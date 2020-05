Groene bedrijven zijn crisisbestendiger

De pensioenen lijden onder fossiele brandstoffen. De waarde van beleggingen in olie, kolen en gas daalde de afgelopen maanden stukken harder dan van niet-fossiele aandelen. Bij ambtenarenpensioenfonds ABP stond de vuile portefeuille half maart 44 procent in de min, tegenover een min van 26 procent voor de rest. Dezelfde trend is te zien bij Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn (PFZW).

De cijfers komen van milieu- en mensenrechtenorganisatie Both Ends die er een onderzoeksbureau op losliet. Hiermee is weer aangetoond, aldus Both Ends vorige week, dat pensioenfondsen hun fossiele belangen sneller moeten afstoten. Anders zit je er, als gepensioneerde ambtenaar, onderwijzer of verpleegkundige straks ook figuurlijk minder warmpjes bij dan gedacht. Het was door de klimaatdoelen al duidelijk dat fossiele beleggingen risico lopen. Wil de wereld de opwarming beperken tot 1,5 graad, dan moet minstens tweederde van de reserves namelijk onder de grond blijven. Nu de olieprijzenoorlog en de coronacrisis daar nog eens overheen walsen, valt er helemaal niet aan desinvesteren te ontkomen.

Oliebaronnen stootten met succes fossiele brandstoffen af

Maar, valt daar tegenin te brengen, dit is een momentopname. De olieprijs is alweer aan het stijgen, straks komt de economie weer op gang en neemt de vraag naar fossiele brandstoffen vanzelf weer toe. Een tijdelijk dipje en, zo melden de fondsen steeds, we verkleinen onze CO2-voetafdruk echt wel, stapje voor stapje.

Dat het voor de oude dag van de leerkrachten en het zorgpersoneel beter is flinke laarzen aan te trekken en wat grotere passen te nemen, toont onderzoek aan van de Rockefeller Brothers Foundation. Het is een van de fondsen van de Amerikaanse familie Rockefeller, die ooit rijk werd met olie. Vijf jaar geleden besloot dit fonds juist fossiele belangen af te stoten en groener te gaan investeren door het klimaat. “Olie maakte deel uit van de geschiedenis van mijn familie. Maar in onze toekomst heeft het geen plaats”, verwoordt één van de Rockefellers het. Sinds dat besluit hield het fonds nauwkeurig gescheiden rendementen bij. De portefeuille zonder fossiel scoort over die vijf jaar met 7,8 procent winst beter dan die mét, die 6,7 procent oplevert, zo maakte het fonds deze week bekend. Niet bepaald een momentopname, die vijf jaar.

Deze cijfers nemen de coronacrisis nog niet mee. De grote bank HSBC deed daar al wel onderzoek naar. Welke bedrijven blijven in het economisch slagveld op de beurzen sinds eind december het beste overeind, vroeg de bank zich af. Dat zijn die bedrijven die goed scoren op verantwoord ondernemen en al een klimaatbeleid hebben. Die zijn dus veerkrachtiger en crisisbestendiger.

Volgens Joseph Stig­litz en Nicolas Stern leveren groene investeringen meer op

Wie nog meer harde bewijzen wil dat een duurzame strategie niet ten koste van de portemonnee hoeft te gaan: groen investeren loont ook voor overheden, stelden wetenschappers van de Britse Oxford University deze week. Een onderzoek naar meer dan 700 stimuleringsmaatregelen in tientallen landen laat zien dat investeringen in groene infrastructuur en hernieuwbare energie op de lange termijn meer banen, hogere winsten en grotere kostenbesparingen opleverden dan traditionele, ‘neutrale’, injecties zoals die na de financiële crisis van 2008. Niet weer een crisis verspillen dus, is de boodschap van Joseph Stig­litz en Nicolas Stern, ‘s werelds bekendste klimaateconomen, die aan de studie meewerkten. De banen in sectoren die veel CO2 uitstoten, zijn onzekere banen, waarschuwen ze.

Redacteur Duurzaamheid & Natuur Esther Bijlo schrijft elke twee weken een column. Eerdere afleveringen vindt u hier.