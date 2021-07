Groep medici: windenergie past niet in een dichtbevolkt land als Nederland

Een groep artsen heeft zich verenigd om zich te verzetten tegen het plaatsen van windmolens. De medici hebben een website gebouwd met de naam Wind Wiki, waarmee ze wetenschappelijke literatuur over de risico’s van windmolens op de volksgezondheid willen delen met beleidsmakers en omwonenden. Ook proberen ze via crowdfunding geld op te halen voor het toetsen van recente rapporten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de hinder van windmolens.

De actie komt uit de koker van zes artsen, onder wie emeritus hoogleraar KNO Louw Feenstra, jeugdpsychiater Simone Brands en uroloog Erich Taubert. Zij zijn zich naar eigen zeggen bewust van de gevolgen van klimaatveranderingen. Maar, zo schrijven ze op Wind Wiki: “Wij beschouwen windenergie niet passend in een dichtbevolkt land als Nederland vanwege de negatieve effecten op het leefklimaat en de gezondheid van omwonenden.”

Zo stellen de medici dat er onvoldoende bekend is over de gevolgen van het laagfrequente geluid dat windturbines maken. Die zogeheten ‘bromtonen’ zouden volgens hen kunnen leiden tot chronische slaapproblemen, stress en hartklachten. Ook wijzen de artsen naar de verschillende normen die gelden in binnen- en buitenland. Van de Deense overheid moeten windmolens op minimaal 1100 meter van woningen staan, in Nederland is de norm 300 meter.

Conclusies rapporten mogelijk rooskleuriger dan de werkelijkheid

De groep heeft alvast een epidemioloog aan het werk gezet om duidelijkheid te verschaffen. Die specialist, wiens naam niet wordt gemeld, moet de kwaliteit van RIVM-studies uit 2019 en 2020 onderzoeken. De medici vrezen namelijk dat de conclusies van deze recente rapporten, op basis waarvan beleidsmakers besluiten tot het plaatsen van windturbines nabij woonhuizen, rooskleuriger zijn dan de werkelijkheid.

“De epidemioloog is een onafhankelijke wetenschapper, de uitkomst van zijn evaluatie staat open”, zo is te lezen op Wind Wiki. Hij kan dus ook concluderen dat er niets mankeert aan de rapporten van het RIVM. Na de zomervakantie worden de resultaten van zijn onderzoek op de website gepubliceerd. Het geld dat met crowdfunding wordt opgehaald, wordt volgens de artsen gebruikt voor vervolgonderzoek.

Kabinet moet meer onderzoek doen

De actievoerende artsen zijn niet de enigen die zich verzetten tegen windenergie. Zo stapten omwonenden van windpark Delfzijl Zuid in Groningen naar de Raad van State. De hoogste bestuursrechter oordeelde vorige week dat het windpark voorlopig niet mag uitbreiden.

Als gevolg van die uitspraak moet het kabinet eerst meer onderzoek doen, en met een milieubeoordeling komen die gebaseerd is op het Europees recht. Dan pas mogen nieuwe windmolens worden gebouwd. Nu komen de eisen rondom het geluid, de slagschaduw en veiligheid van de turbines nog voort uit nationale richtlijnen.

Door toedoen van de onrust over de negatieve effecten van windenergie, maakte het RIVM vorige maand bekend een nieuw kenniscentrum te openen. Samen met de GGD’en onderzoekt het instituut of windturbines gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Het zogeheten ‘Expertisepunt Windenergie en Gezondheid’ kan wetenschappelijke kennis over windturbines en gezondheid verzamelen en eventuele vervolgstudies doen.

