‘Groene stroom van duurzame leverancier wint terrein’

Voor consumenten is het vaak moeilijk te achterhalen of hun energie wel echt duurzaam is. De Consumentenbond beoordeelt daarom jaarlijks stroomleveranciers op inkoop en levering van stroom, maar ook op investeringsbeleid. Volgens de bond kiest momenteel 28 procent van de huishoudens voor een energieleverancier die minstens een 8 scoort in het duurzaamheidsonderzoek van de organisatie.

“Levert een bedrijf groene stroom, maar investeert het tegelijkertijd volop in fossiele brandstof, dan is dat terug te zien in een lagere beoordeling”, legt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond uit. “ We spelen hiermee in op de behoefte van consumenten aan een voordelig energiecontract dat gegarandeerd groen is.”

In 2020 was groene stroom en een duurzame energieleverancier voor 21 procent van de consumenten een belangrijke reden om te wisselen van aanbieder. In 2019 was dat nog 17 procent, aldus de bond, die naar eigen zeggen put uit cijfers van de Autoriteit Consument & Markt.

Energievergelijkingssite Gaslicht.com zag eerder ook al een groei van het aantal overstappers, waarbij naast de financiële besparing ook duurzaamheid een steeds grotere rol speelt bij de keuze van consumenten. Volgens Gaslicht.com wordt ook steeds vaker bewust voor groene stroom uit Nederland gekozen. Ook het percentage overstappers met zonnepanelen is aanzienlijk toegenomen.

