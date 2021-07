Geliefde kooi- en volièrevogel is statussymbool onder de drugsbaronnen

Iedere week beschrijft O.C. Hooymeijer een vogel die aan zijn brein is ontsproten.

Mhixcacaticithay L 13 cm

Salasprula mhix

In zijn oorspronkelijke gebied, van de zeer dichte, moeilijk toegankelijke regenwouden van het noordoosten van Mexico tot de zwaar beboste heuvels van Costa Rica, niet algemeen en sterk in aantal afnemend. Prijkt al vele jaren op de ‘Rode Lijst’ van de Latin-American Bird Protection Union (LABU). Er staan hoge straffen op het, al dan niet levend, in bezit hebben van een Mhixcacaticithay.

Doet in gedrag aan de Kolibrie denken en wordt dan ook wel verward met de plaatselijk meer voorkomende Oaxcithaypichipahtha Hummingbird. ‘Hangt’ ook in de lucht om met de zeer spitse snavel honing uit bloemkelken te zuigen. De Mhixcacaticithay prefereert echter de zachtere fruitsoorten en vruchten als perzik, abrikoos, pruim en bes, maar ook een rijpe banaan of avocado staan op het menu. Balanceert op of hangt graag ondersteboven aan overrijp rondfruit om op spechtachtige wijze het vruchtvlees tot op de harde pit weg te hakken en te verorberen.

De scherp genagelde, viertenige klauwtjes vormen hierbij een onmisbaar gereedschap. Eventuele in of op de vrucht aanwezige rupsen, wormachtigen, geleedpotigen tot zelfs kleine reptielen vormen een dankbare ‘bijvangst’. Verenkleed tropisch bont. Helderrode rug en licht gekuifde kop met van oranje naar geel en wit gaande gestreepte borstpartij. In verhouding fors uitgevoerde roze snavel met zwarte steekpunt en warrig zwart ‘baardje’. Zie donkere, dieppaarse achternek.

Beeld O.C. Hooymeijer

Roep, een nasaal herhaald ‘KKkooooah ... KAKAKoooooahHAA’. Alleen te horen na zonsondergang of bij dreigende zware neerslag. Zang, een verrassende serie welluidende fluittonen, altijd van hoge post, met een overduidelijke voorkeur voor de meer dan zestig meter hoge toppen van de Zuid-Amerikaanse Quackhajarafijnspar. In grote delen van Europa invasieve exoot, waarbij opvalt dat de van origine tropische vogel zich betrekkelijk eenvoudig aan de lagere temperaturen aanpast. Wel trekken de in de noordelijke landen gevestigde exemplaren, met inheemse soorten als Kaasvogel, Grote en Kleine Fruitpikker, Vlierdiefje en Venetiaanse Vos, in het najaar naar de zuidelijke overwinteringsgebieden.

Door het prachtige kleurrijke verenpak en de zangkwaliteit, maar vooral door zijn schaarsheid is de Mhixcacaticithay een geliefde kooi- en volièrevogel en statussymbool onder de huidige drugsbaronnen. Naar Europa en met name naar Nederland gesmokkelde vogels worden in de vaak op het platteland gevestigde synthetische drugslaboratoria in grote volières gehouden en door de Mexicaanse crystal meth-bereiders fanatiek gekweekt. Bij politie-invallen worden de kooien door de criminelen opengezet en ontsnappen vaak vele tientallen vogels. Deze ontsnappingen hebben uiteindelijk voor een groeiende populatie met een stijgend aantal broedgevallen gezorgd.

Volksvogelwijsheid:

Herkomst, Mexico (Federale Politie)

‘Atrapa el pájarito, atrapare el patroncito’.

Vertaling: Vang je het vogeltje, vang je het baasje.