaar de verkoop van de Japanse duizendknoop en andere Aziatische duizendknopen zal zijn verboden. Deze exoot is halverwege de negentiende eeuw naar Nederland gebracht en staat te boek als zeer invasief. De woekerende wortels en stengels kunnen schade veroorzaken aan bestrating, ondergrondse leidingen en zelfs aan gebouwen.

Bestrijding is moeilijk en daardoor vaak duur. GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet vroeg een jaar geleden in een breed gesteunde motie om een verbod op de verkoop van de Japanse duizendknoop in tuincentra en plantenwinkels. Ze wilde dat dit verbod al in maart dit jaar zou ingaan. Het kost echter meer tijd omdat de natuurregelgeving moet worden omgezet naar de nieuwe Omgevingswet, meldt Schouten. Het ontwerpbesluit ligt sinds half oktober ter inzage.

