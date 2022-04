Grote vervuilers vol goede moed over hun klimaatplannen

“Wij willen allemaal hetzelfde”, stelt vleesbedrijf Vion. En ING schrijft in een verklaring: “We waarderen de inzichten van maatschappelijke organisaties.”

De 29 bedrijven die in januari van Milieudefensie het verzoek kregen een klimaatplan in te leveren reageerden welwillend. De milieuorganisatie stelde de deadline op 15 april en alle aangeschreven bedrijven kwamen met programma om de uitstoot van kooldioxide te reduceren.

“Wij hadden al een plan om te verduurzamen en willen voldoen aan de ambitie om de opwarming van de aarde tot anderhalve graad te beperken”, zegt Peter Boterman, directeur duurzaamheid van zuivelbedrijf FrieslandCampina. “De laatste versie verscheen donderdag en die is ook naar Milieudefensie gegaan.”

Shell-zaak

Het verzoek aan de ondernemingen om een klimaatplan in te leveren is een vervolg op de Shell-zaak. Daarin kreeg Milieudefensie bij de rechter gedaan dat het oliebedrijf in 2030 de uitstoot van kooldioxide moet terugdringen met 45 procent. De uitspraak maakte voor het eerst duidelijk dat niet alleen overheden die het klimaatverdrag van Parijs tekenden moeten voldoen aan klimaatdoelstellingen, maar ook een groot concern.

De vraag is of de verantwoordelijkheid die de rechter aan Shell oplegde ook geldt voor andere bedrijven. Shell is volgens het vonnis dominant wat betreft uitstoot van kooldioxide. Dat gaat zelfs zover dat het bedrijf zich ook moet inspannen om de uitstoot van leveranciers en de voetafdruk van klanten, de automobilisten, te verlagen.

Ranglijst

Milieudefensie vindt de 29 bedrijven die een brief kregen eveneens dominant. Of er een rechtszaak komt tegen bedrijven met, in de ogen van de milieuclub, een ondermaats plan, is nog onduidelijk. De organisatie laat alle plannen doorrekenen door het NewClimate Institute en wil een ranglijst, een ‘klimaatcrisis-index’, opstellen van de bedrijven en hun milieuprestaties.

De bedrijven zijn vol vertrouwen dat zij die berekening goed doorstaan. En ze hebben soms eigen onafhankelijk uitgevoerde rekensommen, die ze eventueel naast die van NewClimate Institute kunnen leggen. Boterman van FrieslandCampina zegt: “In onze fabrieken gaat het om een reductie van 63 procent, op het boerenerf gaan we naar 33 procent en bij de aanvoer van grondstoffen en bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal komen we op 43 procent. Het Science Based Targets Initiative (SBTI) controleert deze cijfers.”

Geen consensus

Milieudefensie werd eerder uitgenodigd op het hoofdkantoor in Utrecht voor de presentatie van de plannen van de Rabobank. “Het is onze missie om klanten te helpen om de doelstellingen van Parijs te halen. Van grijs naar groen”, zegt directeur duurzaamheid Aafke Keizer. De Rabobank wijst erop dat over de meetmethoden, onder meer in de landbouw, nog geen wetenschappelijke consensus is. “Daar werken we aan.” Hans van den Berg, de hoogste man van Tata Steel uit IJmuiden, een bedrijf dat nogal onder vuur ligt vanwege de uitstoot van schadelijke stoffen, kwam vorige week zelf een klimaatplan bezorgen.

Het vleesbedrijf Vion stuurde het duurzaamheidsrapport dat al op de website van het bedrijf stond. “Dat is beschikbaar voor het publiek en dus ook voor Milieudefensie”, zegt een woordvoerder. “Milieudefensie vraagt om de uitstoot te reduceren met 45 procent in 2030. Dat was al ons plan. Die reductie vragen wij ook van onze leveranciers. Nee, dat vragen we niet van onze klanten. Daarop hebben wij weinig invloed.”

