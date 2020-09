Greenpeace: Europa exporteert tonnen aan illegaal landbouwgif, Nederland voorop

In 2018 ging 81.615 ton aan hier illegale pesticiden vanuit Europa de wereld over, concludeert Greenpeace uit het onderzoek. Met ruim achtduizend ton geëxporteerd landbouwgif behoort Nederland tot de top vijf van Europa, zeggen Unearthed en Public Eye. Maar dat klopt niet helemaal, maakte het ministerie van infrastructuur en waterstaat de onderzoekers duidelijk.

Weliswaar transporteerde Dow AgroSciences in 2018 eenmalig ruim vijfduizend ton 1,3-dichloorpropeen vanuit Nederland naar het moederbedrijf in de Verenigde Staten. Dat is een stof die sinds 2007 in Europa is verboden omdat hij mogelijk kankerverwekkend is. Maar de exporten van een ander bedrijd, Arysta LifeScience, vonden volgens het ministerie vanuit Italiaanse havens plaats en moeten dus niet worden gezien als afkomstig uit Nederland. Het bedrijf heeft in Nederland alleen een administratief kantoor.

‘Een absurde praktijk’

Arysta LifeScience exporteerde onkruidverdelgers met de verboden chemicaliën fenitrothion en dichlobenil en insecticiden op propargietbasis naar 22 landen waaronder Brazilië, India, Thailand en Kazachstan. Ook propargiet is kankerverwekkend en sinds 2011 in Europa verboden.

Hoofdonderzoeker Doug Parr van Greenpeace noemt het een schandaal dat Europa de export toestaat van giftige stoffen die het in de eigen landen heeft verboden. “Het feit dat we vervolgens voedsel importeren uit veel van de landen waaraan we deze giftige pesticiden verkopen, maakt deze praktijk des te absurder. De Europese Unie moet een einde maken aan deze hypocrisie en de maas in de wet voorgoed dichten door de productie en export van alle verboden pesticiden te verbieden.”

Nederland dringt daar in Brussel ook op aan, zegt een woordvoerder van het ministerie. Eenzijdig zo’n verbod instellen heeft weinig zin, omdat de export dan vanuit een ander land gewoon door kan gaan.

