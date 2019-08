Gewoon te koop: apen, eekhoorntjes of een zebra

Een steekproef dit voorjaar toonde aan dat er liefst 53 soorten exotische zoogdieren in Nederland werden aangeboden. Vaak zelfs legaal.

De handel in exotische diersoorten is springlevend. Dat althans concludeert Stichting AAP op basis van eigen onderzoek dat deze week naar buiten wordt gebracht. AAP zocht uit hoeveel exotische zoogdiersoorten er tussen februari en april te koop werden aangeboden in Nederland en stuitte op zeker 53 soorten.

De stichting vond onder meer diverse apen in de etalage, zoals de bruinkopslingeraap, capucijnaap en dwergzijde-aap. Het is in Nederland bij wet verboden om deze apen als huisdier te houden. “Dat sommige Nederlanders exotische diersoorten houden dat weten we wel. Toch vonden we het aanbod verbazingwekkend en tegelijk zorgwekkend”, zegt onderzoeker Paul van der Wielen van Stichting AAP. “Apen horen niet thuis een huiskamer.”

De meeste (46) exotische diersoorten trof Stichting AAP online aan, op Marktplaats.nl en de ‘marketplace’ van Facebook. Ook keek de stichting naar het verkoopaanbod bij twee dierenwinkels en op twee grote dierenbeurzen. “Op Facebook vonden we afgesloten groepen met ruim aanbod van dieren”, aldus Van der Wielen. “We weten niet of de zoogdieren daadwerkelijk verkocht zijn, wel zijn de advertenties gecontroleerd op echtheid.”

Stichting AAP is tegen het houden van dieren buiten hun natuurlijke habitat. Vorige week nog liep een kaaiman – een kleine alligator – over de A7 na een auto-ongeluk. Inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming komen regelmatig verwaarloosde exotische dieren tegen. Klein zijn ze leuk, maar als zulke dieren groot worden is de lol er af, weet een woordvoerder.

Veel exotische dieren die Stichting AAP te koop aantrof zijn in Nederland legaal te houden. Kleine dieren zoals eekhoorntjes, stinkdieren of tenreks (een knaagdier), maar ook grote, waaronder alpaca’s, zebra’s en wallaby’s.

Top 10 opgevangen dieren van privé eigenaren stichting AAP (2014-2019) 1 Degoe

2 Boomeekhoorn

3 Witoorpenseelaap

4 Relmuis

5 Stinkdier

6 Zwartstaartprairiehond

7 Witbuikegel

8 Suikereekhoorn

9 Stokstaartje

10 Aziatische kleinklauwotter

‘Legaal’ wil volgens Stichting AAP niet zeggen dat dergelijke beesten geschikt zijn als huisdier. Neem eekhoorntjes: hartstikke schattig op het eerste gezicht, erkent de stichting, maar in een huis hebben ze een ‘rotleven’. Ook treft AAP regelmatig groepsdieren aan die alleen leven. De stichting vangt dieren op die gedumpt worden, veelal omdat baasjes er niet mee overweg kunnen. Van degoes tot prairiehondjes en Aziatische kleinklauwotters.

Een zebra als huisdier, dat kan niet zou je zeggen. Maar regelgeving die het houden van huis- of hobbydieren afbakent is er amper, behalve als dieren bijvoorbeeld bedreigd zijn. Daardoor is zelfs het hebben van een bruine beer of een grijze reuzenkangoeroe in Nederland niet verboden.

Het kabinet werkt aan een lijst met in Nederland toegestane huisdieren maar zo’n overzicht is lastig te maken. Een vorige lijst werd door een rechter afgeschoten omdat die niet onafhankelijk tot stand kwam. Vooral het platform verantwoord huisdierenbezit is actief tegenstander van zo’n lijst. Ook Divebo, brancheorganisatie voor de huisdierenwinkels, is geen voorstander van een overzicht met toegestane diersoorten. Zij vinden dat alle dieren op een goede manier moeten worden gehouden. Ook bij heel veel exotische dieren is dat volgens beide organisaties mogelijk.