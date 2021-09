Gele plompen zijn de Opel en de Volkswagen onder de waterplanten

Hoewel we als mensen deel van de natuur zijn en zonder natuur niet kunnen leven, is ­natuurkennis geen vak op school en heeft die kennis evenmin veel status. Dat was in mijn schooltijd ook al zo. Mijn leeftijdgenoten leerden automerken gemakkelijker dan plantennamen. Natuurkennis deed ik op in de Algemeen Christelijke Jeugdbond voor Natuurstudie en Natuurbescherming.

Daar ontdekte ik dat er leeftijdsgenoten waren die net als ik liever naar vogels dan naar auto’s keken. Deze ACJN was in 1946, nu precies 75 jaar geleden, als CJN afgesplitst van de heidense NJN, waarvan de leden niet baden voor de warme prak en die het bestonden op zondag de natuur in te trekken! In 1989 werd de club ontkerstend en herdoopt als Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie JNM. Intussen luidt de naam JNM Jongeren in de Natuur. Het verschil met de NJN is niet meer uit te leggen. Ik kan een lidmaatschap op (een van) beide voor iedereen tussen 12 en 25 van harte aanbevelen. Ik heb het er enorm leuk gevonden en het was nog leerzaam ook.

Groot en rond als een pingpongbal

Uit Amersfoort fietsten we de omgeving af. Op mijn eerste ­excursie leerde ik de gele kwik­staart, de rietzanger en de kleine karekiet kennen. Mijn tweede excursie had als doel de Loosdrechtse Plassen, waar we de fiets wisselden voor een roeiboot. Daar ontdekte ik dat er behalve waterlelies ook gele plompen bestonden. De gele plomp heeft net als de waterlelie grote, drijvende bladeren, maar heel andere bloemen. Die zijn geel als een boterbloem, en groot en rond als een pingpongbal. Ze steken op stengels uit het water. Als ze door insecten bestoven zijn, gaan de bloemen drijven en rijpen ze tot vruchten. Gele plompen zijn even algemeen als waterlelies en delen hun leefgebied. Ze zijn, zeg maar, de Opel en de Volkswagen onder de ­waterplanten. Toch kent bijna niemand de gele plomp, terwijl iedereen de waterlelie kent. Over de laatste hoor je zelfs weleens wat op school.

Gele plomp. Beeld Koos Dijksterhuis

Drie keer per week schrijft bioloog Koos Dijksterhuis over iets wat groeit of bloeit.