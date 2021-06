Gevaarlijke uitstoot bij recyclen van asfalt kan omlaag, zegt industrie zelf

De hoge uitstoot van het kankerverwekkende benzeen bij de recycling van asfalt in asfaltcentrales kan omlaag door de manier van produceren aan te passen. Dit is echter niet zomaar uitvoerbaar, blijkt uit onderzoek in opdracht van de Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW) van Koninklijke Bouwend Nederland. “De beste oplossing is een complete verbouwing van de centrale”, zegt VBW-manager Ron Wesseling.

Een deel van de 25 asfaltcentrales in Nederland overschrijdt al jaren de norm voor de uitstoot van benzeen. Die geldt sinds 2016 en de centrales moeten er na een overgangsperiode vanaf 2019 aan voldoen. In Nijmegen, Bergen op Zoom en Den Bosch is daarna door omwonenden aangedrongen op sluiting van de plaatselijke asfaltcentrale.

Recycling lijkt schadelijk voor het milieu

Tot dusver was onduidelijk hoe de giftige stof bij de productie ontstond. Praktijkonderzoek van Emission Care en laboratoriumonderzoek van Kiwa maken duidelijk dat dit alleen gebeurt bij hergebruik van oud asfalt, zogeheten asfaltgranulaat. Dat zet de centrales in een spagaat: oud asfalt maakt inmiddels een derde deel uit van nieuw asfalt, maar recycling lijkt schadelijk voor het milieu.

Of benzeen al aanwezig is in het asfaltgranulaat of pas ontstaat door het ‘kraken’ (uiteenvallen) van het kleefbestanddeel bitumen is nog altijd niet duidelijk. ”We hebben niet kunnen achterhalen wat er exact gebeurt”, zegt Arend Smit van Emission Care. “Zit er al benzeen in het granulaat of wordt het gemaakt in de trommel? Waarschijnlijk allebei.”

40 procent van het oude asfalt komt niet voor recycling in aanmerking

Wel blijkt uit het onderzoek dat verhitting de belangrijkste oorzaak is. Het granulaat wordt verhit in een 'trommel', voordat het wordt gemengd met nieuwe grondstoffen (steenslag, zand en bitumen) uit een andere trommel. In de meeste centrales gebeurt dat door middel van een vlam in de trommel. Het onderzoek laat zien dat daarbij juist veel benzeen ontstaat. Bij verhitting buiten de trommel ontstaat veel minder benzeen. Niet elke centrale overschrijdt daarom de norm, zoals eind mei al bleek uit antwoorden van staatssecretaris Stientje van Veldhoven op Kamervragen.

Ook de samenstelling van het granulaat lijkt van invloed. Fijn gemalen is het granulaat gevoeliger voor het opnemen van hitte dan in grove stukken. Dit zou betekenen dat 40 procent van het oude asfalt niet voor recycling in aanmerking komt. Tests moeten uitwijzen of de kleine stukjes kunnen worden samengeperst en dan alsnog hergebruikt.

Nauwkeuriger meten en productie aanpassen

VBW adviseert zijn leden hun uitstoot nauwkeuriger te gaan meten, in overleg met de Omgevingsdienst, en de productie aan te passen. Vervangen van de trommels is kostbaar, zegt Wesseling, bovendien gaat het om specifiek materiaal dat niet op voorraad leverbaar is. “De trommels anders inrichten vereist maatwerk, dat luistert nauw en is voor iedere centrale anders.”

De snelste oplossing lijkt het verlagen van de eindtemperatuur van het asfalt, waardoor tijdens de productie minder warmte nodig is. “De hoeveelheid granulaat verlagen kan ook, maar dan heb je dus minder hergebruik, terwijl we toewerken naar een circulaire sector.”

Lees ook:

Bij recycling van asfalt komt veel te veel kankerverwekkend benzeen vrij

Asfaltfabrieken overschrijden de norm van de kankerverwekkende stof benzeen bij de productie van ‘duurzaam asfalt’, soms in zorgwekkende hoeveelheden. Maatregelen blijven uit.

De giftige bijsmaak van duurzaam asfalt

Bij de productie van duurzaam asfalt komt structureel te veel van het kankerverwekkende benzeen in de lucht. Stoppen ligt gevoelig, omdat asfaltrecycling juist bijdraagt aan een circulaire economie. Maatregelen tegen overschrijdingen blijven uit.

Eerste asfaltcentrale neemt maatregelen tegen de uitstoot van kankerverwekkende stoffen

De eerste asfaltcentrale neemt maatregelen tegen te hoge uitstoot van de kankerverwekkende stof benzeen dat vrijkomt bij de recycling van oud asfalt.

Petitie om asfaltcentrale Den Bosch: ‘De uitstoot is giftig en de stank is niet te hachelen’

Bezorgde omwonenden van de asfaltcentrale in Den Bosch zijn een petitie gestart vanwege te hoge uitstoot van de schadelijke stof benzeen. De roep om de asfaltfabriek te sluiten klinkt steeds luider.