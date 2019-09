Grote studie IPCC naar oceanen: doe iets, of de zeespiegel stijgt drastisch

Verlaag de CO2-uitstoot drastisch om catastrofale stijging van de zeespiegel te voorkomen. Die boodschap komt van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties (VN).

Drie jaar lang hebben meer dan honderd wetenschappers meegewerkt aan het onderzoek over oceanen en de 'cryosfeer', de bevroren wereld. Ze bundelden zevenduizend studies en verwerkten tienduizenden commentaren. De afgelopen dagen is druk vergaderd over de tekst van de samenvatting.

De boodschap is nu duidelijk: verlaag de CO2-uitstoot drastisch, of we zullen overspoeld worden door het water. Gletsjers verdwijnen, rivieren drogen op en zeeleven sterft. Volgens de onderzoekers kan de zeespiegel met een meter stijgen binnen nu en 80 jaar, als er niets gebeurd.

Een radicale omslag kan nog enig effect hebben, concluderen de wetenschappers, maar doe niets en ‘elke wereldburger zal iets merken van deze veranderingen', zegt oceanograaf Michael Meredith tegen persbureau Reuters. “Maar we hebben een keuze. De toekomst staat niet in steen gebeiteld.”

Niet alleen de zeespiegelstijging wordt een probleem, ook de drinkwatervoorziening kan droogvallen. Bijvoorbeeld in Azië, waar duizenden mensen voor drinkwater afhankelijk zijn van gletsjers in de Himalaya die nu drastisch krimpen. Door het ontdooien van de permafrost kunnen broeikasgassen vrijkomen die de opwarming van de aarde alleen maar versnellen.

Het IPCC luidde eerder de noodklok over de stijging van de temperatuur en het landgebruik op aarde. Dit rapport over oceanen en de ‘cryosfeer’, de bevroren wereld, is het derde en laatste in de reeks.

