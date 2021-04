Groene stroom en geen plastic polsbandjes: muziekindustrie wil milieubewuster toeren

Tien flessen champagne, een chaise longue en ongelimiteerd paprikachips. Dat soort buitensporige wensen schijnen sommige artiesten erop na te houden als ze ergens optreden. Juist zo’n eisenlijst, een rider genoemd in de muziekindustrie, kan een redding zijn voor het milieu. Muzikanten kunnen daar namelijk, bij wijze van addendum, groene eisen aan toevoegen wanneer ze ergens een show geven. Speakers op groene stroom, veganistische maaltijden, geen plastic polsbandjes of wegwerpbekers zijn welkome toevoegingen, stelt UIMA, een koepel van muziekagentschappen, die namens 500 Nederlandse artiesten concerten plant en regelt.

“Een volledig groene toer bestaat niet”, zegt Jop Verberne van UIMA, die zelf optreedt als agent voor dj’s. “Reizen heeft klimaatimpact, zeker vliegen.” Maar met de juiste organisatie kan het wel veel milieuvriendelijker, zegt hij. “Door goede planning kan een muzikant soms net die internationale trein nemen, of gebruikmaken van een elektrische taxi.” De rider, die de muziekindustrie als afvinklijst hanteert voor het optreden van een artiest, kan een duurzamere werkwijze borgen, aldus UIMA.

Basislijst met groene wensen

De koepel lanceert woensdag een basislijst, waar muzikanten naar eigen inzicht groene wensen uit kunnen selecteren. “We merken dat de interesse er is, bij artiesten en concerthallen”, zegt Verberne. Duurzaamheid in de muziekindustrie was volgens hem lang een ondergeschoven kindje. Het stilvallen van de concertscene door corona bood de gelegenheid om over een milieuvriendelijkere werkwijze na te denken, aldus UIMA. “We willen de draad duurzamer oppakken.”

Een minder verspillend concert zal de wereld niet redden, beseft UIMA. “Het draagt wel bij, bovendien hebben bands een voorbeeldfunctie. Als ze milieuvriendelijker optreden, dan bereiken ze daarmee grote groepen mensen. Als een bekende artiest per trein gaat reizen, dan wordt dat voor de fans sneller weer als cool gezien.” De beroemde Britse band Coldplay besloot eerder voorlopig alleen virtueel op te treden, om klimaatschade door vliegreizen en volle zalen uit te sluiten. “Thom Yorke van Radiohead maakte ook een statement”, weet Verberne, toen die muzikant kritiek spuwde op het festival Glastonbury, vanwege ontbrekend openbaar vervoer.”

Milieugoeroe

Zo’n principiële milieugoeroe is onder Nederlandse artiesten nog niet opgestaan, zover Verberne weet. “De groene rider kan muzikale optredens, van A tot Z, in elk geval minder vervuilend maken.” Per locatie moeten de opties bekeken worden. Niet in elk land zijn de groene faciliteiten even goed beschikbaar. Ook is het voor een dj, die solo op toer gaat, makkelijker om een schoon transport te organiseren dan voor een veelkoppig orkest.

