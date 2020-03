Goeree-Overflakkee roept zichzelf uit tot ‘energieneutraal’, de cijfers zeggen wat anders

Goeree-Overflakkee is op een haar na zover. Dit jaar lukt het, meldde wethouder Thea Both (CDA), om het hele Zuid-Hollandse eiland ‘energieneutraal’ te maken. Opmerkelijk, want van alle gemeenten slaagt alleen Zeewolde erin om energieneutraal te zijn dit jaar, meldde Trouw eerder op dinsdag. Hoe zit dat?

Erik Roeland, adviseur duurzaamheid van Goeree-Overflakkee, legt uit dat zijn gemeente niet al het energieverbruik meetelt bij de doelstelling om energieneutraal te zijn. “We willen duurzaam voorzien in de stroomvraag van huizen en bedrijven.” Dat wil dus zeggen dat de grote vervuiling door olie, aardgas, auto’s en schepen niet telt. En laat dat nu juist de bulk zijn, blijkt uit de meest actuele cijfers van Telos-PON (2017). Van de totale energievraag op Goeree-Overflakkee, zo’n 4100 terajoules (TJ), is ‘slechts’ 650 TJ duurzaam (16 procent).

Dat zijn oude cijfers, zegt Roeland. Maar nieuwere heeft hij zelf ook niet. “We zijn wel een stap verder, er zijn extra windturbines en zonneparken bijgekomen.” En ook dit jaar verwacht Goeree-Overflakkee meer groene stroomprojecten te openen. “Dat maakt ons dit jaar energieneutraal.” Misleidend vindt Roeland dat niet, ook al haalt Goeree-Overflakkee de 4100 TJ lang niet. “We leggen uit dat ons doel alleen over groene stroom gaat.”

Groene energie binnen eigen grenzen

Daar wil Goeree-Overflakkee het bovendien niet bij laten, zegt Roeland. “Uiteindelijk willen we alle vuile energiebronnen duurzaam maken. Om dat te verwezenlijken wil het eiland doorpakken, met nog meer windparken en zonnepanelen. In de Regionale Energie Strategie (RES) wil Goeree zoveel mogelijk groene energie binnen de eigen grenzen realiseren.

Daarmee kan het eiland een overschot van groene stroom produceren, is het idee, dat de vervuiling van olie en gas kan compenseren. Dat is onmisbaar, wil het eiland werkelijk energieneutraal worden. Want fossiele energiebronnen snel verwijderen uit alle huizen en fabrieken, dat lukt ook deze gemeente niet. Een andere kopzorg zijn de gemeentelijke gebouwen. “We hebben veel gebouwen, waaronder schoolgebouwen, die nog moeilijk te verduurzamen zijn”, zegt Roeland.

Die eigen gebouwen laat de gemeente gemakshalve buiten beschouwing, bij het bereiken van de ‘energieneutrale’ status dit jaar. Voor het gemeentelijk vastgoed geldt een losse doelstelling: energieneutraal in 2040. Liever zou Goeree-Overflakkee een voorbeeldfunctie hebben en de eigen gebouwen als eerste energiezuinig maken met zonnepanelen, zodat burgers meedoen. “Dat is helaas niet realistisch”, zegt Roeland. De kosten zijn volgens hem te hoog. Wat voor huizen geldt, is ook zo voor gemeentelijke gebouwen. Alleen met zware technische ingrepen en hoge investeringen krijg je die van het fossiele aardgas af.

Waterstof

Goeree-Overflakkee heeft één grote hoop om daar verandering in te brengen: waterstof. Dat is een gas, dat bedrijven kunnen produceren uit groene elektriciteit van windmolens en zonnecellen. In Stad aan het Haringvliet, een dorpskern op Goeree-Overflakkee, begint de gemeente een proef met huizen op groene waterstof.

De productie van waterstof. Beeld Sander Soewargana

Ook auto’s en andere voertuigen kunnen op termijn overstappen op waterstofgas. Daarmee zou Goeree-Overflakkee intern geholpen zijn. Want wegverkeer en scheepvaart liet de gemeente ook nog buiten beschouwing, om de energieneutrale doelstelling te halen dit jaar. Wel wil de gemeente een goed voorbeeld geven. Roeland: “We kiezen bij de gemeente voor elektrische modellen.”

