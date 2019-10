GGD’s: Klimaatbeleid is niet altijd even gezond

Wat goed is voor het klimaat, draagt veelal ook bij aan de volksgezondheid, schrijven ze in hun brief. Maar soms ook niet. En vaak zijn de precieze gevolgen nog ongewis.

Zo zal elektrisch vervoer de luchtkwaliteit in ieder geval lokaal kunnen verbeteren. En als woningen worden aangepakt om ze te isoleren, kan meteen worden gewerkt aan een verbetering van het binnenmilieu. Maar de door het kabinet beoogde inzet van biomassacentrales – waarin hout of ander plantaardig materiaal wordt verstookt – kan de concentratie fijnstof vergroten. Terwijl windmolens voor omwonenden veel geluidsoverlast kunnen opleveren.

Een terechte brief, zegt Guus Velders van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en hoogleraar luchtkwaliteit van de Universiteit Utrecht. “Het kabinet wil op korte termijn, het komende decennium, het hele energiesysteem omgooien. Maar we kennen de gezondheidseffecten niet precies. Het Klimaatakkoord besteedt er zo goed als geen aandacht aan. Het woord ‘gezond’ komt er twee keer in voor, en daarvan gaat het een keer om een gezonde economie. Maar ik heb begrepen dat het ministerie ons gaat vragen dit in kaart te brengen.”

Beheersbaar

Hoe groot die effecten zijn, hangt veelal af van de manier waarop je de maatregelen toepast. Bij een grote biomassacentrale is de uitstoot van fijnstof beheersbaar, zegt hij. “Zo’n centrale moet aan strenge eisen voldoen. Bovendien hebben ze een hoge schoorsteen waardoor de uitstoot over een groot gebied wordt verspreid.” Anders wordt het bij kleine centrales die in woonwijken komen te staan, of bij toepassing van biomassa in huishoudens. “Dan krijg je misschien hetzelfde als nu met houtkachels: lokaal, dus in een woonwijk, een hoge concentratie fijnstof.”

Het zal altijd een kwestie zijn van een slimme inzet van nieuwe technieken en een afweging van voor- en nadelen. “Zo is het voor de verkoeling in een stad gunstig om veel groen te hebben. Of waterpartijen aan te leggen. Maar daar trek je ook insecten mee aan, en daarmee eventuele ziektekiemen. En we hebben met de eikenprocessierups gezien wat er gebeurt als je een monocultuur van eiken plant.”

Maar het is ook een afweging tussen wel of geen klimaatmaatregelen. “Als je niets doet, zijn er ook negatieve gezondheidseffecten. Droogte, hitte, overstromingen. Verspreiding van ziektes door overlopende riolen. De maatregelen hebben ook een positief effect. En als je laat zien wat de gevolgen zijn van een opwarming van drie of vier graden, is dat ook een extra motivatie om de schouders eronder te zetten.”

