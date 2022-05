Glyfosaat is wel gevaarlijk, maar niet kankerverwekkend, zegt de chemiewaakhond

Boeren kunnen in elk geval nog een jaar glyfosaat spuiten. En wie er thuis het onkruid mee wil bestrijden doet dat relatief veilig, volgens de Europese chemiewaakhond. Glyfosaat kan ernstig oogletsel veroorzaken en het is giftig voor in het water levende organismen, maar kankerverwekkend of schadelijk voor de voortplanting is het niet, laat het Europese agentschap voor chemische stoffen Echa dinsdag weten.

De coalitie Ban Glyphosate, waarin ruim dertig milieuorganisaties en toxicologen werken aan een verbod op glyfosaat, reageert boos en teleurgesteld. Volgens de coalitie heeft Echa zijn oordeel alleen gestoeld op onderzoeken van de bestrijdingsmiddelenindustrie, die voor het merendeel niet betrouwbaar zijn.

Echa adviseert de bestaande classificatie van glyfosaat te handhaven en zet daarmee de eerste stap naar verlenging van de toelating op de Europese markt. Of die toelating overeind blijft, hangt af van de Europese autoriteit voor voedselveiligheid Efsa. Die liet onlangs weten meer tijd nodig te hebben voor een afgewogen oordeel, dat in juli 2023 komt. Daarna besluiten de lidstaten of glyfosaat nog steeds mag worden gebruikt.

Laboratoriumstudies met muizen en ratten

Formeel loopt de goedkeuring van glyfosaat als ‘werkzame stof in gewasbeschermingsmiddelen’ in december dit jaar af. In 2015 noemde het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van Wereldgezondheidsorganisatie WHO glyfosaat “waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens”. Dat was twee jaar later geen beletsel voor toelating, maar wel reden om de duur daarvan te beperken van tien naar vijf jaar, tot nu dus.

Inmiddels liggen er meer wetenschappelijke aanwijzingen voor mogelijke kankerverwekkende werking van het gif, dat door boeren wordt gebruikt om gras en zogeheten vanggewassen - die moeten voorkomen dat andere bestrijdingsmiddelen in de bodem achter blijven - plat te spuiten. Laboratoriumstudies met muizen en ratten en onderzoeken naar de verspreiding van dna-schade en kanker hebben Echa echter niet overtuigd dat glyfosaat bij mensen kanker kan veroorzaken.

In Frankrijk al grotendeels verboden

Datzelfde concludeerde vorig jaar ook de beoordelingsgroep voor glyfosaat van vier Europese lidstaten, die voor Efsa kijkt naar de aanvraag voor vernieuwde goedkeuring. Nederland is een van die vier landen, naast Frankrijk, Hongarije en Zweden. De beoordeling werd uitgevoerd door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Na publicatie van het 11.000 pagina’s tellende advies aan Efsa kwamen er zoveel reacties, dat de beoordelingsgroep komend najaar met een aangepaste beoordeling komt.

Intussen dringen sommige Europese landen het gebruik van glyfosaat al terug. Zo is het bestrijdingsmiddel in Frankrijk al grotendeels verboden, terwijl Duitsland een verbod vanaf eind 2023 voorbereid. In Nederland geldt vooralsnog het oordeel van het Ctgb dat een gewasbeschermingsmiddel met glyfosaat veilig is voor mens, dier en milieu.

